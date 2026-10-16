Surya Midha là doanh nhân gốc Ấn Độ, đồng sáng lập Mercor – một startup công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại Mỹ. Năm 2023, Midha cùng hai người bạn Brendan Foody và Adarsh Hiremath thành lập công ty sau khi cả ba rời đại học để theo đuổi ý tưởng kinh doanh riêng.

Theo Forbes, chỉ khoảng 2 năm sau khi thành lập, Mercor đã đạt mức định giá 10 tỷ USD, đưa cả ba nhà sáng lập vào nhóm những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi mới 22 tuổi. Cột mốc này đến sau khi startup huy động thành công 350 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C vào cuối năm 2025.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Mercor được định giá 2 tỷ USD sau khi huy động khoảng 135 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có Felicis, Benchmark và General Catalyst. Như vậy, định giá doanh nghiệp đã tăng gấp 5 lần trong khoảng thời gian chưa đầy một năm, theo The Wall Street Journal.

Surya Midha cùng 3 người bạn đã sáng lập ra Mercor.

Từ công cụ tuyển dụng AI đến lĩnh vực huấn luyện mô hình

Mercor được thành lập với ý tưởng sử dụng AI để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên. Công cụ của công ty giúp sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn trực tuyến và đánh giá ứng viên, qua đó giảm thời gian và chi phí tuyển dụng.

Forbes cho biết, nền tảng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp công nghệ lớn như OpenAI, Google và Meta. Trong giai đoạn đầu, Mercor tập trung vào việc giúp doanh nghiệp xử lý lượng lớn hồ sơ ứng tuyển và tìm kiếm nhân sự phù hợp.

Tuy nhiên, công ty sau đó mở rộng sang lĩnh vực gắn trực tiếp với quá trình phát triển AI, kết nối các chuyên gia với doanh nghiệp để gắn nhãn dữ liệu, đánh giá và cải thiện mô hình trí tuệ nhân tạo.

Theo The Wall Street Journal, Mercor tuyển dụng các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực để hỗ trợ huấn luyện những hệ thống AI. Công việc này cung cấp dữ liệu và đánh giá chuyên môn nhằm cải thiện khả năng của các mô hình, trong bối cảnh những doanh nghiệp phát triển AI ngày càng cần nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu.

Tỷ phú 22 tuổi Surya Midha.

Trước khi mở rộng sang mảng dữ liệu, Mercor từng báo cáo doanh thu 100 triệu USD từ công cụ tuyển dụng AI. Công ty vẫn xem tuyển dụng là hoạt động kinh doanh cốt lõi, dù đã tham gia sâu hơn vào thị trường cung cấp nhân lực phục vụ huấn luyện mô hình.

Sự chuyển hướng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với dịch vụ dữ liệu AI tăng lên. Đây cũng là thị trường có sự tham gia của Scale AI, doanh nghiệp được xem là đối thủ cạnh tranh lớn của Mercor. Theo Forbes, việc Meta mua 49% cổ phần Scale AI trong năm 2025 đã tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho các công ty cùng lĩnh vực.

Trở thành tỷ phú trước tuổi 23

Việc Mercor được định giá 10 tỷ USD đã đưa ba nhà sáng lập vào danh sách những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Forbes công bố tháng 11/2025. Cũng theo tạp chí này, cả Midha, Foody và Hiremath đều mới 22 tuổi tại thời điểm đó.

Thành tích của Midha còn được đặt cạnh Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook. Forbes cho biết Zuckerberg trở thành tỷ phú ở tuổi 23, muộn hơn một năm so với cột mốc mà các nhà sáng lập Mercor đạt được.

Tài sản của Midha được ước tính vào khoảng 2,2 tỷ USD trong một báo cáo ngày 14/5/2026. Tuy nhiên, đây là mức ước tính gắn với thời điểm công bố, không đồng nghĩa với số tiền mặt mà doanh nhân này đang nắm giữ.

Sự gia tăng giá trị của Mercor cho thấy tài sản của các nhà sáng lập startup cũng có thể tăng mạnh khi doanh nghiệp được định giá cao hơn qua các vòng gọi vốn. Tuy nhiên, định giá công ty và tài sản cá nhân là hai khái niệm khác nhau, bởi giá trị tài sản của mỗi nhà sáng lập còn phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu và các điều kiện liên quan.

Từ một ý tưởng sử dụng AI để tuyển dụng, Mercor đã mở rộng sang cung cấp nhân lực chuyên môn cho quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Với mức định giá 10 tỷ USD vào cuối năm 2025, startup này đưa nhà sáng lập 22 tuổi vào nhóm tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.