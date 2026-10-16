Ronaldo dùng điện thoại gì?

Dù sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ USD và có khả năng mua những thiết bị công nghệ đắt đỏ nhất trên thị trường nhưng Ronaldo vẫn dùng chiếc điện thoại đã mua cách đây 3 năm.

Trong bài đăng mới trên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái “Quay lại làm việc”, Ronaldo xuất hiện cùng chiếc điện thoại có cụm camera sau gồm ba ống kính. Dựa trên thiết kế, thiết bị này được cho là iPhone 15 Pro, mẫu smartphone được Apple ra mắt vào tháng 9/2023. Nếu nhận định trên chính xác, chiếc điện thoại của siêu sao người Bồ Đào Nha đã có tuổi đời hơn 3 năm.

Ronaldo cầm chiếc điện thoại trên tay (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi Ronaldo là một trong những vận động viên giàu có nhất thế giới. Theo thống kê từ Forbes, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr có tổng thu nhập ước tính 300 triệu USD trong năm 2026, bao gồm 235 triệu USD từ bóng đá và 65 triệu USD từ các hoạt động quảng cáo, hợp tác thương hiệu và kinh doanh. Khối tài sản ròng của anh được ước tính vào khoảng 1,2 tỷ USD.

Đây không phải lần đầu Ronaldo gây chú ý vì thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ đã ra mắt từ nhiều năm trước. Năm 2021, khi trở lại Manchester United, CR7 từng được bắt gặp sử dụng Huawei Mate, mẫu smartphone trình làng từ năm 2017.

Đến tháng 10/2022, Ronaldo được ghi nhận chuyển sang sử dụng iPhone 13 Pro Max, thiết bị ra mắt vào tháng 9/2021. Ngoài smartphone, siêu sao 41 tuổi cũng từng gây chú ý khi sử dụng iPod Shuffle thế hệ thứ tư để nghe nhạc. Đây là mẫu máy nghe nhạc được Apple giới thiệu từ năm 2010, có dung lượng lưu trữ tối đa 4 GB và không được trang bị màn hình.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ liên tục xuất hiện những mẫu điện thoại mới với nhiều tính năng hiện đại, việc Ronaldo vẫn sử dụng thiết bị đã qua nhiều năm ra mắt tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh một ngôi sao sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Dù vậy, chưa có thông tin xác nhận chính thức về mẫu smartphone Ronaldo đang sử dụng cũng như lý do anh không thường xuyên nâng cấp thiết bị. Những hình ảnh được ghi nhận qua các năm chỉ cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha dường như không quá đặt nặng việc phải sở hữu những sản phẩm công nghệ mới nhất.

Tiên