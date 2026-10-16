Điều gì sắp diễn ra tại sân vận động hơn 10.000 chỗ ở Lào Cai? Huy động 24 máy chiếu công suất lớn, hơn 2.000 người cùng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Tối 14/10, tại sân vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu" đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên và người dân địa phương. Những hình ảnh đầu tiên hé lộ một không gian sân khấu rộng lớn, nơi núi rừng Tây Bắc, bản làng và những vòng Xòe truyền thống được tái hiện bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ hiện đại.

Đây là hoạt động chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 16/10 tại sân vận động Nghĩa Lộ.

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện Newday Media, một trong những điểm đáng chú ý nhất của chương trình năm nay là hệ thống sân khấu được đầu tư với quy mô lớn. Cụ thể, 24 máy chiếu 3D mapping công suất lớn được huy động để tạo hiệu ứng hình ảnh trên bề mặt rộng hơn 3.000 m², kết hợp cùng hệ thống đạo cụ thực cảnh.

Công nghệ 3D mapping cho phép trình chiếu hình ảnh lên các bề mặt, tạo hiệu ứng thị giác sinh động. Nhờ đó, toàn bộ sân vận động được biến thành một bản Mường rộng lớn, với những dãy núi trùng điệp, khung cảnh thiên nhiên và không gian sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Thái.

Đáng chú ý, phía sau những lớp núi được tái hiện trên sân khấu còn xuất hiện hình tượng mặt trăng, mặt trời chuyển động, biểu đạt sự luân chuyển ngày đêm và dòng chảy thời gian. Những hiệu ứng này góp phần tạo nên các đại cảnh giàu màu sắc, khiến không gian tổng duyệt mang vẻ đẹp như một bức tranh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi công nghệ, chương trình còn được tổ chức trong không gian có khán đài sức chứa hơn 10.000 người. Xung quanh khu vực biểu diễn là sự hiện diện của đông đảo nghệ nhân, diễn viên và người dân địa phương, tạo nên một sân khấu văn hóa sống động.

Hơn 2.000 người tập luyện ngày đêm để thực hiện màn trình diễn đặc biệt

Bên cạnh hệ thống sân khấu hiện đại, điểm nhấn được chờ đợi nhất tại lễ khai mạc chính là màn đại Xòe quy mô lớn, có sự tham gia của hơn 2.000 người dân tộc Thái cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên.

Những người tham gia sẽ cùng tái hiện sáu điệu Xòe cổ, được xem là nét văn hóa đặc trưng của vùng Mường Lò. Hàng nghìn người cùng nắm tay, di chuyển nhịp nhàng theo những đội hình đã được dàn dựng, tạo nên các hình hoa văn mang ý nghĩa truyền thống của đồng bào Thái.

Để thực hiện màn trình diễn này, công tác chuẩn bị đã được triển khai trong nhiều ngày. Đơn vị thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương, các nghệ sĩ và bà con nhân dân tổ chức tập luyện với cường độ cao, cả ngày lẫn đêm.

Tổng biên đạo Xòe - Quách Nga chia sẻ, người dân địa phương đặc biệt hào hứng khi được tham gia màn đại Xòe. Dù quá trình tập luyện vất vả, bà con vẫn tích cực phối hợp để bảo đảm sự chính xác, đồng đều trong những đội hình có hàng nghìn người tham gia.

Đặc biệt, phần lớn lực lượng biểu diễn được tuyển chọn từ địa phương. Đây cũng là chủ ý của ê-kíp sáng tạo, nhằm để chính người Thái kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, nếu như ở những mùa lễ hội trước, hình ảnh hàng nghìn người cùng nắm tay múa Xòe đã tạo được ấn tượng với khán giả, thì năm nay, ê-kíp mong muốn truyền tải những giá trị sâu sắc hơn phía sau điệu múa.

Theo bà, Xòe Thái không đơn thuần là một hình thức biểu diễn nghệ thuật. Việc mọi người cùng nắm tay trong vòng Xòe còn thể hiện sự bình đẳng, tình nghĩa và sức mạnh gắn kết cộng đồng.

Tổng Đạo diễn Lê Hải Yến

"Siêu đám cưới" của hàng nghìn người và câu chuyện về di sản UNESCO

Một chi tiết đặc biệt khác của chương trình năm nay là đại cảnh Xòe được xây dựng dưới hình thức một "siêu đám cưới" của bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng hội tụ để chúc phúc cho đôi trai gái.

Theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu" được xây dựng như một thiên tình ca, lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện thơ nổi tiếng Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) và hình tượng sợi dây tình "xai peng" trong văn hóa Thái.

Chương trình gồm ba chương: "Mầm thương", "Sợi nhớ" và "Vòng yêu", kể về hành trình tình yêu của đôi trai gái người Thái, từ những rung động đầu đời, trải qua thử thách, chờ đợi đến ngày đoàn tụ.

Xuyên suốt câu chuyện, khán giả được khám phá những nét văn hóa truyền thống như không gian sàn hoa Hạn Khuống, tục dạm ngõ, nghề dệt thổ cẩm, nghi thức Tằng cẩu trong lễ cưới của người Thái đen cùng những làn điệu hát Khắp đặc trưng.

Đặc biệt, ở chương cuối, đám cưới của đôi trai gái trở thành ngày hội chung của cả bản Mường. Từ vòng Xòe nhỏ của hai người yêu nhau, những vòng tròn dần mở rộng khi hàng nghìn người cùng nắm tay, tạo nên đại cảnh rực rỡ trên sân khấu.

Khác với cách dàn dựng Xòe Thái thành tiết mục độc lập, chương trình năm nay đưa điệu Xòe xuyên suốt câu chuyện và trở thành điểm kết giàu cảm xúc. Yếu tố nhạc kịch cũng được đẩy mạnh, trong đó lời thoại được chuyển thành hát Khắp Thái, kết hợp phụ đề tiếng Việt để khán giả dễ theo dõi.

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, lễ hội năm 2026 mang chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc", diễn ra từ ngày 16/10 đến 21/10. Sự kiện gắn với dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Không chỉ là dịp giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Mường Lò, giới thiệu các điểm đến du lịch và lan tỏa giá trị di sản tới du khách trong nước, quốc tế.