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Agribank tung gói giải pháp tài chính toàn diện trợ lực doanh nghiệp xuất nhập khẩu

| | Thị trường

Agribank tung gói giải pháp tài chính toàn diện trợ lực doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Nhằm giúp doanh nghiệp đón sóng giao thương cuối năm và tối ưu chi phí trong bối cảnh quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu đang ngày càng tăng, Agribank đồng loạt triển khai các chương trình tín dụng chuyên biệt dành riêng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.

‏Các chương trình mang đến giải pháp tài chính toàn diện với chính sách ưu đãi lãi suất linh hoạt và giải pháp tài chính dịch vụ đa dạng. ‏

‏Hỗ trợ các động lực tăng trưởng

‏Bám sát định hướng phát triển kinh tế vĩ mô, Agribank thiết kế các gói giải pháp tài chính "may đo" cho từng nhóm khách hàng đóng vai trò nòng cốt của nền kinh tế. Cụ thể, ngân hàng triển khai song song chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu" và chương trình "Thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp FDI". ‏

‏Sự kết hợp đồng bộ này cho thấy chiến lược bao phủ toàn diện của Agribank: vừa cung cấp nguồn lực thúc đẩy giao thương quốc tế, vừa tạo môi trường thuận lợi để thu hút và giữ chân dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). ‏

‏Agribank tung gói giải pháp tài chính toàn diện trợ lực doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Ảnh 1.

‏Tối ưu chi phí vốn với chính sách lãi suất đột phá và ổn định

‏Agribank thực hiện cơ chế giảm sâu lãi suất cho vay (áp dụng cho cả VND và USD) linh hoạt theo mức độ gắn kết và phân hạng VIP của từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, đối với các khoản giải ngân ‏ ‏phát sinh từ nay thuộc các chương trình, mức ưu đãi này sẽ được áp dụng cố định trong toàn bộ thời hạn cho vay. Với các chính sách ưu đãi này Agribank đồng hành cùng các doanh nghiệp an ‏ ‏tâm làm chủ giá vốn và hoạch định tài chính dài hạn. ‏

‏Gia tăng giá trị qua hệ sinh thái dịch vụ khép kín

‏Bên cạnh nguồn vốn ưu đãi, khách hàng còn được thụ hưởng giải pháp tài chính trọn gói giúp tiết giảm tối đa chi phí vận hành. Cụ thể, doanh nghiệp được xem xét áp dụng trần lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi không kỳ hạn. Đồng thời, Agribank cung cấp chính sách tỷ giá cạnh tranh, ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế và phối hợp cùng ABIC đàm phán giảm phí các loại bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa.‏

‏Với các tiêu chí tham gia minh bạch, loạt chương trình ưu đãi kéo dài đến hết 31/12/2026 của Agribank tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính chủ lực trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.‏

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

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