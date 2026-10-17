Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya

7 ngày vừa qua, cứ 23h mỗi tối hình ảnh chiếc xe cheo 5.300 m3 khối nước di chuyển trên khắ các tuyến phố trung tâm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, TP Hà Nội đang thử nghiệm dòng xe phun sương dập bụi chuyên dụng trên các tuyến phố trung tâm, nhằm hạn chế bụi lơ lửng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.





Xe chuyên dụng phun sương dập bụi hoạt động trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội vào ban đêm.

Phương tiện có bồn chứa dung tích 5.300 lít, được trang bị hệ thống phun sương tạo hạt nước siêu nhỏ.

Hệ thống vòi phun tạo màn sương nước, hỗ trợ các hạt bụi lơ lửng kết tụ và lắng xuống.

Cận cảnh hệ thống béc phun tạo sương nước mịn khuếch tán vào không khí.

Khoảng 23h, xe đến điểm tiếp nước gần ga metro Là Thành. Với dung tích bồn chứa 5.300 lít, phương tiện chỉ mất khoảng 7 phút để nạp đầy nước.

Khác với xe dừa đường thông thường, hệ thống bec full tạo ra những hạt xương nước siêu nhỏ phân tán trực tiếp vào không khí. Khi tiếp xúc với bụi lơ lửng, các hạt xương hỗ trợ bụi kết tụ và lăng xuống.

Trong đêm ngày 15/10, ba xe chuyên dụng được huy động, hoạt động chủ yếu từ 23h đến dặm sáng, đèn cảnh báo phía sau xe liên tục chấp vàng để nhắc nhở người đi đường chú ý. Việc phun sương vào ban đêm giúp hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ba xe phun sương chuyên dụng được huy động trong đêm 15/10 để thực hiện nhiệm vụ dập bụi.

Đèn cảnh báo phía sau xe liên tục nhấp nháy, nhắc nhở các phương tiện lưu thông chú ý giữ khoảng cách.

Hệ thống phun sương được kỳ vọng góp phần hạn chế bụi phát tán tại các khu vực phương tiện hoạt động.

Theo kế hoạch, đợt vận hành thử nghiệm được URENCO triển khai từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2026 trên 6 tuyến, với tổng khối lượng phun quy đổi theo phương án khoảng 71,38 km. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá, xem xét khả năng mở rộng trên toàn địa bàn thủ đô.

Các xe chuyên dùng phun sương dập bụi được bố trí hoạt động trên một số tuyến phố như Tây Sơn, Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa và các khu vực lân cận.

Hà Nội thử nghiệm xe phun sương dập bụi trên các tuyến phố như Tây Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Hoàng Cầu.

Xe chuyên dụng phun sương dập bụi hoạt động trong đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phương tiện sử dụng là xe chuyên dùng sản xuất năm 2025, có dung tích xi téc 5.300 lít, được trang bị hệ thống phun tạo các hạt sương nước nhỏ phân tán vào không khí. Khi tiếp xúc với các hạt bụi lơ lửng, sương nước có thể hỗ trợ quá trình kết tụ và lắng bụi, góp phần hạn chế bụi phát tán tại khu vực tác nghiệp.