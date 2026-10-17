Người dân bắt được con cá chép khổng lồ nặng 60kg gần bờ sông

Con cá dài 1,2 mét này hầu như không cử động khi được tìm thấy nổi gần bờ sông ở làng Ban Phaya Wang, Prachinburi, Thái Lan, vào tối ngày 11/10.

Bà Wanna Naruthai, 63 tuổi, người phát hiện ra con cá, cho biết bà nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe gần bụi cây khi đi ngang qua khu vực đó.

Bà nói: "Khi tôi đến kiểm tra, tôi đã rất sốc khi thấy một con cá khổng lồ. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một con rắn, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là gì và đã giúp di chuyển nó ra ven đường. Tôi chưa bao giờ thấy một con cá chép nào lớn như thế này".

Bà Wanna đã gọi những người dân làng khác đến giúp đỡ và họ đặt con cá khổng lồ vào một chiếc thuyền nhựa chứa đầy nước.

Nhưng con cá chép vẫn lờ đờ và không phản ứng. Người dân địa phương sau đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quan chức, trước khi tài xế Somphon Suwanang, 53 tuổi, đến với một bình oxy trên xe bán tải của mình.

Con cá chép khổng lồ nặng 60kg. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Đoạn clip cho thấy những người tốt bụng sử dụng một ống nhỏ để bơm oxy vào chiếc thuyền chứa đầy nước.

Sau gần 3 giờ, con cá bắt đầu cử động đuôi và mang. Sau đó, nó được chuyển đến ao của một người dân cách đó khoảng 18 km.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy con cá chép bơi lội tự do trong ao, nơi được trang bị hệ thống sục khí oxy.

Vụ cứu hộ diễn ra chỉ vài giờ sau khi một con cá chép khổng lồ khác, dài 1,5 mét và nặng gần 100 kg, chết dọc bờ sông Prachinburi.

Người dân cũng báo cáo nhìn thấy nhiều loại cá và tôm nổi lên trên sông, làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu oxy hoặc ô nhiễm nguồn nước.

Các cơ quan chức năng đã thu thập mẫu nước sông để xác định xem cái chết của cá có phải do chất độc hại hay do nồng độ oxy thấp hay không.

Cá chép khổng lồ, hay cá chép Xiêm, là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á và có thể dài tới 3 mét.

Chúng sinh sống ở các con sông lớn và vùng đồng bằng ngập lũ, chủ yếu ăn thực vật, tảo và các sinh vật thủy sinh nhỏ.

Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, với quần thể bị đe dọa bởi đánh bắt quá mức, mất môi trường sống và việc xây dựng đập.



