Hóa ra nhà mới của Kem Tràng Tiền từng là nơi “dân chơi” hay Hà Nội lui tới, nhìn diện mạo hiện tại mà bất ngờ!

Từ địa chỉ ăn chơi về đêm đến cửa hàng kem mang thương hiệu gần 70 năm tuổi

Những ngày gần đây, Kem Tràng Tiền tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một địa chỉ mới ngay trung tâm Hà Nội. Không còn là mặt tiền quen thuộc ở số 35 Tràng Tiền, thương hiệu kem lâu đời này đã có thêm Heritage Flagship Store tại số 18 Hàng Bài, chính thức khai trương từ ngày 1/8/2026. Địa điểm mới chỉ cách cơ sở cũ khoảng 260 m, tương đương vài phút đi bộ.

Video: Diện mạo của Heritage Flagship Store Kem Tràng Tiền

18 Hàng Bài là điểm bán mới nhất của Kem Tràng Tiền.

Điều khiến địa chỉ này trở nên thú vị không chỉ nằm ở diện mạo mới của Kem Tràng Tiền, mà còn ở câu chuyện về mặt bằng phía sau.

Trước khi khoác lên mình màu xanh lá đặc trưng của thương hiệu kem, số 18 Hàng Bài từng được biết đến là địa chỉ của SI Cuisine & Mixology - nơi kết hợp ẩm thực, cocktail và âm nhạc, hoạt động theo mô hình lounge, phục vụ khách vào buổi tối và đêm muộn. Theo thông tin giới thiệu trên nền tảng đặt chỗ 9Club, địa điểm này từng có khung giờ hoạt động từ 19h đến 2h sáng hôm sau.

Trước đó, số 18 Hàng Bài từng được biết đến là địa chỉ của SI Cuisine & Mixology

Nói cách khác, cùng một địa chỉ giữa trung tâm Thủ đô, nơi từng đón khách đến thưởng thức đồ uống, nghe nhạc và tận hưởng không khí về đêm, nay lại trở thành điểm dừng chân của những người mê kem truyền thống. Sự chuyển đổi này tạo nên một màn “đổi mood” khá thú vị: từ không gian mang màu sắc nightlife sang cửa hàng kem sáng sủa, nhộn nhịp khách du lịch và các bạn trẻ ghé qua check-in.

Nếu từng biết đến SI Cuisine & Mixology, hẳn nhiều người sẽ tò mò về diện mạo hiện tại của mặt bằng này. Còn với những ai lần đầu ghé thăm, cơ sở mới của Kem Tràng Tiền có lẽ sẽ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặt tiền góc phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng nổi bật với biển hiệu xanh

Tọa lạc ngay góc giao giữa phố Hàng Bài và phố Hai Bà Trưng, cửa hàng sở hữu vị trí dễ nhận ra giữa khu vực trung tâm vốn có mật độ người qua lại đông đúc. Bao quanh công trình là những tán cây xanh, trong khi mặt tiền nổi bật với tông vàng nhạt, các trụ cột ốp đá màu vàng nâu và hệ mái vòm lớn mang hơi hướng kiến trúc Đông Dương.

Kem Tràng Tiền khai trương ngày 1/8/2026 dưới mô hình Heritage Flagship Store.

Điểm nhấn dễ nhận diện nhất là biển hiệu màu xanh lá với dòng chữ “KEM TRÀNG TIỀN – SINCE 1958” được thiết kế nổi bật ở góc phố. Sự kết hợp giữa sắc xanh thương hiệu, gam màu vàng ấm và những đường cong ở phần mái tạo nên diện mạo có phần sang trọng, khác biệt so với hình dung quen thuộc về một cửa hàng kem bình dân.

Đáng chú ý, dù mang dáng vẻ chỉn chu của một flagship store, địa điểm này vẫn giữ được sự gần gũi của một điểm bán kem phục vụ khách ghé qua trong hành trình dạo phố. Khu vực phía trước tương đối thoáng, thuận tiện để khách dừng chân, mua kem và chụp ảnh lưu niệm.

Khu vực phía trước tương đối thoáng, thuận tiện để khách dừng chân, mua kem và chụp ảnh lưu niệm.

Nhìn từ bên ngoài, khó có thể liên tưởng ngay nơi đây với một địa điểm phục vụ ẩm thực và đồ uống về đêm trước đó. Sự thay đổi về bảng hiệu, màu sắc và cách tổ chức không gian đã tạo nên một diện mạo mới cho mặt bằng ngay giữa khu vực được xem là một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội.

Bên trong là không gian hiện đại, nhưng vẫn đậm dấu ấn Kem Tràng Tiền

Nếu mặt tiền gây chú ý bởi những mái vòm và bảng hiệu lớn, không gian bên trong tiếp tục đi theo hướng hiện đại, có sự đầu tư rõ rệt về nhận diện thương hiệu.

Không gian bên trong tiếp tục đi theo hướng hiện đại, có sự đầu tư rõ rệt về nhận diện thương hiệu.

Xanh lá vẫn là gam màu chủ đạo, kết hợp cùng sắc xám xi măng, màu gỗ nâu và các mảng gạch ốp xanh ngọc bích. Những bức tường, trụ cột và đường vòm được xử lý đồng bộ, tạo cảm giác vừa mới mẻ vừa có chút hoài niệm. Trên nền tường xám, logo Kem Tràng Tiền cùng dòng chữ “SINCE 1958” nổi bật dưới ánh đèn, trong khi câu khẩu hiệu “Hương vị vượt thời gian” xuất hiện tại khu vực quầy phục vụ.

Nếu 35 Tràng Tiền mang đậm dấu ấn của một Hà Nội xưa, thì flagship tại Hàng Bài lại cho thấy một diện mạo khác hiện đại hơn

Khác với hình ảnh những điểm bán kem truyền thống thường gắn với việc mua nhanh rồi thưởng thức ngay trên phố, cơ sở mới được tổ chức thành các khu vực tương đối rõ ràng. Quầy order dài với mặt đá màu nâu, hệ thống màn hình LED hiển thị thực đơn và khu vực giao kem giúp quy trình phục vụ trông chuyên nghiệp hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khu vực giới thiệu các sản phẩm quà tặng và đặc sản truyền thống như bánh cốm dừa, bánh phu thê, bánh chưng. Cách bài trí kết hợp hoa sen cùng những chi tiết trang trí mang tinh thần văn hóa Việt giúp cửa hàng không chỉ dừng lại ở việc bán kem, mà còn hướng tới nhóm khách du lịch muốn tìm mua quà mang dấu ấn Hà Nội.

Bên cạnh đó, các dãy ghế màu xanh có in logo thương hiệu được bố trí tại khu vực chờ, tạo chỗ nghỉ chân cho khách sau khi mua hàng. Tổng thể không gian vì vậy mang dáng dấp của một cửa hàng flagship được đầu tư bài bản, thay vì chỉ là điểm bán kem thông thường.

Các dãy ghế màu xanh có in logo thương hiệu được bố trí tại khu vực chờ

Vẫn là những que kem tuổi thơ, nhưng trải nghiệm đã khác

Một trong những điều thú vị khi ghé cơ sở mới là sự tương phản giữa không gian được đầu tư hiện đại và món ăn vốn đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.

Ở đây, những que kem truyền thống hay kem ốc quế vẫn là lựa chọn quen thuộc. Khách ghé mua có thể xếp hàng tại quầy, nhận kem rồi ngồi nghỉ trên những hàng ghế mang màu sắc thương hiệu hoặc tiếp tục hành trình khám phá khu vực trung tâm thành phố.

Không khí tại cửa hàng cũng khá đa dạng: từ các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi đến du khách muốn tìm một món ăn đặc trưng của Hà Nội. Những que kem trên tay, biển hiệu xanh nổi bật và kiến trúc mái vòm phía sau tạo thành một góc check-in dễ nhận diện.

Những que kem được sắp xếp ngay ngắn, gon gàng trước khi tới tay người mua

Có lẽ, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa địa chỉ mới và hình ảnh quen thuộc của Kem Tràng Tiền trong ký ức nhiều người. Nếu cơ sở cũ tại số 35 Tràng Tiền gắn với nét bình dân, những hàng người đứng thưởng thức kem và không khí đông đúc đặc trưng, flagship store tại Hàng Bài mang đến trải nghiệm có phần khang trang, hiện đại hơn.

Dù hiện đại, khang trang và được đầu tư bài bản hơn, nhưng nơi đây vẫn giữ những dấu hiệu nhận diện quen thuộc của Kem Tràng Tiền.

Dẫu vậy, sức hút của Kem Tràng Tiền vẫn nằm ở điều cốt lõi: một thương hiệu lâu đời với hương vị quen thuộc, đủ sức khiến nhiều người sẵn sàng ghé mua dù chỉ đang đi ngang qua trung tâm Hà Nội.

Từ một địa chỉ từng gắn với những buổi tối thưởng thức cocktail và âm nhạc, số 18 Hàng Bài nay mang một nhịp sống hoàn toàn khác. Thay cho những cuộc hẹn về đêm là những lượt khách ghé mua kem, những cuộc trò chuyện bên hàng ghế xanh và những bức ảnh check-in trước mặt tiền nổi bật. Cùng một góc phố, hai cách tận hưởng Hà Nội tưởng chừng đối lập lại nối tiếp nhau, tạo nên một câu chuyện chuyển đổi khá thú vị giữa lòng Thủ đô.