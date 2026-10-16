Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giật mình với giá sửa iPhone Duo, tiền sửa cao nhất gần bằng mua iPhone 18 Pro Max mới

| | Thị trường

Apple vừa công bố bảng giá sửa chữa ngoài bảo hành cho iPhone Duo. Mức phí cao nhất lên tới 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng), gần bằng giá một chiếc iPhone 18 Pro Max mới tại Việt Nam.

Apple cập nhật mức phí ước tính cho dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành của iPhone Duo trên trang hỗ trợ tại Mỹ ngày 14/10/2026 (giờ Mỹ), ngay trước đợt mở đặt hàng trước. Con số gây chú ý nhất là mức phí tối đa 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng) cho nhóm “hư hỏng khác”. Khoản này tương đương khoảng 75% giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng) của máy tại Mỹ.

Mức chi phí sửa chữa này cũng gần bằng giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam, có giá khởi điểm từ 41.990.000 đồng. Apple chưa công bố cụ thể những loại hư hỏng nào thuộc nhóm này.

Mức sửa chữa cao nhất của iPhone Duo lên đến 1.499 USD (gần 39 triệu đồng)

Để so sánh, mức phí tối đa cho “hư hỏng khác” của iPhone 18 Pro Max tại Mỹ là 899 USD (khoảng 23,4 triệu đồng). Như vậy, ở trường hợp hỏng nặng nhất, người dùng iPhone Duo phải trả nhiều hơn 600 USD (khoảng 15,6 triệu đồng).

Bảng giá sửa chữa iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max do Apple công bố tại thị trường Mỹ

Hạng mục

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

Chênh lệch

Màn hình chính

999 USD (màn hình trong)

379 USD

+620 USD, gấp khoảng 2,6 lần

Màn hình ngoài

379 USD

Không có

Màn hình và kính lưng

509 USD

469 USD

+40 USD

Pin

229 USD

129 USD

+100 USD

Hư hỏng khác

Tối đa 1.499 USD

Tối đa 899 USD

+600 USD

Lưu ý: Mức giá sửa chữa này được Apple áp dụng riêng tại thị trường Mỹ, giá tại các thị trường khác có thể thay đổi

Hạng mục đắt thứ hai là màn hình gập bên trong, với mức phí 999 USD (khoảng 26 triệu đồng), bằng gần một nửa giá máy tại Mỹ. Con số này gấp khoảng 2,6 lần chi phí thay màn hình iPhone 18 Pro Max, vốn chỉ 379 USD (khoảng 9,9 triệu đồng). Riêng màn hình ngoài của iPhone Duo có giá sửa cũng là 379 USD, ngang màn hình iPhone 18 Pro Max. Thay pin iPhone Duo tốn 229 USD (khoảng 6 triệu đồng), cao hơn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với mức 129 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) của iPhone 18 Pro Max.

Các hạng mục còn lại của iPhone Duo gồm: lớp phủ bảo vệ màn hình trong 49 USD (khoảng 1,3 triệu đồng), mặt kính lưng 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), camera sau 229 USD (khoảng 6 triệu đồng), màn hình ngoài và mặt kính lưng cùng lúc 509 USD (khoảng 13,2 triệu đồng). Lớp phủ nano-texture là bộ phận chưa từng có trên iPhone trước đây. Lớp phủ giúp giảm chói, làm nếp gấp khó thấy hơn và có thể thay mới khi trầy xước, nhưng phải do Apple thực hiện.

Màn hình gập nếu bị hư hỏng cũng phải chi đến 999 USD (khoảng 26 triệu đồng) chi phí sửa chữa

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm chỉ áp dụng cho lỗi phần cứng do nhà sản xuất, không bao gồm rơi vỡ hay mất cắp. Với gói AppleCare+, mức phí cho cả nhóm “hư hỏng khác” lẫn màn hình trong giảm còn 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Màn hình ngoài và mặt kính lưng còn 29 USD (khoảng 750.000 đồng), lớp phủ còn 19 USD (khoảng 500.000 đồng), mất cắp hoặc thất lạc 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng). Pin được thay miễn phí khi dung lượng xuống dưới 80%.

Gói AppleCare+ trả trước tại Mỹ có giá 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng). Nếu gặp sự cố nặng nhất, tổng chi phí khi có gói là 498 USD (khoảng 12,9 triệu đồng), chỉ bằng khoảng một phần ba mức 1.499 USD phải trả khi không có bảo hiểm.

Trên website hỗ trợ tiếng Việt, Apple chỉ hiển thị mức phí sửa chữa dành cho người dùng AppleCare+. Cụ thể, người dùng được miễn phí bảo dưỡng pin, trong khi các dịch vụ dao động từ 549.000 đồng đến 3,999 triệu đồng.

Gói AppleCare+ dành cho iPhone Duo có giá 8,999 triệu đồng, cao hơn mức 6,099 triệu đồng đối với iPhone 18 Pro/18 Pro Max.

Tại Việt Nam, iPhone Duo nhận đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026 và có hàng từ ngày 23/10/2026. Giá bán từ 64.999.000 đồng cho bản 256GB đến 103.999.000 đồng cho bản 2TB.

Thông báo tới người dùng iPhone 18 Pro Max: Dùng tính năng có sẵn này, ảnh chụp sẽ xấu đi

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Kiểm soát giá điện, xăng dầu

Thủ tướng: Kiểm soát giá điện, xăng dầu Nổi bật

Không phải sầu riêng, Campuchia đang làm giàu với loại quả Việt Nam trồng rất nhiều: Thu về hơn 180 triệu USD, nhiều ông lớn nước ta đổ xô sang đầu tư

Không phải sầu riêng, Campuchia đang làm giàu với loại quả Việt Nam trồng rất nhiều: Thu về hơn 180 triệu USD, nhiều ông lớn nước ta đổ xô sang đầu tư Nổi bật

Hóa ra nhà mới của Kem Tràng Tiền từng là nơi “dân chơi” hay Hà Nội lui tới, nhìn diện mạo hiện tại mà bất ngờ!

Hóa ra nhà mới của Kem Tràng Tiền từng là nơi “dân chơi” hay Hà Nội lui tới, nhìn diện mạo hiện tại mà bất ngờ!

11:15 , 16/10/2026
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

11:14 , 16/10/2026
Phát hiện vòm thép dài 187 mét, nặng 3.400 tấn vừa hạ thủy tại TP.HCM: Huy động 30 mô đun xe tự hành, hơn 100 kỹ sư và công nhân tham gia, công trình 1.000 tỷ đồng chuẩn bị lộ diện

Phát hiện vòm thép dài 187 mét, nặng 3.400 tấn vừa hạ thủy tại TP.HCM: Huy động 30 mô đun xe tự hành, hơn 100 kỹ sư và công nhân tham gia, công trình 1.000 tỷ đồng chuẩn bị lộ diện

11:01 , 16/10/2026
Sau khi máy bay đặc biệt xuất hiện, sân bay trẻ nhất trị giá 16 tỷ USD của Việt Nam tiếp tục 'chạy nước rút'

Sau khi máy bay đặc biệt xuất hiện, sân bay trẻ nhất trị giá 16 tỷ USD của Việt Nam tiếp tục 'chạy nước rút'

10:33 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên