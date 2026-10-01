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Cần cẩu bánh xích ZCC 11000 của nhà sản xuất Trung Quốc Zoomlion vừa được dỡ xuống tại cảng Vitória, bang Espírito Santo, Brazil. Để đưa thiết bị đến công trường xây dựng trang trại điện gió tại bang Ceará, đơn vị vận chuyển phải huy động đoàn xe gồm 64 rơ moóc, phục vụ quá trình vận chuyển các bộ phận của cỗ máy.

Theo thông tin được công bố, ZCC 11000 có khả năng nâng tải trọng tương đương hơn 600 ô tô cỡ nhỏ lên độ cao 93 m sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh. Đây là thiết bị phục vụ các dự án xây dựng quy mô lớn, trong đó có việc lắp đặt những cấu kiện nặng tại các trang trại điện gió.

Cần cẩu ZCC 11000 không được vận chuyển nguyên chiếc mà được tháo thành nhiều bộ phận để đưa từ cảng Vitória đến Ceará. Mỗi kiện hàng cần được bố trí phương tiện chuyên dụng, đồng thời tính toán tuyến đường, thời gian di chuyển và phương án hộ tống phù hợp.

Việc huy động 64 rơ moóc phản ánh quy mô của hoạt động vận chuyển thiết bị hạng nặng này. Sau khi các bộ phận được đưa đến công trường và lắp ráp, cần cẩu mới có thể vận hành để phục vụ các hạng mục xây dựng.

Tại các dự án điện gió, những thiết bị có khả năng nâng tải trọng lớn và làm việc ở độ cao đáng kể đóng vai trò quan trọng trong quá trình lắp đặt các cấu kiện cồng kềnh. Khả năng nâng tải của ZCC 11000 giúp thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công tại những công trình có quy mô lớn.

ZCC 11000 do Zoomlion sản xuất. Thành lập năm 1992, doanh nghiệp Trung Quốc này ban đầu tập trung vào máy bơm bê tông, tận dụng nhu cầu từ quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng tại Trung Quốc.

Năm 2000, Zoomlion niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Đến năm 2008, công ty dẫn đầu một liên minh mua lại nhà sản xuất thiết bị bê tông Cifa của Italy trong thương vụ trị giá hơn 400 triệu USD. Thương vụ này giúp Zoomlion tiếp cận thêm công nghệ, bằng sáng chế và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Theo thông tin được cung cấp, hiện doanh nghiệp hoạt động trong 10 lĩnh vực chính, với hơn 55 dòng sản phẩm, trải rộng từ thiết bị xây dựng đến máy móc hạng nặng.

Zoomlion đã phát triển hoạt động tại Brazil trong hơn một thập kỷ. Năm 2013, công ty công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Indaiatuba, bang São Paulo, với vốn đầu tư ban đầu 20 triệu real Brazil, diện tích sản xuất 12.000 m² và mục tiêu sản xuất 100 máy mỗi năm. Nhà máy tập trung vào các thiết bị phục vụ ngành bê tông.

Bên cạnh sản xuất tại chỗ, doanh nghiệp duy trì hoạt động nhập khẩu máy móc hạng nặng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Đầu năm 2026, Brazil cũng tiếp nhận cần cẩu ZCC 7200 được lắp đặt tại Manaus.

Sự xuất hiện của ZCC 11000 tại cảng Vitória tiếp tục cho thấy vai trò của thiết bị hạng nặng trong các dự án năng lượng và xây dựng tại Brazil. Đối với Zoomlion, việc cung cấp những cỗ máy quy mô lớn không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn tạo cơ hội tham gia các dự án công nghiệp, đồng thời củng cố sự hiện diện tại thị trường Nam Mỹ.