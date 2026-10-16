Vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dài 187 m, cao hơn 20 m và nặng khoảng 3.400 tấn, đã được đưa xuống sà lan thành công vào rạng sáng 16/10. Công trình chuẩn bị bước vào giai đoạn vận chuyển đường thủy về khu vực trung tâm TP.HCM để lắp đặt.

Khoảng 2h20 ngày 16/10, toàn bộ kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm trên sà lan tại cảng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Trước đó, từ hơn 22h ngày 15/10, các đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe tự hành đa trục SPMT để di chuyển kết cấu từ bờ xuống sà lan Trung Nam S05. Đây là hệ thống phương tiện chuyên dụng có khả năng nâng đỡ tải trọng lớn và điều chỉnh hướng di chuyển, phục vụ việc đưa khối thép vào đúng vị trí tiếp nhận.

Điểm đáng chú ý của quá trình hạ thủy là kích thước của kết cấu cầu. Vòm thép dài 187 m, cao hơn 20 m và nặng khoảng 3.400 tấn, trong khi sà lan tiếp nhận dài 109 m, rộng gần 37 m, có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn.

Do kết cấu cầu dài hơn đáng kể so với chiều dài sà lan, quá trình dịch chuyển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội vận hành, kỹ sư và nhân sự giám sát. Hơn 100 kỹ sư, công nhân được bố trí tại các vị trí để theo dõi, điều khiển thiết bị và kiểm soát thông số kỹ thuật.

Bên cạnh hệ thống xe tự hành, sà lan được trang bị 40 máy bơm phục vụ điều chỉnh nước dằn, giúp thay đổi mớn nước và giữ cân bằng trong quá trình tiếp nhận khối kết cấu lớn. Các công đoạn được triển khai theo trình tự nhằm bảo đảm an toàn khi đưa vòm thép từ bờ xuống phương tiện vận chuyển.

Theo thông tin được công bố, vòm thép có chiều dài gần gấp đôi mỗi đốt hầm Thủ Thiêm, vốn dài khoảng 93 m. Kích thước này đặt ra yêu cầu kỹ thuật đối với việc hạ thủy, xoay trở và vận chuyển kết cấu về vị trí lắp đặt trên sông Sài Gòn.

Sau khi hoàn tất hạ thủy, vòm thép sẽ được vận chuyển bằng đường thủy về khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm TP.HCM, để phục vụ công tác lắp đặt. Đây là hạng mục kết cấu chính của dự án cầu đi bộ nối khu vực bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu có tổng chiều dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng từ 6-11 m. Phần vòm thép dài khoảng 187 m được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, một hình tượng gắn với cảnh quan vùng Nam Bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung tuyến kết nối dành cho người đi bộ giữa hai bờ sông, đồng thời tạo thêm không gian công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.