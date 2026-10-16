Người ta đã khen quá nhiều thứ về Trung Quốc nhưng đến mức này thì "hết lời": Đi cả ngày ngoài đường không cần về nhà

Tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc), những trụ đá có khả năng sạc pin cho điện thoại thông minh đã bắt đầu xuất hiện trên các con phố.

Người dùng chỉ cần đặt thiết bị lên bề mặt trụ là có thể sạc hoàn toàn miễn phí, dưới bất kỳ thời tiết nào, kể cả trời mưa, và vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Tưởng chừng như đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng chính từ những "điều nhỏ nhặt" ấy, một thực tại đô thị mới đang dần được hình thành: các siêu đô thị của Trung Quốc đang triển khai diện rộng những giải pháp giúp cuộc sống thường nhật trở nên đơn giản, tiện lợi và "thông minh" hơn một cách rất tự nhiên.

Sạc pin ngay trên phố đã trở thành chuẩn mực

Thí nghiệm đô thị mới này tại Thành Đô do chính quyền địa phương khởi xướng: họ cho lắp đặt các trụ đá tích hợp công nghệ sạc không dây cho smartphone ngay trên đường phố. Mặt trên của trụ được gắn một tấm sạc — người dân chỉ việc đặt thiết bị lên là quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu.

Theo thông tin từ tờ Nhân dân Nhật báo, các thiết bị này vận hành ở điện áp an toàn 12V, đồng thời được thiết kế chống mưa, chống gió để phục vụ người dân "trong mọi điều kiện thời tiết".

Dựa trên hàng loạt hình ảnh và video đăng tải trên các mạng xã hội, sản phẩm mới này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân địa phương. Tuy nhiên đối với Trung Quốc, đây không còn là câu chuyện mang tính viễn tưởng hay tương lai xa xôi, mà là bước phát triển tất yếu trong xu hướng nâng cấp không gian đô thị.

Cũng theo Nhân dân Nhật báo, tại các thành phố lớn của Trung Quốc, hàng loạt tiện ích đang được triển khai mạnh mẽ: các trạm dừng xe buýt "thông minh" tích hợp màn hình hiển thị cùng cổng sạc; các khu vực công cộng trang bị Wi-Fi miễn phí và nguồn điện.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các điểm cho thuê dù, pin sạc dự phòng và xe đạp tự động, cho đến những bảng tương tác đường phố phục vụ dịch vụ công.

Tờ China Daily nhấn mạnh rằng các giải pháp này là một phần của chiến lược "đô thị hóa kiểu mới", nơi công nghệ "được tích hợp tự nhiên vào đời sống thường nhật thay vì áp đặt lên người dùng". Nói cách khác, thành phố không còn đơn thuần là một không gian sinh sống — nó đang trở thành một dịch vụ đúng nghĩa.

Từ Thâm Quyến đến Thượng Hải

Nếu Thành Đô là ví dụ điển hình cho "đổi mới sáng tạo vì sự thoải mái", thì các siêu đô thị khác còn đi xa hơn thế.

Thâm Quyến thường được ví là thủ phủ công nghệ của Trung Quốc. Nơi đây sở hữu Khu công nghệ cao Nam Sơn, đại bản doanh của các tập đoàn hàng đầu như Huawei, ZTE, Tencent, hãng sản xuất drone DJI, hãng xe điện BYD, cùng các thương hiệu smartphone như Oppo và Vivo.

Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi chính Thâm Quyến là nơi từ lâu đã thử nghiệm trọn vẹn các "khu phố thông minh" — nơi toàn bộ hạ tầng từ giao thông đến dịch vụ tiện ích cộng đồng được kết nối thành một hệ thống kỹ thuật số thống nhất. Đáng chú ý, việc phổ cập các điểm truy cập internet công cộng và dịch vụ số tại thành phố này đã trở thành chuẩn mực từ thập kỷ trước.

Tờ South China Morning Post nhận định rằng các đô thị ở đại lục đang đặt cược vào "công nghệ ẩn": tức người dùng hoàn toàn không nhận ra giao diện kỹ thuật số, nhưng lại liên tục tương tác với hệ thống.

Đơn cử như tại Thượng Hải và Quảng Châu, chính quyền đang tích cực phát triển: các vạch sang đường "thông minh" có đèn chiếu sáng và cảm biến, ghế công cộng tích hợp tấm năng lượng mặt trời cùng cổng USB, cũng như hệ thống giám sát mật độ tại các không gian công cộng.

Giải pháp giám sát mật độ là một bước tiến đặc biệt thú vị. Mạng thần kinh nhân tạo sẽ phân tích số lượng người, xác định mật độ đám đông và theo dõi quỹ đạo di chuyển.

Quá trình này dựa trên nhiều nguồn dữ liệu phối hợp: luồng video từ các camera AI trên phố, bản đồ nhiệt từ smartphone, và số lượng kết nối vào các điểm Wi-Fi công cộng. Dữ liệu thu thập được sau đó sẽ giúp tối ưu hóa lịch trình hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng.

Các hệ thống "thông minh" tương tự cũng đã được đưa vào ứng dụng tại Ma Cao, ít nhất là tại các khu vực du lịch: từ bản đồ tương tác cho đến các dịch vụ định vị dẫn đường tự động.

Triết lý từ những cải tiến nhỏ

Điểm chung cốt lõi kết nối tất cả các ví dụ trên chính là phương pháp tiếp cận. Tờ Nhân dân Nhật báo viết rằng, trọng tâm không nằm ở một "bước đột phá lớn" đơn lẻ, mà đặt vào hàng loạt thay đổi nhỏ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhiều lần nhấn mạnh phát triển đô thị phải "lấy sự tiện lợi và nhu cầu hằng ngày của người dân làm trung tâm".

Mô hình này hoạt động như thế nào qua ví dụ về các trụ sạc công cộng tại Thành Đô? Có thể phân tích qua các yếu tố:

Giảm thiểu rào cản tối đa (sạc pin hoàn toàn không cần đăng ký hay trả phí).

Tối đa hóa khả năng tiếp cận (đặt ngay trên vỉa hè đường phố, thay vì trong các khu vực dịch vụ riêng biệt).

Nối tiếp thói quen tự nhiên (ngồi xuống nghỉ chân — tiện tay đặt điện thoại lên sạc).

Tờ South China Morning Post đánh giá rằng cách tiếp cận này tạo nên "hiệu ứng tích lũy sự tiện nghi" — thời điểm thành phố trở nên thoải mái, dễ chịu hơn không phải nhờ một giải pháp đơn lẻ, mà nhờ hàng trăm cải tiến nhỏ ẩn mình.

Nếu như trước đây, khái niệm "thành phố thông minh" thường gắn liền với camera giám sát và cảm biến, thì giờ đây, nó đơn giản là việc điện thoại của bạn không bị hết pin trên đường về nhà.