Bỏ 65 triệu đồng để mua iPhone Duo, hóa ra có lý do cả

Với giá khởi điểm gần 65 triệu đồng, thiết bị gây chú ý không chỉ bởi thiết kế gập mà còn nhờ những tính năng hướng đến trải nghiệm sử dụng thực tế.

Một trong những điểm đáng chú ý là Duo Preview, tính năng tận dụng màn hình ngoài để người được chụp có thể theo dõi trực tiếp hình ảnh từ camera sau. Với những người thường xuyên phải đứng sau máy để chụp ảnh cho người yêu, gia đình hay bạn bè, đây có thể là một thay đổi đáng kể trong cách sử dụng điện thoại.

Màn hình ngoài giúp chụp ảnh dễ hơn

Trên các mẫu iPhone truyền thống, người đứng trước camera sau thường không thể xem trực tiếp khung hình đang được ghi lại. Họ phải dựa vào hướng dẫn của người cầm máy, tạo dáng theo yêu cầu rồi chờ ảnh chụp xong mới biết kết quả.

(Ảnh: Apple)

Với Duo Preview, người được chụp có thể nhìn thấy hình ảnh xem trước trên màn hình ngoài của iPhone Duo. Nhờ đó, họ chủ động điều chỉnh tư thế, vị trí và góc mặt, đồng thời hướng dẫn người chụp căn chỉnh bố cục ngay từ đầu.

Tính năng này cũng cho phép người dùng tận dụng camera sau để chụp selfie. Thay vì phải giơ điện thoại bằng một tay và nhìn vào camera trước, người dùng có thể sử dụng hệ thống camera phía sau trong khi vẫn quan sát hình ảnh trên màn hình ngoài.

Điểm thú vị là tính năng giải quyết một tình huống quen thuộc trong đời sống: Chụp ảnh cho người yêu. Không ít người từng trải qua cảnh chụp hàng chục tấm nhưng vẫn bị yêu cầu làm lại vì góc chụp chưa đẹp, khuôn mặt không như ý hoặc chủ thể chưa đứng đúng vị trí.

Với Duo Preview, người được chụp có thể trực tiếp theo dõi khung hình thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng căn góc của người cầm máy. Điều này giúp quá trình chụp ảnh trở nên chủ động hơn, đặc biệt trong những chuyến du lịch, buổi hẹn hò hoặc các dịp chụp ảnh gia đình.

AI hỗ trợ chụp ảnh trong nhiều tình huống

Ngoài khả năng xem trước hình ảnh, iPhone Duo còn được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ chụp ảnh tự động. Trong đó, Chụp Thông Minh sử dụng AI để phân tích khung cảnh theo thời gian thực và hỗ trợ xác định thời điểm phù hợp để ghi lại hình ảnh.

Theo mô tả về tính năng, các mô hình AI chạy trực tiếp trên chip A20 Pro có thể hỗ trợ nhận diện tình huống chụp và tự động chụp khi chủ thể đã sẵn sàng. Công nghệ này hướng đến những trường hợp chụp ảnh nhóm, khi người dùng phải đặt điện thoại ở một vị trí cố định rồi di chuyển vào khung hình.

Nếu hoạt động như giới thiệu, tính năng có thể giúp giảm bớt thao tác với bộ hẹn giờ, đồng thời hạn chế việc người chụp phải di chuyển qua lại nhiều lần để kiểm tra kết quả.

Apple cũng tính đến những tình huống cần thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Tính năng Thu Hút Trẻ có thể phát các hình động từ loạt hoạt hình Peanuts trên màn hình ngoài, giúp trẻ hướng mắt về phía camera khi chụp ảnh. (Ảnh: Apple)

Trong khi đó, Duo FaceTime mở rộng vai trò của màn hình ngoài sang các cuộc gọi video. Theo giới thiệu, những người đứng cạnh người dùng có thể cùng theo dõi và tham gia cuộc gọi thông qua màn hình này, thay vì phải tập trung quanh màn hình chính của điện thoại.

Các tính năng trên cho thấy màn hình phụ không chỉ phục vụ việc hiển thị thông báo hay thực hiện tác vụ nhanh. Apple đang tận dụng thiết kế hai màn hình để phát triển những cách sử dụng khác biệt, từ chụp ảnh cá nhân đến ghi lại khoảnh khắc của cả nhóm. (Ảnh: Apple)

65 triệu đồng cho trải nghiệm khác biệt?

Mức giá gần 65 triệu đồng khiến iPhone Duo trở thành thiết bị cần được cân nhắc kỹ trước khi mua. Với số tiền này, người dùng không chỉ trả cho thiết kế gập mà còn kỳ vọng vào những trải nghiệm khác biệt so với điện thoại truyền thống.

(Ảnh: Future / Britta O'Boyle)

Duo Preview là ví dụ dễ hình dung nhất về lợi ích mà thiết kế hai màn hình có thể mang lại. Thay vì chỉ tạo ra một thiết bị có khả năng gập mở, Apple tận dụng màn hình ngoài để giải quyết những bất tiện cụ thể trong quá trình chụp ảnh.

Tuy nhiên, việc một tính năng thú vị có đủ sức thuyết phục người dùng chi gần 65 triệu đồng hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế. Với người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc muốn trải nghiệm thiết kế gập, những cải tiến này có thể mang lại giá trị sử dụng rõ ràng hơn.

Ngược lại, nếu nhu cầu chủ yếu là liên lạc, làm việc và giải trí thông thường, mức giá cao sẽ là yếu tố cần cân nhắc so với các mẫu điện thoại khác trên thị trường.