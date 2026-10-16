Giật mình với giá sửa iPhone Duo, tiền sửa cao nhất gần bằng mua iPhone 18 Pro Max mới

Apple cập nhật mức phí ước tính cho dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành của iPhone Duo trên trang hỗ trợ tại Mỹ ngày 14/10/2026 (giờ Mỹ), ngay trước đợt mở đặt hàng trước. Con số gây chú ý nhất là mức phí tối đa 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng) cho nhóm “hư hỏng khác”. Khoản này tương đương khoảng 75% giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng) của máy tại Mỹ.

Mức chi phí sửa chữa này cũng gần bằng giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam, có giá khởi điểm từ 41.990.000 đồng. Apple chưa công bố cụ thể những loại hư hỏng nào thuộc nhóm này.

Mức sửa chữa cao nhất của iPhone Duo lên đến 1.499 USD (gần 39 triệu đồng)

Để so sánh, mức phí tối đa cho “hư hỏng khác” của iPhone 18 Pro Max tại Mỹ là 899 USD (khoảng 23,4 triệu đồng). Như vậy, ở trường hợp hỏng nặng nhất, người dùng iPhone Duo phải trả nhiều hơn 600 USD (khoảng 15,6 triệu đồng).

Bảng giá sửa chữa iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max do Apple công bố tại thị trường Mỹ

Hạng mục iPhone Duo iPhone 18 Pro Max Chênh lệch Màn hình chính 999 USD (màn hình trong) 379 USD +620 USD, gấp khoảng 2,6 lần Màn hình ngoài 379 USD Không có — Màn hình và kính lưng 509 USD 469 USD +40 USD Pin 229 USD 129 USD +100 USD Hư hỏng khác Tối đa 1.499 USD Tối đa 899 USD +600 USD

Lưu ý: Mức giá sửa chữa này được Apple áp dụng riêng tại thị trường Mỹ, giá tại các thị trường khác có thể thay đổi

Hạng mục đắt thứ hai là màn hình gập bên trong, với mức phí 999 USD (khoảng 26 triệu đồng), bằng gần một nửa giá máy tại Mỹ. Con số này gấp khoảng 2,6 lần chi phí thay màn hình iPhone 18 Pro Max, vốn chỉ 379 USD (khoảng 9,9 triệu đồng). Riêng màn hình ngoài của iPhone Duo có giá sửa cũng là 379 USD, ngang màn hình iPhone 18 Pro Max. Thay pin iPhone Duo tốn 229 USD (khoảng 6 triệu đồng), cao hơn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với mức 129 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) của iPhone 18 Pro Max.

Các hạng mục còn lại của iPhone Duo gồm: lớp phủ bảo vệ màn hình trong 49 USD (khoảng 1,3 triệu đồng), mặt kính lưng 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), camera sau 229 USD (khoảng 6 triệu đồng), màn hình ngoài và mặt kính lưng cùng lúc 509 USD (khoảng 13,2 triệu đồng). Lớp phủ nano-texture là bộ phận chưa từng có trên iPhone trước đây. Lớp phủ giúp giảm chói, làm nếp gấp khó thấy hơn và có thể thay mới khi trầy xước, nhưng phải do Apple thực hiện.

Màn hình gập nếu bị hư hỏng cũng phải chi đến 999 USD (khoảng 26 triệu đồng) chi phí sửa chữa

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm chỉ áp dụng cho lỗi phần cứng do nhà sản xuất, không bao gồm rơi vỡ hay mất cắp. Với gói AppleCare+, mức phí cho cả nhóm “hư hỏng khác” lẫn màn hình trong giảm còn 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Màn hình ngoài và mặt kính lưng còn 29 USD (khoảng 750.000 đồng), lớp phủ còn 19 USD (khoảng 500.000 đồng), mất cắp hoặc thất lạc 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng). Pin được thay miễn phí khi dung lượng xuống dưới 80%.

Gói AppleCare+ trả trước tại Mỹ có giá 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng). Nếu gặp sự cố nặng nhất, tổng chi phí khi có gói là 498 USD (khoảng 12,9 triệu đồng), chỉ bằng khoảng một phần ba mức 1.499 USD phải trả khi không có bảo hiểm.

Trên website hỗ trợ tiếng Việt, Apple chỉ hiển thị mức phí sửa chữa dành cho người dùng AppleCare+. Cụ thể, người dùng được miễn phí bảo dưỡng pin, trong khi các dịch vụ dao động từ 549.000 đồng đến 3,999 triệu đồng.

Gói AppleCare+ dành cho iPhone Duo có giá 8,999 triệu đồng, cao hơn mức 6,099 triệu đồng đối với iPhone 18 Pro/18 Pro Max.

Tại Việt Nam, iPhone Duo nhận đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026 và có hàng từ ngày 23/10/2026. Giá bán từ 64.999.000 đồng cho bản 256GB đến 103.999.000 đồng cho bản 2TB.