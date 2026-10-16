Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán lẻ cho Palisade Hybrid hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV này được phân phối với ba phiên bản, gồm Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 8 chỗ.

Giá bán của mẫu xe:



Phiên bản Giá bán Prestige 1,499 tỷ đồng Calligraphy 7 chỗ 1,699 tỷ đồng Calligraphy 8 chỗ 1,689 tỷ đồng

Theo Hyundai TC, khách hàng đã đặt cọc mua xe trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng gói bảo hiểm vật chất xe trong một năm. Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Palisade Hybrid sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống truyền động cho tổng công suất 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Xe được trang bị nền tảng hybrid TMED-II của Hyundai, sử dụng cấu trúc mô-tơ kép cùng hệ thống quản lý năng lượng để điều phối hoạt động giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe được tối ưu từ 6,1 lít/100 km, theo chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

So với phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.5 Turbo, hệ truyền động hybrid mới cải thiện khoảng 19% công suất, 9% mô-men xoắn và 45% hiệu quả nhiên liệu.

Xe còn có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC, các chế độ lái Eco, Sport, My Drive và các chế độ kiểm soát địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống phanh tái sinh thông minh có khả năng điều chỉnh mức thu hồi năng lượng theo điều kiện giao thông.

Kích thước của xe lần lượt là: dài 5.065 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.805 mm, với chiều dài cơ sở 2.970 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể tăng 70 mm và chiều dài cơ sở tăng khoảng 20 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch.

Khoang nội thất có ba hàng ghế với hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Khu vực lái được trang bị cụm màn hình toàn cảnh gồm hai màn hình 12,3 inch và màn hình hiển thị trên kính lái 12 inch.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm ghế Relaxation Seats bọc da Nappa, hệ thống sưởi và thông gió ghế, kính cách âm hai lớp, hệ thống âm thanh Bose 14 loa và 6 cổng sạc USB Type-C công suất tối đa 100 W. Xe cũng có hệ thống rửa camera sau tự động.

Về an toàn, Palisade Hybrid được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, kết hợp radar và camera. Các tính năng gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA 2.0, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi và camera 360 độ.

Palisade Hybrid có sáu lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo. Khách hàng có thể chọn nội thất màu nâu hoặc đen.

Theo thông tin từ Hyundai Thành Công Việt Nam, Palisade đã đạt mốc 300.000 xe bán ra trên thị trường quốc tế kể từ khi ra mắt. Mẫu xe cũng được trao danh hiệu Xe đa dụng Bắc Mỹ của năm 2026 và nhận các ghi nhận về thiết kế, an toàn từ những tổ chức đánh giá quốc tế.