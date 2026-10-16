Láng giềng Việt Nam thử nghiệm siêu máy bay sải cánh 85m: Rộng hơn cả Airbus A380, sức chứa hơn 800 người

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Trung Quốc đang nghiên cứu một mẫu máy bay chở khách theo cấu hình cánh bay, có sải cánh 85 m, diện tích cánh khoảng 1.395 m² và sức chứa thiết kế hơn 800 người. Mô hình thu nhỏ của máy bay đã được đưa vào hầm gió để thử nghiệm các đặc tính khí động học.

Theo thông tin về nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động học Trung Quốc (CARDC), thiết kế này có chiều dài 43 m, sải cánh 85 m và tốc độ bay hành trình dự kiến Mach 0,8. Thay vì cấu trúc truyền thống gồm thân máy bay, hai cánh và đuôi, máy bay được thiết kế theo cấu hình cánh bay, trong đó phần lớn thân máy bay tham gia tạo lực nâng.

Nếu được chế tạo theo kích thước dự kiến, mẫu máy bay này sẽ có sải cánh lớn hơn Airbus A380, dòng máy bay chở khách thương mại lớn nhất đang hoạt động. A380 có sải cánh 79,8 m và chiều dài khoảng 73 m, trong khi thiết kế của Trung Quốc ngắn hơn khoảng 30 m nhưng rộng hơn theo chiều ngang.

Diện tích cánh dự kiến của máy bay đạt khoảng 1.395 m², lớn hơn khoảng 65% so với mức 845 m² của A380. Cấu hình cánh bay cho phép phân bổ không gian cabin trên một bề mặt rộng hơn, thay vì tập trung hành khách trong thân máy bay dài như các dòng máy bay thương mại hiện nay.

Về sức chứa, thiết kế hướng tới hơn 800 hành khách. Tuy nhiên, con số này chưa vượt mức tối đa 853 hành khách mà Airbus công bố cho A380 trong cấu hình mật độ cao. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở cách bố trí cabin và phân bổ không gian bên trong máy bay.

Hiện chưa có máy bay kích thước thật nào được đưa vào hoạt động. Các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình bằng thép không gỉ theo tỷ lệ 1:52, có sải cánh khoảng 1,6 m và chiều dài 0,8 m, để tiến hành thử nghiệm trong hầm gió tại CARDC.

Mô hình được kiểm tra trong điều kiện dòng khí có tốc độ từ Mach 0,4 đến Mach 0,8. Các thử nghiệm tập trung vào đặc tính khí động học, độ ổn định theo phương dọc và phương ngang, sự chuyển tiếp lớp biên cũng như biến dạng kết cấu.

Kết quả ban đầu cho thấy tỷ số lực nâng trên lực cản đạt gần 20 ở tốc độ dưới Mach 0,7. Khi tốc độ tăng lên Mach 0,8, tỷ số này ở mức khoảng 17,6. Đây là những chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả khí động học của thiết kế, nhưng chưa đủ để kết luận về hiệu suất của máy bay khi vận hành ở kích thước thực tế.

Tốc độ hành trình dự kiến Mach 0,8 cũng tương đương với phạm vi tốc độ của các máy bay phản lực thương mại cỡ lớn hiện nay. Chẳng hạn, Airbus A380 có tốc độ hành trình đường dài khoảng Mach 0,85.

Dù có tiềm năng về khí động học và sức chứa, cấu hình cánh bay vẫn đặt ra những vấn đề cần giải quyết trước khi có thể tiến tới chế tạo máy bay thực tế.

Một trong những thách thức là thiết kế kết cấu và hệ thống điều áp cho khoang hành khách rộng, phẳng hơn so với thân máy bay hình trụ thông thường. Việc sơ tán hơn 800 hành khách, bố trí lối đi, cửa sổ, nhà vệ sinh và khu vực phục vụ cũng cần được tính toán phù hợp với các yêu cầu an toàn hàng không.

Ngoài ra, kích thước sải cánh 85 m có thể tạo thêm yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng sân bay, từ đường lăn, vị trí đỗ đến nhà chứa máy bay và khoảng cách giữa các máy bay.

Nghiên cứu này nằm trong nỗ lực phát triển năng lực hàng không của Trung Quốc, bên cạnh các chương trình như C919, máy bay thương mại thân hẹp, và C929, dự án máy bay thương mại thân rộng, tầm xa. Tuy nhiên, mẫu máy bay cánh bay 85 m hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm mô hình, chưa phải một máy bay thương mại sẵn sàng đưa vào khai thác.