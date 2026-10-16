TMT Motors tung 4 mẫu ô tô điện mới tại Việt Nam: Từ mini EV đến xe 7 chỗ cửa trượt, giá từ 279-839 triệu đồng

TMT Motors vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm xe điện mới của Wuling tại Việt Nam, gồm Wuling Mini EV Macaron, Wuling Darion, Wuling Bingo 2026 và Wuling Grango. Các mẫu xe có giá niêm yết từ 279 triệu đồng đến 839 triệu đồng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân tại đô thị đến gia đình đông thành viên và khách hàng kinh doanh vận tải.

Động thái này đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm của Wuling tại Việt Nam sau hơn ba năm hợp tác giữa TMT Group và SGMW. Thay vì tập trung vào những mẫu xe điện cỡ nhỏ, thương hiệu bổ sung các lựa chọn có kích thước, công năng và phạm vi hoạt động đa dạng hơn.

Từ Mini EV Macaron giá 279 triệu đến hatchback điện đi 410 km

Ở nhóm xe điện đô thị, Wuling Mini EV Macaron có giá khởi điểm 279 triệu đồng, là mẫu xe có giá thấp nhất trong dải sản phẩm vừa ra mắt. Xe có hai phiên bản, phạm vi di chuyển công bố lần lượt 205 km và 300 km, với giá bán 279 triệu đồng và 339 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của Mini EV Macaron là thiết kế 5 cửa, giúp việc tiếp cận hàng ghế sau thuận tiện hơn so với cách bố trí cửa trên nhiều mẫu xe mini. Không gian nội thất linh hoạt, ngàm ghế trẻ em ISOFIX và các trang bị an toàn thiết yếu hướng mẫu xe đến nhóm khách hàng di chuyển trong thành phố, người mua ô tô lần đầu hoặc gia đình trẻ cần phương tiện đi lại hằng ngày.

Wuling Mini EV.

Wuling Bingo.

Trong khi đó, Wuling Bingo 2026 nằm ở phân khúc hatchback điện 5 chỗ, với phạm vi hoạt động từ 333 km đến 410 km. Mẫu xe có ba phiên bản, giá từ 409 triệu đồng đến 499 triệu đồng.

Bingo được trang bị pin LFP, hỗ trợ sạc nhanh CCS2 cùng một số tiện nghi như camera 360 độ, hai màn hình 10,25 inch và hệ thống kiểm soát hành trình. So với Mini EV Macaron, Bingo hướng đến người dùng cần không gian rộng hơn và khả năng di chuyển xa hơn, phục vụ cả việc đi lại trong đô thị lẫn những hành trình liên tỉnh phù hợp với phạm vi hoạt động của xe.

Wuling Grango hướng đến kinh doanh vận tải, giá 519 triệu đồng

Wuling Grango được định vị ở nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, bao gồm vận tải công nghệ và đưa đón hành khách.

Mẫu MPV điện này có cấu hình 7 chỗ, phạm vi di chuyển khoảng 300 km theo chu trình thử nghiệm CLTC và giá niêm yết 519 triệu đồng cho phiên bản N510M LV1.

Với đặc điểm là xe điện đa dụng, Grango được giới thiệu như một lựa chọn phục vụ hoạt động khai thác hằng ngày, trong đó chi phí năng lượng và chi phí bảo dưỡng là những yếu tố người kinh doanh cần cân nhắc khi so sánh với xe sử dụng động cơ đốt trong. Dù vậy, bài toán hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào quãng đường khai thác, thời gian xe hoạt động, chi phí sạc và khả năng tiếp cận trạm sạc.

Việc đưa Grango vào danh mục sản phẩm cũng giúp Wuling có thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng thương mại, bên cạnh các mẫu xe hướng đến nhu cầu sử dụng cá nhân và gia đình.

Wuling Darion: MPV điện 7 chỗ có cửa trượt, đi tối đa 500 km

Mẫu MPV điện 7 chỗ này được định hướng phục vụ gia đình đa thế hệ và khách hàng có nhu cầu đưa đón hành khách.

Darion có cấu hình ba hàng ghế 2-2-3. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ thống cửa trượt điện hai bên, giúp hành khách lên xuống thuận tiện hơn khi đỗ xe tại những vị trí chật hẹp. Đây là trang bị có ý nghĩa thực tế với gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc khách hàng sử dụng xe cho hoạt động đưa đón.

Bên trong cabin, hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập, tạo lối tiếp cận hàng ghế cuối. Hàng ghế thứ ba có tựa lưng ngả 12 độ. Xe bố trí bốn vị trí ISOFIX tại hai hàng ghế sau để hỗ trợ lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em.

Khả năng chở hành lý cũng là một điểm được Wuling nhấn mạnh. Khoang hành lý có thể mở rộng lên hơn 1.200 lít, kết hợp 25 vị trí chứa đồ trong cabin, phù hợp với nhu cầu mang theo hành lý hoặc vật dụng gia đình trong những chuyến đi dài.

Về tiện nghi, Darion có màn hình trung tâm cảm ứng 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cần số điện tử đặt sau vô-lăng giúp khu vực điều khiển phía trước gọn hơn, trong khi tính năng cấp điện ra ngoài V2L mở rộng khả năng sử dụng nguồn điện của xe cho các hoạt động ngoài trời.

Wuling Darion được phân phối với hai phiên bản. Bản Eco có phạm vi di chuyển công bố 450 km, giá 769 triệu đồng; bản Luxury có phạm vi di chuyển 500 km, giá 839 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe có giá cao nhất trong bốn sản phẩm vừa được giới thiệu.

Với cấu hình 7 chỗ, cửa trượt điện và phạm vi di chuyển tối đa 500 km theo thông số công bố, Darion không chỉ nhắm đến khách hàng gia đình mà còn hướng tới doanh nghiệp có nhu cầu đưa đón khách. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng thực tế sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành, tải trọng và hạ tầng sạc trên từng hành trình.

Giá bán và ưu đãi cho 4 mẫu xe điện Wuling

Theo công bố của TMT Group, bốn mẫu xe có tổng cộng tám phiên bản được niêm yết giá tại Việt Nam như sau:

Mẫu xe, phiên bản Phạm vi di chuyển (km) Giá niêm yết (triệu đồng) Mini EV Macaron 205 km 205 279 Mini EV Macaron 300 km 300 339 Bingo Base 333 409 Bingo Plus 333 469 Bingo Max 410 499 Grango Khoảng 300 519 Darion Eco 450 769 Darion Luxury 500 839

Trong tháng 10/2026, khách hàng mua Mini EV Macaron theo chương trình đặt trước được giảm trực tiếp 10 triệu đồng, tặng trạm sạc gia đình 7 kW và một năm bảo hiểm thân vỏ. Với Darion, khách hàng đặt trước được giảm trực tiếp 19 triệu đồng, nhận thêm quà tặng trị giá 40 triệu đồng và một năm bảo hiểm thân vỏ. Mười khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện chương trình còn có cơ hội tham quan nhà máy SGMW tại Liễu Châu, Trung Quốc.

Đối với Bingo, phiên bản Base được hỗ trợ chi phí sạc điện trị giá 12 triệu đồng, có thể quy đổi thành khoản giảm trừ trực tiếp vào giá mua xe; hai phiên bản Plus và Max được giảm 40 triệu đồng. Cả ba phiên bản đều được tặng bộ sạc cầm tay và trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW. Grango được hỗ trợ chi phí sạc trị giá 12 triệu đồng và tặng bộ sạc cầm tay cùng trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, TMT Group cho biết sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới trạm sạc TMT E-GREEN, kết hợp giải pháp sạc tại nhà và chuẩn sạc CCS2. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ người dùng trong quá trình chuyển sang xe điện.