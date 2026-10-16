Lý do “người chăn bò giàu nhất Việt Nam” có nhà hơn 1 tỷ nhưng không ở, lại đi ở trọ

Trong nhiều năm qua, câu chuyện đổi đời của Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Gia Lai) vẫn là một trường hợp được cư dân mạng nhắc đến mỗi khi nói về những người bất ngờ nổi tiếng trên Internet. Từ một người chăn bò thuê, anh gây sốt toàn cầu với bài ca đếm số.

Sau khi có hàng triệu người theo dõi và có thu nhập nhất định từ MXH, Sô Y Tiết còn được đặt cho một số nickname như “anh chăn bò nổi tiếng nhất Việt Nam”, “anh chăn bò giàu nhất Việt Nam”,...

Sô Y Tiết (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống của Sô Y Tiết cũng có nhiều thay đổi. Anh tích góp tiền bạc, mua đất, xây nhà và lập gia đình với vợ, tên là Bông Lan. Trong chia sẻ mới đây, Y Tiết có những chia sẻ về căn nhà khiến nhiều người chú ý.

Anh chăn bò nổi tiếng cho biết dù có nhà riêng từ năm 2022, 2 vợ chồng anh lại ít khi ở đó, lý do liên quan đến tình trạng sức khỏe kéo dài nhiều năm của anh.

Sô Y Tiết chia sẻ di chứng sau bệnh lao khiến mình thỉnh thoảng gặp tình trạng viêm phổi, ho nhiều khi thời tiết thay đổi. Mỗi đợt nằm viện có thể kéo dài hơn 1 tháng, chủ yếu để điều trị bằng kháng sinh. Vì phải thường xuyên đi khám và điều trị, Bông Lan phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nơi ở để chăm sóc chồng con nên 2 vợ chồng lựa chọn thuê trọ gần nơi khám chữa bệnh để thuận tiện di chuyển.

Sô Y Tiết tiết lộ thu nhập từ mạng xã hội thời gian đầu giúp cuộc sống của hai vợ chồng đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, theo anh, việc kiếm tiền hiện nay không còn dễ dàng như trước. Video cần có nội dung thu hút, được người xem yêu thích và chia sẻ mới có cơ hội đạt lượt xem tốt; nếu không, thu nhập cũng khó duy trì đều đặn.

Một số người theo dõi Y Tiết ngỏ ý hỗ trợ tiền nhưng vợ chồng anh xin phép từ chối vì hiện tại vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống.

Trong nhiều năm qua, sức khỏe của Sô Y Tiết không tốt nhưng anh vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan (Ảnh: FBNV)

Những chia sẻ này nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh của 2 vợ chồng, nhận định rằng việc tự làm nội dung với nguồn lực hạn chế là không dễ dàng, đồng thời động viên hai vợ chồng tiếp tục cố gắng, chúc Sô Y Tiết sớm khỏe lại:

“Người ta làm hay vì có cả ekip, phụ kiện đầy đủ cả trăm triệu, mình chỉ có 2 vợ chồng làm không được như người ta nhưng không sao, anh chị em ủng hộ 2 bạn”, “Trên mạng là vậy bạn ơi, có người thương người ghét. Mà kệ ai nói gì nói mình cứ sống cuộc sống của mình. Chúc bạn mau khỏe”, “Mình theo dõi bạn từ lâu rồi rất ngưỡng mộ ý chí, nghị lực và tinh thần lạc quan của bạn. Chúc bạn bình an và thật nhiều sức khoẻ nhé”, “Từ hai bàn tay trắng mà có vợ con nhà cửa đề huề là ok rồi”,...

Được biết từ cuối năm 2020, Sô Y Tiết công khai bạn gái Bông Lan. Cả 2 có hoàn cảnh giống nhau khi đều mồ côi cha mẹ nên có nhiều sự đồng cảm trong cuộc sống. Bông Lan không chỉ đồng hành với anh trong cuộc sống mà còn tham gia quản lý công việc. Sau thời gian ở nhà thuê, cả hai bắt đầu tích góp để mua đất, xây nhà và lập gia đình.

Năm 2021, vợ chồng Sô Y Tiết mua một mảnh đất rộng khoảng 648m² để làm nhà. Đến giữa năm 2022, căn nhà mới hoàn thiện phần cơ bản. Sô Y Tiết chia sẻ với chúng tôi ở thời điểm đó rằng tổng chi phí xây dựng và mua sắm nội thất khi hoàn thiện dự kiến gần 1 tỷ đồng.

Khoản tiền này không đến từ một hợp đồng quảng cáo lớn hay nguồn tài chính được gia đình hỗ trợ mà được họ tích góp trong thời gian dài.