Vừa rót 1.300 tỷ vào chủ Kem Tràng Tiền, lại muốn chi 540 tỷ mua Tài chính Điện lực: Leadvisors Capital là ai?

CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital là một trong những nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF).

Theo phương án, Leadvisors Capital đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu EVF với giá 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng 540 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, công ty sẽ nắm khoảng 4,73% vốn EVF sau phát hành.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước đó, Leadvisors Capital đã hoàn tất thương vụ đầu tư 1.300 tỷ đồng vào CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), công ty đứng sau những thương hiệu quen thuộc như Kem Tràng Tiền và Givral.

Cụ thể, ngày 7/10/2026, Leadvisors Capital mua toàn bộ 130 triệu cổ phiếu OCH phát hành riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, công ty trực tiếp sở hữu khoảng 39,4% vốn OCH. Tính cả các bên liên quan, nhóm cổ đông Leadvisors nắm khoảng 49,3%.

Như vậy, trong thời gian ngắn, Leadvisors Capital tham gia hai thương vụ tổng trị giá 1.840 tỷ đồng.

Leadvisors sở hữu tòa văn phòng Leadvisors Place 41A Lý Thái Tổ, ngay cạnh Hồ Gươm.

Vậy Leadvisors Capital là ai?

Được thành lập năm 2008, Leadvisors Capital có tiền thân là CTCP Leadvisors Capital Management, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn tài chính, mua bán và sáp nhập (M&A), huy động vốn và tái cấu trúc công ty.

Đến năm 2020, vốn điều lệ của Leadvisors Capital đã tăng lên hơn 528 tỷ đồng. Tháng 7/2021, công ty đổi sang tên CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital như hiện nay.

Người đứng đầu là ông Lê Minh Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Thành từng giữ chức Phó Tổng giám đốc OceanBank, sau đó tham gia điều hành nhiều công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và bất động sản.

ông Lê Minh Thành, Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital

Một mắt xích đáng chú ý trong hệ sinh thái Leadvisors là CTCP IDS Equity Holdings, công ty đầu tư vào các bất động sản văn phòng, khách sạn và thương mại. IDS từng có sự tham gia của các đối tác Nhật Bản như Sanei và Samurai Power.

Theo số liệu công bố, cuối năm 2025, IDS có tổng tài sản khoảng 5.115 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong phương án sử dụng 1.300 tỷ đồng huy động từ Leadvisors Capital, OCH dự kiến dùng nguồn vốn này để mua thêm gần 21 triệu cổ phần IDS.

Điều này cho thấy thương vụ OCH không chỉ gắn với các thương hiệu tiêu dùng như Kem Tràng Tiền hay Givral mà còn liên quan đến hoạt động đầu tư, sắp xếp lại tài sản bất động sản trong hệ sinh thái.

Ở lĩnh vực quản lý tài sản, hệ sinh thái còn có CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap), trong đó Leadvisors Capital sở hữu 42% vốn.

Dù vốn điều lệ chỉ 35 tỷ đồng, quy mô danh mục đầu tư ủy thác của LeadCap lớn hơn đáng kể. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, tại ngày 30/6, danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác đạt gần 2.982 tỷ đồng, tăng khoảng 82% so với đầu năm. Trong đó, cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch chiếm khoảng 2.717 tỷ đồng. Công ty còn ghi nhận hơn 74,6 tỷ đồng tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác.

Về kết quả kinh doanh, LeadCap đạt doanh thu hoạt động gần 3,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,12 tỷ đồng, tăng gần 9%. Tổng tài sản tại cuối tháng 6 đạt gần 44 tỷ đồng.

Cần lưu ý, gần 3.000 tỷ đồng danh mục đầu tư ủy thác là tài sản được LeadCap quản lý cho nhà đầu tư, không phải tài sản thuộc sở hữu của công ty hay của Tập đoàn Leadvisors Capital.

Một thương vụ đáng chú ý khác trong hệ sinh thái Leadvisors là khoản đầu tư vào chuỗi điện máy Pico. Tháng 8/2024, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap) ký thỏa thuận đầu tư vào Pico Retail, một trong những thương hiệu bán lẻ điện máy lâu năm tại Việt Nam.

Đến cuối năm 2025, CTCP Pico Holdings tiếp tục gây chú ý khi mua lại chuỗi điện máy Nguyễn Kim từ tập đoàn Central Retail của Thái Lan với giá khoảng 36 triệu USD, tương đương hơn 950 tỷ đồng. Thương vụ đưa Nguyễn Kim trở lại tay chủ Việt sau gần một thập kỷ thuộc sở hữu của nhà đầu tư Thái Lan.

Sang tháng 8/2026, Nguyễn Kim bắt đầu tái định vị dưới thương hiệu Nguyễn Kim Prime. Sự hiện diện của Pico trong danh mục đầu tư cho thấy Leadvisors không chỉ tập trung vào thị trường tài chính, bất động sản mà còn tham gia vào lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng.