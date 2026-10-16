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Nga bất ngờ ‘quay xe' báo tin vui đến cả thế giới

| | Thị trường

Nga đã đưa ra thông báo quan trọng sau thỏa thuận với phía Mỹ.

Nga bất ngờ ‘quay xe' báo tin vui đến cả thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nga đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế sau khi dỡ bỏ một phần lệnh hạn chế xuất khẩu từ ngày 10/10, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Moscow đồng ý tăng nguồn cung nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết dầu diesel của Nga đã bắt đầu được đưa ra thị trường toàn cầu sau thỏa thuận giữa Moscow và Washington.

"Dầu diesel đã bắt đầu được đưa ra thị trường toàn cầu và dự kiến sẽ có tác động tích cực đến việc ổn định thị trường dầu mỏ, mặc dù điều đó vẫn chưa đủ để ổn định hoàn toàn thị trường", ông Peskov nói với các phóng viên.

Theo dữ liệu của LSEG được công bố hôm thứ Tư, Nga đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu diesel từ cảng Primorsk, thuộc vùng Baltic. Dữ liệu vận chuyển cho thấy một tàu chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đã được chất hàng vào ngày 13/10 và đang hướng đến Morocco.

Động thái này diễn ra sau khi Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10/10. Trước đó, Moscow đã gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu mặt hàng này đến hết tháng 10/2026.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường quốc tế nhằm góp phần giảm giá nhiên liệu. Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố Moscow sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tương đương khoảng 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Ông Trump cũng cho biết Nga sẽ cung cấp thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, xét riêng nhu cầu của ngành vận tải Mỹ, những khối lượng này vẫn tương đối nhỏ so với mức tiêu thụ tại nước này.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), ngành vận tải Mỹ tiêu thụ khoảng 2,94 triệu thùng dầu diesel mỗi ngày. Với mức tiêu thụ này, lượng 2,25 triệu thùng mà ông Trump đề cập chỉ tương đương chưa đầy một ngày nhu cầu của ngành vận tải Mỹ. Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp giảm giá dầu diesel trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Việc Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel có thể bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế, qua đó hỗ trợ quá trình ổn định giá nhiên liệu. Tuy nhiên, theo đánh giá của Điện Kremlin, lượng hàng được đưa ra thị trường hiện nay chưa đủ để bảo đảm thị trường dầu mỏ ổn định hoàn toàn. Tác động thực tế còn phụ thuộc vào khối lượng xuất khẩu được duy trì, nhu cầu tiêu thụ và diễn biến nguồn cung từ các nhà sản xuất khác.

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Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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