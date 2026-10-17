Hà Nội tăng giá trông giữ ô tô vỉa hè, chi phí 'nuôi xe' sẽ ra sao?

Phí trông xe ở Hà Nội có nơi tăng gần gấp 2 lần

Từ ngày 15/10, UBND TP Hà Nội bắt đầu áp dụng biểu giá dịch vụ trông giữ phương tiện mới tại các vị trí lòng đường và hè phố được phép sử dụng tạm thời có đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, với mức giá mới tăng đáng kể tại nhiều khu vực, trong đó một số loại hình trông giữ ô tô tăng gần gấp 2 lần so với trước.

Theo bảng giá mới, ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn gửi theo lượt 60 phút tại khu vực đô thị lõi phải trả 50.000 đồng, thay vì 30.000 đồng như trước, tương đương mức tăng 66,7%.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Phạm vi đô thị lõi trong quy định bao gồm 12 tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Đối với hình thức gửi xe theo tháng tại khu vực này, giá hợp đồng ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng (gấp 1,6 lần); hợp đồng ngày đêm tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng (gấp 1,5 lần); hợp đồng đêm tăng từ 2 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng/tháng (gấp 1,75 lần).

Như vậy, chủ xe gửi ô tô đến 9 chỗ theo hợp đồng ngày đêm tại khu vực đô thị lõi sẽ phải chi trả 72 triệu đồng/năm, tăng 24 triệu đồng so với trước.

Mức giá mới cũng được áp dụng tại các khu vực khác của thành phố. Trên những tuyến đường còn lại trong Vành đai 1, giá trông giữ ô tô theo lượt tăng từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng/60 phút (gấp 1,8 lần)

Với hình thức gửi theo tháng, hợp đồng ngày có giá 3,8 triệu đồng/tháng (gấp 1,9 lần), hợp đồng ngày đêm là 5 triệu đồng/tháng (gấp 1,67 lần) và hợp đồng đêm là 3 triệu đồng/tháng (gấp 1,88 lần).

Người gửi xe theo hợp đồng ngày đêm tại khu vực này sẽ phải trả 60 triệu đồng/năm. So với mức cũ 3 triệu đồng/tháng, khoản chi tăng thêm là 24 triệu đồng/năm.

Tại khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, giá gửi ô tô theo hợp đồng ngày đêm tăng từ 2,3 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng. Tính cả năm, chi phí đạt 48 triệu đồng, tăng 20,4 triệu đồng so với mức cũ.

Trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, giá gửi ô tô theo hợp đồng ngày đêm tăng từ 1,8 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, tương đương 36 triệu đồng/năm.

Mức tăng cao nhất về tỷ lệ trong các khu vực được đề cập thuộc nhóm từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại. Giá gửi xe theo hợp đồng ngày đêm tăng từ 900.000 đồng lên 2 triệu đồng/tháng, gấp khoảng 2,22 lần. Nếu gửi liên tục trong một năm, chủ xe phải chi 24 triệu đồng, nhiều hơn 13,2 triệu đồng so với trước.

Thêm áp lực chi phí cho người sử dụng ô tô

Tiền gửi xe là một trong những khoản chi cố định mà người sử dụng ô tô tại Hà Nội phải tính đến, bên cạnh nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác.

Bởi không phải gia đình nào cũng có sân đỗ riêng hoặc sở hữu chỗ đỗ xe tại chung cư, khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ trông giữ bên ngoài trở thành lựa chọn thường xuyên. Áp lực chi phí càng lớn với những người làm việc tại khu vực trung tâm hoặc phải gửi xe cả ngày lẫn đêm.

Trường hợp chủ xe sử dụng dịch vụ trông giữ xe theo hợp đồng ngày đêm tại các vị trí thuộc Vành đai 1 theo bảng giá mới, riêng tiền gửi xe cố định đã lên tới 60 triệu đồng/năm. Con số này thậm chí có thể cao hơn cả chi phí nhiên liệu. Ví dụ với một mẫu ô tô phổ thông phân khúc B hoặc C di chuyển trung bình 12.000-15.000 km mỗi năm, chi phí nhiên liệu ước tính khoảng 20-35 triệu đồng/năm.

Khoản trên chưa bao gồm phí gửi xe tại nơi làm việc, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí hoặc các địa điểm khác. Nếu thường xuyên sử dụng dịch vụ trông giữ theo lượt khi đi làm việc, gặp đối tác, tới trung tâm mua sắm - giải trí, tổng chi phí gửi xe thậm chí có thể lên đến 100 triệu đồng/năm, tùy tần suất sử dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý Quyết định số 5794/QĐ-UBND chỉ điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại những vị trí được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố có đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Mức giá này không mặc nhiên áp dụng đối với bãi đỗ xe tư nhân, trung tâm thương mại hay tầng hầm chung cư. Để tối ưu chi phí sử dụng ô tô hàng tháng, chủ xe có thể tìm kiếm các bãi tư nhân để tìm hiểu và thương lượng giá gửi xe hàng tháng.

Ngoài ra, người dân được khuyến cáo cần kiểm tra khu vực và loại hình dịch vụ trước khi thanh toán để tránh nhầm lẫn giữa mức giá tại các điểm trông giữ sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố với giá dịch vụ tại những bãi đỗ xe khác trên địa bàn Hà Nội.