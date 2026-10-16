Liên danh Eurolink, do tập đoàn xây dựng Italy Webuild dẫn đầu, được giao thực hiện thiết kế và xây dựng cây cầu. Liên danh này còn có sự tham gia của tập đoàn Sacyr (Tây Ban Nha), IHI (Nhật Bản) cùng các doanh nghiệp xây dựng Italy.

Hai tháp cầu cao 399 m, bốn cáp chính gồm hơn 177.000 sợi thép

Với tổng mức đầu tư 13,532 tỷ euro, cầu vượt eo biển Messina được thiết kế có tổng chiều dài khoảng 3,7 km, trong đó nhịp treo chính dài 3.300 m. Nếu hoàn thành theo phương án hiện tại, công trình sẽ trở thành cây cầu treo có nhịp chính dài nhất thế giới.

Quy mô của dự án không chỉ nằm ở cầu chính mà còn ở hệ thống hạ tầng kết nối hai đầu cầu, gồm khoảng 40 km đường bộ và đường sắt, phần lớn đi qua đường hầm.

Riêng kết cấu cầu được thiết kế với hai tháp thép cao 399 m, mỗi tháp nặng khoảng 55.000 tấn, có nhiệm vụ nâng đỡ hệ thống cáp treo và mặt cầu.

Mặt cầu rộng khoảng 60,4 m, được thiết kế bố trí sáu làn đường bộ, chia đều cho hai chiều, hai đường ray đường sắt và hai làn phục vụ kỹ thuật. Cách bố trí này cho phép công trình đảm nhiệm đồng thời hoạt động vận tải đường bộ và đường sắt giữa Sicily với đất liền Italy.

Hệ thống chịu lực chính gồm bốn cáp treo, chia thành hai cặp, mỗi cáp có đường kính khoảng 1,26 m. Mỗi cáp được cấu thành từ 44.323 sợi thép cường độ cao, đưa tổng số sợi thép trong bốn cáp lên hơn 177.000. Tổng khối lượng của hệ thống cáp chính cũng được công bố vào khoảng 170.000 tấn.

Mặt cầu được thiết kế để phục vụ giao thông đường bộ và đường sắt.

Thiết kế chịu động đất, khai thác đường bộ và đường sắt liên tục

Theo hồ sơ kỹ thuật của dự án, cây cầu được thiết kế để chịu được động đất có độ lớn 7,1 theo thang Richter. Mặt cầu có hình dạng khí động học nhằm hạn chế tác động của gió; thông số trên trang kỹ thuật chính thức của đơn vị dự án cho biết kết cấu được thiết kế chịu được sức gió lên tới 216 km/h.

Tuổi thọ thiết kế được công bố là 200 năm. Công trình dự kiến có thể khai thác 24 giờ mỗi ngày, trong suốt 365 ngày trong năm. Theo thông số thiết kế, năng lực phục vụ tối đa đạt 200 chuyến tàu mỗi ngày và 6.000 phương tiện đường bộ mỗi giờ.

Khoảng thông thuyền dưới cầu được thiết kế cao 72 m trên một vùng rộng 600 m tại khu vực giữa eo biển. Khi mặt cầu chịu tải trọng đường bộ và đồng thời có hai đoàn tàu chạy qua, khoảng cách này giảm xuống còn 70 m.

Ngoài phần cầu chính, dự án cũng bao gồm các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu. Ở phía Calabria, các tuyến kết nối được quy hoạch liên thông với đường cao tốc và các nhà ga tại Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Ở phía Sicily, hệ thống kết nối hướng tới các tuyến cao tốc Messina–Catania, Messina–Palermo và nhà ga mới tại Messina.

Cây cầu sẽ có tuổi thọ 200 năm.

Việc kết hợp đường bộ với đường sắt được kỳ vọng tạo ra tuyến kết nối ổn định giữa đảo Sicily và đất liền. Hiện nay, hoạt động vận chuyển giữa hai khu vực phụ thuộc đáng kể vào các chuyến phà qua eo biển, trong đó có dịch vụ chuyên chở phương tiện và tàu hỏa.

Dự án 13,5 tỷ euro vẫn đối mặt với các bước thủ tục trước khi triển khai

Dù đã được thúc đẩy qua nhiều giai đoạn, cầu Messina vẫn là dự án có lịch sử kéo dài và nhiều lần bị trì hoãn. Chính phủ Italy đã phê duyệt phương án dự án trong năm 2025, với kế hoạch đầu tư khoảng 13,5 tỷ euro và mục tiêu hoàn thành vào năm 2032.

Tuy nhiên, ngày 29/10/2025, Tòa Kiểm toán Italy từ chối thông qua dự án, tạo ra trở ngại đối với kế hoạch triển khai. Các vấn đề được đặt ra liên quan đến thủ tục pháp lý, quy định cạnh tranh của Liên minh châu Âu và tính bền vững tài chính của công trình.

Ngày 2/10/2026, Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy tiếp tục tổ chức cuộc họp cập nhật hồ sơ kỹ thuật, kinh tế và hành chính của dự án, đồng thời đề cập các trao đổi với Ủy ban châu Âu.

Những diễn biến này cho thấy các thông số kỹ thuật và tổng mức đầu tư đã được công bố không đồng nghĩa cây cầu đã bước vào giai đoạn thi công toàn diện. Mốc hoàn thành năm 2032 hiện cần được hiểu là mục tiêu trong kế hoạch, phụ thuộc vào tiến trình xử lý các thủ tục liên quan và việc triển khai thực tế.