Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya

| | Thị trường

Hà Nội thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi với bồn chứa 5.300 lít, hoạt động ban đêm trên các tuyến phố trung tâm nhằm hạn chế bụi lơ lửng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

7 ngày vừa qua, cứ 23h mỗi tối hình ảnh chiếc xe cheo 5.300 m3 khối nước di chuyển trên khắ các tuyến phố trung tâm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, TP Hà Nội đang thử nghiệm dòng xe phun sương dập bụi chuyên dụng trên các tuyến phố trung tâm, nhằm hạn chế bụi lơ lửng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.


Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 1.

Xe chuyên dụng phun sương dập bụi hoạt động trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội vào ban đêm.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 2.

Phương tiện có bồn chứa dung tích 5.300 lít, được trang bị hệ thống phun sương tạo hạt nước siêu nhỏ.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 3.

Hệ thống vòi phun tạo màn sương nước, hỗ trợ các hạt bụi lơ lửng kết tụ và lắng xuống.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 4.

Cận cảnh hệ thống béc phun tạo sương nước mịn khuếch tán vào không khí.

Khoảng 23h, xe đến điểm tiếp nước gần ga metro Là Thành. Với dung tích bồn chứa 5.300 lít, phương tiện chỉ mất khoảng 7 phút để nạp đầy nước.

Khác với xe dừa đường thông thường, hệ thống bec full tạo ra những hạt xương nước siêu nhỏ phân tán trực tiếp vào không khí. Khi tiếp xúc với bụi lơ lửng, các hạt xương hỗ trợ bụi kết tụ và lăng xuống.

Trong đêm ngày 15/10, ba xe chuyên dụng được huy động, hoạt động chủ yếu từ 23h đến dặm sáng, đèn cảnh báo phía sau xe liên tục chấp vàng để nhắc nhở người đi đường chú ý. Việc phun sương vào ban đêm giúp hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 5.

Ba xe phun sương chuyên dụng được huy động trong đêm 15/10 để thực hiện nhiệm vụ dập bụi.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 6.

Đèn cảnh báo phía sau xe liên tục nhấp nháy, nhắc nhở các phương tiện lưu thông chú ý giữ khoảng cách.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 7.

Hệ thống phun sương được kỳ vọng góp phần hạn chế bụi phát tán tại các khu vực phương tiện hoạt động.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 8.

Theo kế hoạch, đợt vận hành thử nghiệm được URENCO triển khai từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2026 trên 6 tuyến, với tổng khối lượng phun quy đổi theo phương án khoảng 71,38 km. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá, xem xét khả năng mở rộng trên toàn địa bàn thủ đô.

Các xe chuyên dùng phun sương dập bụi được bố trí hoạt động trên một số tuyến phố như Tây Sơn, Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa và các khu vực lân cận.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 9.

Hà Nội thử nghiệm xe phun sương dập bụi trên các tuyến phố như Tây Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Hoàng Cầu.

Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 10.
Cận cảnh chiếc xe chở theo 5.300m3 nước di chuyển qua 6 tuyến đường Hà Nội lúc 23h khuya- Ảnh 11.

Xe chuyên dụng phun sương dập bụi hoạt động trong đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phương tiện sử dụng là xe chuyên dùng sản xuất năm 2025, có dung tích xi téc 5.300 lít, được trang bị hệ thống phun tạo các hạt sương nước nhỏ phân tán vào không khí. Khi tiếp xúc với các hạt bụi lơ lửng, sương nước có thể hỗ trợ quá trình kết tụ và lắng bụi, góp phần hạn chế bụi phát tán tại khu vực tác nghiệp.

Theo Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một tỷ phú sang Lào, Campuchia trồng chuối quy mô lớn: Ký hợp đồng 10 năm với 'ông lớn' nông nghiệp Mỹ, phạt 1 USD/thùng nếu không đủ 90% cam kết

Việt Nam có một tỷ phú sang Lào, Campuchia trồng chuối quy mô lớn: Ký hợp đồng 10 năm với 'ông lớn' nông nghiệp Mỹ, phạt 1 USD/thùng nếu không đủ 90% cam kết Nổi bật

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long giờ ra sao?

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long giờ ra sao? Nổi bật

Chiếc iPhone cũ giảm giá gần 17 triệu đồng, đáng mua nhất hiện nay

Chiếc iPhone cũ giảm giá gần 17 triệu đồng, đáng mua nhất hiện nay

07:19 , 17/10/2026
Người dân bắt được con cá chép khổng lồ nặng 60kg gần bờ sông

Người dân bắt được con cá chép khổng lồ nặng 60kg gần bờ sông

06:35 , 17/10/2026
Huy động hơn 28.000 m³ bê tông xây cầu vòm phá kỷ lục thế giới: Dài gần bằng cầu Long Biên, tiết kiệm hơn 80 triệu USD

Huy động hơn 28.000 m³ bê tông xây cầu vòm phá kỷ lục thế giới: Dài gần bằng cầu Long Biên, tiết kiệm hơn 80 triệu USD

06:05 , 17/10/2026
"Giá iPhone 18" tăng kỷ lục hơn 2.800%

"Giá iPhone 18" tăng kỷ lục hơn 2.800%

22:20 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên