Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận CTCP Tập đoàn Mặt trời tăng 200%, tổng tài sản tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Lợi nhuận CTCP Tập đoàn Mặt trời tăng 200%, tổng tài sản tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng

Một pháp nhân thuộc hệ sinh thái Sun Group ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026, cùng quy mô tài sản mở rộng đáng kể.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 945 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 722 tỷ đồng, tăng gần 200% so với mức 241 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, kết quả này cũng cao hơn khoảng 306% so với lợi nhuận thực hiện cả năm 2025 (178 tỷ đồng).

Lợi nhuận CTCP Tập đoàn Mặt trời tăng 200%, tổng tài sản tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 97.579 tỷ đồng, tăng khoảng 44.191 tỷ đồng so với kỳ so sánh, tương đương mức tăng gần 83%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 34.614 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 62.965 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,49 lần xuống 1,82 lần.

Trong tổng nợ phải trả, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ở mức gần 6.694 tỷ đồng, còn dư nợ vay ngân hàng khoảng 11.202 tỷ đồng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được cải thiện từ 1,37 lần lên 2,15 lần.

Cần lưu ý, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, thành lập năm 2007 và có trụ sở tại Đà Nẵng, chỉ là một trong nhiều pháp nhân thuộc hệ sinh thái Sun Group. Báo cáo tài chính của công ty này không đại diện cho toàn bộ quy mô tài chính của hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, nhiều pháp nhân khác trong hệ sinh thái cũng sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo bảng tổng hợp dữ liệu tài chính 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long có tổng tài sản hơn 87.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 479 tỷ đồng. Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà sở hữu gần 46.200 tỷ đồng tài sản và ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.117 tỷ đồng.

Lợi nhuận CTCP Tập đoàn Mặt trời tăng 200%, tổng tài sản tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Một số pháp nhân khác như Công ty Xây dựng Dân dụng Phú Quốc và Việt Minh Hoàng cũng ghi nhận tổng tài sản trên 34.000 tỷ đồng mỗi công ty. Trong khi đó, Cù Lao Chàm, Fansipan Sapa và Mặt Trời Vũng Tàu có quy mô tài sản từ hơn 16.000 tỷ đến hơn 24.000 tỷ đồng.

Các số liệu trên phản ánh phạm vi báo cáo của từng pháp nhân, không thể cộng trực tiếp để xác định tổng tài sản của toàn bộ hệ sinh thái Sun Group.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị sản xuất hơn 700.000 tấn thép ray đường sắt cao tốc và thép hình mỗi năm, bắt tay “ông lớn” luyện kim hơn 100 năm tuổi của Italy

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị sản xuất hơn 700.000 tấn thép ray đường sắt cao tốc và thép hình mỗi năm, bắt tay “ông lớn” luyện kim hơn 100 năm tuổi của Italy Nổi bật

Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán

Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán Nổi bật

Vừa rót 1.300 tỷ vào chủ Kem Tràng Tiền, lại muốn chi 540 tỷ mua Tài chính Điện lực: Leadvisors Capital là ai?

Vừa rót 1.300 tỷ vào chủ Kem Tràng Tiền, lại muốn chi 540 tỷ mua Tài chính Điện lực: Leadvisors Capital là ai?

00:01 , 16/10/2026
Sovico ký Thỏa thuận đối tác với Hamburg: Từ tình hữu nghị ba thập kỷ đến những chân trời hợp tác mới

Sovico ký Thỏa thuận đối tác với Hamburg: Từ tình hữu nghị ba thập kỷ đến những chân trời hợp tác mới

22:14 , 15/10/2026
Đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam: Hàng loạt "ông lớn" ráo riết chuẩn bị cho thời điểm lịch sử

Đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam: Hàng loạt "ông lớn" ráo riết chuẩn bị cho thời điểm lịch sử

21:10 , 15/10/2026
Tỷ phú Elon Musk chia sẻ 6 điểm lắp đặt Internet Starlink tại Cát Bà

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ 6 điểm lắp đặt Internet Starlink tại Cát Bà

21:08 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên