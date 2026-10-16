Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

Chiều 16/10, UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 1) cho các hộ dân có nhà, đất thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km, tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m².

Phạm vi thu hồi đất gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình có đất ở cá nhân, với tổng số khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Người dân phường Kim Liên nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Với phạm vi ảnh hưởng lớn, công tác giải phóng mặt bằng được phường Kim Liên triển khai gắn với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, tiếp nhận ý kiến và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm các điều kiện thuận tiện, an toàn cho người dân.

Theo phương án được phê duyệt, trong đợt 1, UBND phường Kim Liên thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng cho 38 hộ dân. Riêng trong chiều 16/10, có 33 trường hợp đủ điều kiện nhận tiền với tổng số tiền là 147 tỷ đồng. Trong 33 trường hợp nhận tiền, người được chi trả nhiều nhất là hơn 15 tỷ đồng, ít nhất là hơn 100 triệu đồng.

Theo kế hoạch của phường Kim Liên, tuần tới phường dự kiến tiếp tục chi trả hơn 200 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 2 cho các hộ có nhà ở riêng lẻ thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án.

Đối với các khu tập thể cũ nằm trong phạm vi dự án, có khoảng 125 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện phường đang chờ chỉ đạo của thành phố, đồng thời tính toán các phương án, cơ chế liên quan.

Quá trình chi trả, phường Kim Liên đã phối hợp với ngân hàng tổ chức chi trả, đồng thời huy động các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an và các bộ phận chuyên môn hỗ trợ người dân trong quá trình nhận tiền, bảo đảm an toàn và thuận tiện. Ngay sau khi thực hiện chi trả, phường sẽ làm việc cụ thể với từng hộ dân để nhận bàn giao mặt bằng, phục vụ tiến độ triển khai dự án. Địa phương dự kiến từ nay đến ngày 30/10/2026 sẽ tổ chức phá dỡ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch.