Xe điện biết 'diễn xiếc' của siêu tỷ phú Elon Musk: Lộn ngược giữa không trung rồi hạ cánh an toàn, mất chưa đến 1 giây để tăng tốc từ 0 lên 96km/h

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Tesla cuối cùng cũng đã trình làng thế hệ mới của Roadster – mẫu xe thể thao điện được định vị như “siêu xe” đầu bảng của hãng, tập trung vào tốc độ, khả năng tăng tốc và công nghệ trình diễn vượt xa các mẫu Tesla phổ thông.

Tuy nhiên, trong màn ra mắt lần này, tỷ phú Elon Musk dường như không muốn Roadster chỉ được nhớ đến bởi các thông số kỹ thuật. Tesla đã giới thiệu Roadster thế hệ mới tại một sự kiện ở Waco, Texas bằng một màn trình diễn khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Ở phần trình diễn đầu tiên, Roadster lao lên một đoạn dốc cao nhiều tầng. Nhờ lực ép cực lớn, chiếc xe có thể tiếp tục bám vào mặt đường ngay cả khi phần dốc chuyển dần sang phương thẳng đứng. Khi lên tới đỉnh, Roadster sử dụng các bộ đẩy bằng khí lạnh để xoay thân xe, sau đó từ từ đưa chiếc xe trở lại mặt đất.

Điều đặc biệt nằm ở hệ thống tạo lực hút được đặt dưới gầm xe. Theo The Verge, hệ thống này sử dụng quạt do SpaceX cung cấp và có khả năng tạo lực hút tương đương tới 2G, giúp ép chiếc xe xuống bề mặt bên dưới.

Nói cách khác, Roadster không chỉ dựa vào khí động học thông thường như cánh gió trên các siêu xe. Nó có thể chủ động tạo ra một lực hút rất lớn để “dính” chiếc xe vào mặt đường.

Chưa dừng lại ở đó, Tesla tiếp tục cho Roadster bay qua những mẫu xe khác của hãng như Model 3, Model Y, Cybertruck, Semi và Cybercab. Trong lúc ở trên không, chiếc xe còn thực hiện một động tác xoay mà lãnh đạo Tesla gọi là “Kick flip”.





Để thực hiện những động tác này, Roadster được trang bị các bộ đẩy kiểm soát tư thế cùng bộ đẩy chính ở phía sau. Elon Musk ví khả năng vận hành của chiếc xe với một tên lửa, cho rằng nó có thể thực hiện nhiều động tác xoay và nhào lộn trên không.

Hệ thống đẩy sử dụng hai bình khí siêu cao áp có tổng dung tích khoảng 600 lít, chứa khoảng 250 kg không khí. Lượng khí nén này được đưa qua 10 vòi phun để tạo lực giúp chiếc xe nhấc khỏi mặt đất cũng như kiểm soát chuyển động trong quá trình bay. Đáng chú ý, hệ thống có khả năng tự nạp lại khí, thay vì cần sử dụng một loại nhiên liệu đẩy hóa học chuyên dụng.

Bên cạnh khả năng “biết bay”, Roadster còn gây chú ý bởi tốc độ. Tesla cho biết chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 60 mph, tương đương khoảng 96 km/h, chỉ trong 0,81 giây. Elon Musk thậm chí cho rằng phiên bản sản xuất sau này còn có thể nhanh hơn, dù ông cũng thừa nhận lực gia tốc cực lớn sẽ là vấn đề cần tính tới đối với người ngồi trong xe.

Roadster mới sử dụng thiết kế hai chỗ ngồi, hệ thống lái điện tử steer-by-wire và cánh gió sau có thể thu gọn. Tesla cho biết thiết kế của xe chịu ảnh hưởng từ ngành hàng không vũ trụ, trong đó có máy bay trinh sát SR-71.

Elon Musk xem Roadster như một sản phẩm hợp tác kỹ thuật giữa Tesla và SpaceX. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng việc Tesla tái xuất mẫu xe này có thể liên quan tới những đồn đoán về khả năng sáp nhập Tesla và SpaceX trong tương lai.

Dù màn trình diễn rất ấn tượng, việc một phiên bản Roadster với đầy đủ khả năng “bay” như trên có thể thực sự được bán rộng rãi vẫn là dấu hỏi. Chính Elon Musk cũng thừa nhận đây không hẳn là một mẫu xe được tối ưu cho sự an toàn.

Tesla hiện hướng tới việc đưa Roadster vào sản xuất từ năm 2028.



