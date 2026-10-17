Du thuyền của Messi

Lionel Messi được cho là đã đặt mua một chiếc du thuyền thuộc dòng ULTIMA 88. Con tàu hiện đang được đóng tại cơ sở của hãng ở Ras Al Khaimah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trước khi gia nhập đội tàu MIM Ocean tại quần đảo Balearic, Tây Ban Nha.

Messi cho biết gia đình anh luôn yêu thích những khoảng thời gian trên biển. Nam cầu thủ đánh giá thiết kế và trang bị của Sunreef phù hợp với nhu cầu của mình, đồng thời mong chờ được trải nghiệm chiếc tàu mới cùng gia đình.

Đáng chú ý, du thuyền này không chỉ hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng cá nhân. Theo các nguồn tin chuyên ngành, ULTIMA 88 dự kiến được đưa vào đội tàu MIM Ocean, gắn với hoạt động cung cấp trải nghiệm du lịch biển cao cấp. Tuy nhiên, hãng chưa công bố ngày bàn giao chính thức.

Du thuyền gần 27 m, giá ước tính hàng trăm tỷ đồng

ULTIMA 88 thuộc dòng du thuyền hai thân chạy động cơ của Sunreef Yachts, nhà sản xuất du thuyền hạng sang có nguồn gốc từ Ba Lan. Tên gọi ULTIMA 88 gắn với chiều dài khoảng 88 feet, tương đương 26,8 m.

Theo các nguồn tin quốc tế, giá trị của mẫu tàu này được ước tính trong khoảng 8-9 triệu euro, quy đổi tương đương khoảng 240-270 tỷ VNĐ. Đây là mức tham khảo trên thị trường, không phải giá mua chính thức của Messi. Sunreef chưa tiết lộ giá trị hợp đồng cũng như chi phí cho các trang bị riêng của chiếc tàu.

Thiết kế của ULTIMA 88 tập trung vào việc mở rộng không gian sinh hoạt và kết nối với mặt biển. Tàu có một phòng suite chính dành cho chủ sở hữu và 4 cabin khách. Khu vực phía đuôi mang tên Ocean Lounge được thiết kế để phục vụ hoạt động thư giãn, bơi lội và thể thao dưới nước. Hai bên mạn tàu có thể mở rộng, tạo thêm không gian tiếp cận mặt nước.

Mẫu du thuyền Messi vừa lựa chọn.

Ngoài ra, tàu còn có boong trên rộng rãi, nhiều khu vực nghỉ ngơi ngoài trời và khoang chứa mô tô nước Jet Ski. Hình ảnh giới thiệu mẫu tàu cho thấy không gian nội thất sử dụng tông màu trung tính, cửa kính lớn và khu vực sinh hoạt chung kết nối với boong ngoài trời.

Về thông số kỹ thuật, ULTIMA 88 được giới thiệu với chiều dài khoảng 26,8 m, chiều rộng khoảng 9,3 m và hai động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.000 mã lực. Tổng công suất đạt 2.000 mã lực. Hãng cũng giới thiệu các lựa chọn công nghệ như hệ truyền động hybrid và tấm pin mặt trời tùy cấu hình.

Tuy nhiên, tốc độ tối đa, tầm hoạt động và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc tàu dành riêng cho Messi chưa được công bố chính thức. Các thông số thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình hoàn thiện của từng chiếc.

Nhiều người nổi tiếng cũng đặt mua cùng mẫu du thuyền

Messi không phải ngôi sao thể thao duy nhất lựa chọn ULTIMA 88. Tháng 3/2026, Sunreef Yachts xác nhận tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã ký hợp đồng đóng một chiếc ULTIMA 88 theo cấu hình riêng. Như vậy, tính đến ngày 16/10/2026, có ít nhất 2 ngôi sao thể thao được xác nhận đặt mua cùng mẫu du thuyền này là Lionel Messi và Carlos Alcaraz.

Chiếc tàu của Alcaraz được thiết kế theo nhu cầu cá nhân, với 4 cabin khách, phòng suite chính và các khu vực giải trí ngoài trời. Theo công bố của hãng, phiên bản này có thể tích hợp động cơ điện, pin mặt trời và hệ thống pin nhằm hướng đến trải nghiệm vận hành tiết kiệm năng lượng. Cấu hình đó không đồng nghĩa chiếc tàu của Messi cũng sẽ sử dụng toàn bộ trang bị tương tự.

Nếu xét rộng hơn trong nhóm khách hàng nổi tiếng của Sunreef Yachts, danh sách còn có nhiều vận động viên hàng đầu. Rafael Nadal từng đặt đóng và nhận chiếc 80 Sunreef Power mang tên Great White vào năm 2020.

Cầu thủ Robert Lewandowski cũng đặt mua mẫu 80 Sunreef Power NEXT trong năm 2026. Trong khi đó, các tay đua Công thức 1 Fernando Alonso và Nico Rosberg cũng nằm trong nhóm những tên tuổi thể thao gắn với thương hiệu này.

Việc những tên tuổi lớn trong bóng đá, quần vợt và đua xe lựa chọn cùng một nhà sản xuất cho thấy sức hút của thị trường du thuyền hạng sang đối với giới thể thao.