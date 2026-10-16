Dân mạng “bóc phốt”: Ô tô Tesla Roadster tăng tốc dưới 1 giây, cất cánh bay thực chất chỉ là một vỏ xe rỗng tuếch được dựng trên khung gầm bán tải?

Màn "chốt đơn" truyền thông đỉnh cao của Elon Musk lại vừa ăn một gáo nước lạnh từ cộng đồng soi xe chuyên nghiệp. Ngay sau khi vị tỷ phú làm mưa làm gió trên các mặt báo với những tuyên bố vượt xa mọi giới hạn vật lý về cỗ máy Tesla Roadster thế hệ mới, hàng loạt chuyên gia cơ khí và netizen đã chỉ ra bản chất thực sự của mô hình trình diễn này.

Chỉ cần nhìn vào gầm xe và các chi tiết lắp ráp thô vụng trong các bức ảnh hậu trường, không khó để nhận ra đây hoàn toàn chưa phải là một chiếc ô tô điện vận hành được, chứ chưa nói đến việc lắp động cơ đẩy tên lửa hay cất cánh.

"Vỏ siêu xe, ruột xe tải": Cú lừa thị giác ngoạn mục

Một chiếc siêu xe thể thao đích thực đặc biệt là cỗ máy được quảng cáo có thể chịu được lực gia tốc khủng khiếp từ 0–97 km/h dưới 1 giây bắt buộc phải sử dụng cấu trúc khung gầm liền khối bằng sợi carbon hoặc hợp kim siêu nhẹ để chịu lực vặn xoắn cực đại.

Thế nhưng, thứ nâng đỡ mô hình Roadster trưng bày lại là một khung gầm dạng thang kiểu thiết kế kết cấu thép thô nặng, cứng đè, thường chỉ áp dụng cho xe bán tải hoặc xe tải hạng nặng.

Cộng đồng mạng soi ra thứ nâng đỡ mô hình Roadster trưng bày lại là một khung gầm dạng thang (Ảnh: Cắt ra từ Video Tesla)

Phía trên bộ khung bán tải thô ráp đó chỉ đơn thuần là một lớp vỏ nhựa/composite rỗng tuếch được dán khuôn khéo léo theo thiết kế kiều diễm của chiếc Roadster. Bên trong bộ khung này hoàn toàn không hề có khối pin siêu cường, thiếu vắng mô-tơ điện hay bất kỳ hệ thống truyền động thực tế nào để xe có thể tự vận hành. Ngay cả phần khoang lái vốn được quảng cáo hào nhoáng thực chất cũng chỉ là một "mô hình dựng cảnh" hời hợt, được tạo ra nhằm mục đích quay phim, chụp ảnh từ khoảng cách xa để đánh lừa thị giác công chúng.

"Bánh vẽ" quen thuộc từ Elon Musk?

Sự thật phũ phàng này ngay lập tức thổi bùng lên làn sóng mỉa mai và giận dữ trên các diễn đàn công nghệ. Không ít cư dân mạng để lại những bình luận ngán ngẩm kèm biểu cảm cười trừ: "Thì ra cỗ máy siêu việt giá hàng trăm ngàn USD của Musk chỉ là một chiếc vỏ xe đồ chơi đặt trên cái khung xe tải!"

Đây không phải lần đầu tiên Tesla bị bắt bài việc dùng "xe mô hình rỗng" để thu hút truyền thông và gọi vốn.

Năm 2019, Elon Musk từng đập vỡ kính chiếc Cybertruck ngay trên sân khấu, và phiên bản thương mại thực tế bị trì hoãn tới gần 5 năm với mức giá và thông số khác xa lời hứa ban đầu.

Năm 2019 Elon Musk đập vỡ kính chiếc Cybertruck (Ảnh: CNN)

Robot hình người của Tesla từng bị bóc phốt là do... người thật mặc bộ đồ bó sát nhảy múa trên sân khấu trong lễ ra mắt đầu tiên.

Việc dựng lên một mô hình vỏ rỗng trên khung gầm dạng thang để "chém gió" về khả năng tăng tốc dưới 1 giây hay lắp động cơ tên lửa SpaceX bị coi là đỉnh cao của nghệ thuật "Fake it till you make it" (Cứ làm giả cho đến khi thành thật) mà Elon Musk đã áp dụng suốt hai thập kỷ qua.

Món nợ 50.000 USD và sự kiên nhẫn có giới hạn của các đại gia

Đối với những khách hàng đã lỡ "xuống tiền" đặt cọc 50.000 USD từ năm 2017 để chờ ngày nhận xe Roadster, hình ảnh phần thân vỏ rỗng tuếch này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của họ.

Hình ảnh phần thân vỏ rỗng tuếch này giống như một gáo nước lạnh với khách hàng đã xuống tiền (Ảnh: Cắt ra từ video của Tesla)

Bài toán đặt ra lúc này là, nếu sau gần một thập kỷ phát triển, thứ duy nhất Tesla có thể đưa ra cho công chúng xem vẫn chỉ là một cái vỏ nhựa úp lên khung gầm xe tải, thì bao giờ chiếc "siêu xe tên lửa" thực sự mới xuất hiện? Hay toàn bộ câu chuyện "cất cánh", "tăng tốc xé gió" chỉ là một kịch bản truyền thông được dựng lên để gánh đỡ cho đà sụt giảm doanh số của Tesla trên toàn cầu.

Dù câu trả lời có ra sao, màn "lộ hàng" thô thiển này đã chứng minh một điều khoảng cách từ kịch bản giật gân của Elon Musk đến phòng thí nghiệm vật lý vẫn còn là một vực thẳm rất xa./



