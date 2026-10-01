Lợi nhuận CTCP Tập đoàn Mặt trời tăng 200%, tổng tài sản tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 945 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 722 tỷ đồng, tăng gần 200% so với mức 241 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, kết quả này cũng cao hơn khoảng 306% so với lợi nhuận thực hiện cả năm 2025 (178 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 97.579 tỷ đồng, tăng khoảng 44.191 tỷ đồng so với kỳ so sánh, tương đương mức tăng gần 83%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 34.614 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 62.965 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,49 lần xuống 1,82 lần.

Trong tổng nợ phải trả, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ở mức gần 6.694 tỷ đồng, còn dư nợ vay ngân hàng khoảng 11.202 tỷ đồng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được cải thiện từ 1,37 lần lên 2,15 lần.

Cần lưu ý, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, thành lập năm 2007 và có trụ sở tại Đà Nẵng, chỉ là một trong nhiều pháp nhân thuộc hệ sinh thái Sun Group. Báo cáo tài chính của công ty này không đại diện cho toàn bộ quy mô tài chính của hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, nhiều pháp nhân khác trong hệ sinh thái cũng sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo bảng tổng hợp dữ liệu tài chính 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long có tổng tài sản hơn 87.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 479 tỷ đồng. Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà sở hữu gần 46.200 tỷ đồng tài sản và ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.117 tỷ đồng.

Một số pháp nhân khác như Công ty Xây dựng Dân dụng Phú Quốc và Việt Minh Hoàng cũng ghi nhận tổng tài sản trên 34.000 tỷ đồng mỗi công ty. Trong khi đó, Cù Lao Chàm, Fansipan Sapa và Mặt Trời Vũng Tàu có quy mô tài sản từ hơn 16.000 tỷ đến hơn 24.000 tỷ đồng.

Các số liệu trên phản ánh phạm vi báo cáo của từng pháp nhân, không thể cộng trực tiếp để xác định tổng tài sản của toàn bộ hệ sinh thái Sun Group.