Huy động hơn 104.000 tỷ đồng để xây một nhà ga mới tại siêu sân bay rộng gần gấp 13 lần Nội Bài, tương lai có thể đón 100 triệu khách mỗi năm

Nằm giữa hai thành phố Dallas và Fort Worth thuộc bang Texas, Mỹ, sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (DFW) bắt đầu hoạt động ngày 13/1/1974. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, công trình trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn trên thế giới và là đầu mối quan trọng của vùng Bắc Texas.

Theo dữ liệu DFW cập nhật tháng 9/2026, tổng quỹ đất của sân bay khoảng 17.183 acre, tương đương gần 6.954 ha, gấp khoảng 12,8 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Quỹ đất rộng của DFW không chỉ dành cho nhà ga và đường băng. Sân bay còn phát triển các khu thương mại, logistics và kho bãi. Hiện DFW có khoảng 2.722 acre đất phát triển thương mại đang tạo doanh thu, tương đương hơn 1.100 ha.

Về hạ tầng hàng không, sân bay có 5 nhà ga, hơn 160 cửa ra máy bay và 7 đường băng. Trong đó, 4 đường băng dài 13.400 feet, tương đương khoảng 4.084 m mỗi đường.

Trong năm tài chính 2025, Dallas Fort Worth phục vụ hơn 86 triệu lượt khách. Đơn vị vận hành dự báo lượng khách có thể đạt 100 triệu lượt/năm vào cuối thập niên này, tạo nhu cầu tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng.

Theo bảng thông tin cập nhật của sân bay, hành khách có thể lựa chọn các chuyến bay thẳng tới 193 điểm đến nội địa và 77 điểm đến quốc tế. DFW cũng có 21 hãng hàng không vận tải hàng hóa cung cấp dịch vụ kết nối toàn cầu.

DFW là trung tâm khai thác lớn nhất của American Airlines. Theo hãng, trong năm 2025, riêng hoạt động của American tại đây phục vụ hơn 67 triệu lượt khách. Quy mô khai thác này khiến DFW giữ vị trí quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn của hãng.

Theo đơn vị vận hành, DFW đang triển khai kế hoạch đầu tư DFW Forward với tổng giá trị hơn 12 tỷ USD, bao gồm các dự án đã lên kế hoạch hoặc đang thực hiện nhằm mở rộng, hiện đại hóa nhà ga, khu bay và hạ tầng giao thông.

Một trong những hạng mục trọng tâm của chương trình DFW Forward là nhà ga F, được khởi công tháng 11/2024. Đây là nhà ga xây mới hoàn toàn đầu tiên của DFW kể từ khi nhà ga D hoạt động năm 2005.

Theo phương án mở rộng được sân bay và American Airlines công bố, vốn đầu tư dự kiến của nhà ga F khoảng 4 tỷ USD. Quy mô hoàn chỉnh gồm 31 cửa ra máy bay, toàn bộ do American Airlines khai thác, cùng các khu làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xử lý hành lý và bãi đỗ xe.

Giai đoạn đầu dự kiến mở cửa năm 2027 với 15 cửa ra máy bay; các phần bổ sung được đưa vào hoạt động theo những giai đoạn tiếp theo. Nhà ga mới cũng tăng khả năng phục vụ máy bay thân rộng và các chuyến bay quốc tế.

Bên cạnh nhà ga F, chương trình đầu tư còn bao gồm khoảng 3 tỷ USD để tái thiết, mở rộng nhà ga C và mở rộng nhà ga A. Việc triển khai đồng thời nhiều hạng mục nhằm tăng năng lực phục vụ trong khi sân bay vẫn duy trì hoạt động.

Đáng chú ý, DFW áp dụng phương pháp thi công mô-đun cho các dự án nhà ga. Những khối kết cấu lớn được chế tạo tại khu vực riêng, sau đó vận chuyển đến vị trí lắp đặt để giảm ảnh hưởng tới hành khách và hoạt động khai thác.

Tháng 8/2025, sân bay hoàn thành việc di chuyển 6 mô-đun tạo khung cho giai đoạn đầu nhà ga F. Các khối kết cấu được vận chuyển vào ban đêm bằng thiết bị tự hành chuyên dụng dọc theo một đường lăn trong khu bay, rồi đặt lên hệ móng đã chuẩn bị sẵn.

Mô-đun lớn nhất dài khoảng 85 m, rộng hơn 41 m và nặng hơn 3.000 tấn. Theo DFW, việc chế tạo kết cấu ngoài vị trí lắp đặt giúp tổ chức nhiều công việc song song, hỗ trợ rút ngắn tiến độ và hạn chế tác động đến hoạt động sân bay.