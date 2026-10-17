Làn sóng dịch chuyển xanh từ dự án Oji Liquid Pak 110 triệu USD

Dự án nhà máy 110 triệu USD của Oji Liquid Pak tại Đồng Nai là minh chứng rõ nét cho ba xu hướng lớn của ngành: nội địa hóa sản xuất, nâng chuẩn công nghệ và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng: Bài toán chiến lược của ngành F&B

Thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) Việt Nam, đặc biệt là nhóm sữa, nước giải khát và thực phẩm dạng lỏng, đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Riêng ngành sữa, doanh thu năm 2025 ước vượt 133 nghìn tỷ đồng nhưng mức tiêu thụ bình quân mới khoảng 27–29 lít/người/năm, cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn. Song người tiêu dùng cũng ngày càng khắt khe hơn về an toàn thực phẩm, độ tươi ngon và sự tiện lợi, buộc nhà sản xuất phải liên tục nâng chất lượng sản phẩm.

Trong cuộc đua này, bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng trở thành yếu tố chiến lược, tác động trực tiếp đến thời hạn bảo quản, an toàn vi sinh, hiệu quả chuỗi cung ứng và hình ảnh thương hiệu.Vì vậy, năng lực của nhà cung cấp bao bì ngày càng trở thành điểm tựa giúp doanh nghiệp F&B tạo lợi thế cạnh tranh.

Bao bì hộp giấy tiệt trùng giúp sản phẩm dạng lỏng giữ chất lượng ở nhiệt độ thường. Nguồn ảnh: Oji Liquid Pak

Bên cạnh áp lực thị trường, ngành bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng còn đứng trước bước ngoặt về pháp lý. Cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đang thay đổi cách vận hành của cả chuỗi giá trị. Mối quan tâm của thị trường dịch chuyển từ chi phí sản xuất bao bì ban đầu sang mức độ sẵn sàng cho tái chế ở cuối vòng đời sản phẩm. Điều này đặt doanh nghiệp F&B trước bài toán không dễ: tìm được vật liệu vừa đáp ứng tiêu chuẩn vô trùng khắt khe, vừa phù hợp với hạ tầng tái chế trong nước.

Ba chuyển dịch lớn của ngành bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng

Trong bối cảnh đó, ngày 10/10/2026, Oji Liquid Pak (OLP), thương hiệu bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng của Tập đoàn OJI (Nhật Bản), động thổ nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng trị giá 110 triệu USD tại Khu Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai. Dự án là minh chứng rõ nét cho ba chuyển dịch đang tái định hình ngành bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng tại Việt Nam và khu vực.

Thứ nhất là xu hướng nội địa hóa năng lực sản xuất cao cấp. Để giảm rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và đáp ứng nhanh nhu cầu của ngành F&B, các tập đoàn lớn đang đưa công nghệ sản xuất vật liệu phức tạp về Việt Nam. Với diện tích khoảng 57.000 m², công suất tối đa 8 tỷ hộp/năm và dự kiến vận hành từ năm 2028, nhà máy của OLP sẽ giúp doanh nghiệp F&B trong nước chủ động hơn nguồn cung bao bì vô trùng, đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và cung ứng chiến lược của Tập đoàn tại Đông Nam Á.

Thứ hai là sự nâng chuẩn về năng lực kỹ thuật và tính linh hoạt trong vận hành. Trước yêu cầu ngày càng cao về đóng gói vô trùng, doanh nghiệp F&B có xu hướng chọn đối tác vừa sở hữu công nghệ chuyên sâu, vừa linh hoạt khi triển khai. OLP là một ví dụ: kết hợp nền tảng hơn 150 năm của OJI với hơn 40 năm kinh nghiệm bao bì vô trùng của IPI (Ý), doanh nghiệp theo đuổi mô hình cung ứng mở, với vật liệu tương thích các máy chiết rót dạng cuộn (roll-fed) sẵn có trên thị trường. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể chỉ thay vật liệu bao bì hoặc chọn giải pháp trọn gói gồm bao bì, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, mà không phải gánh chi phí tái đầu tư dây chuyền.

Thứ ba là sự dịch chuyển sang thiết kế tuần hoàn gắn với EPR. Dưới áp lực pháp lý, ngành bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng đang rời mô hình tuyến tính để hướng tới vật liệu sẵn sàng cho tái chế ngay từ khâu thiết kế. Ở góc độ này, OLP thừa hưởng kinh nghiệm tích hợp của OJI trải dài từ quản lý rừng, sản xuất giấy, bao bì đến tái chế, trong khi Tập đoàn đang thúc đẩy các sáng kiến thu gom và tái chế bao bì carton vô trùng cùng các đối tác tại Đông Nam Á. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp F&B không chỉ tuân thủ EPR mà còn biến nghĩa vụ ấy thành lợi thế phát triển bền vững.

Thiết kế bao bì sẵn sàng cho tái chế đang trở thành yêu cầu mới của ngành trong bối cảnh EPR được thực thi. Nguồn ảnh: Oji Liquid Pak

Có thể nói, dự án 110 triệu USD của Oji Liquid Pak không chỉ là một cột mốc đầu tư, mà còn phác họa diện mạo mới của ngành bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng tại Việt Nam: chủ động nguồn cung, nâng chuẩn công nghệ và kiên định với định hướng xanh. Trong chu kỳ phát triển mới, những nhà cung cấp giải pháp tuần hoàn toàn diện sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp F&B Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.