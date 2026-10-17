Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long giờ ra sao?

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là sắt thép, tỷ phú Trần Đình Long còn xây dựng một mảng kinh doanh quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất từ thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi heo, bò và gia cầm. Trong đó, chăn nuôi gà đẻ trứng là một trong những mảng đáng chú ý.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa công bố kết quả hoạt động quý III/2026 với sản lượng trứng gà cung cấp ra thị trường đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước và hơn 1% so với quý II. Hiện đàn gà của Hòa Phát có quy mô khoảng 1,2 triệu con.

Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp đưa ra thị trường gần 1 triệu quả trứng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, sản lượng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, HPA hiện đứng đầu về thị phần trứng gà sạch tại miền Bắc. Sản phẩm được phân phối qua nhiều kênh, từ chợ truyền thống, hệ thống siêu thị đến nhà máy thực phẩm, khách sạn và trường học. Doanh nghiệp cũng đã đưa trứng gà sang hai thị trường láng giềng là Lào và Campuchia.

Tổ hợp chăn nuôi rộng khoảng 50ha

Đứng sau sản lượng gần một triệu quả trứng mỗi ngày là tổ hợp chăn nuôi gia cầm của Hòa Phát tại Phú Thọ, do Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ vận hành. Hệ thống gồm hai khu vực chính, với tổng diện tích khoảng 50ha.

Trong đó, khu vực nuôi gà giống có diện tích khoảng 10,3ha, quy mô đàn gà mái sinh sản khoảng 15.000 con. Khu vực nuôi gà đẻ trứng thương phẩm rộng khoảng 40ha, duy trì đàn gà bình quân khoảng 1,2 triệu con.

Với quy mô đàn gà này, sản lượng trứng hằng năm của tổ hợp đạt khoảng 336 triệu quả, tương đương gần một triệu quả mỗi ngày. Đây là một trong những cơ sở giúp Hòa Phát xây dựng vị thế trên thị trường trứng gà sạch miền Bắc.

Hoạt động sản xuất được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị chuyên dụng nhập khẩu từ châu Âu. Dây chuyền ấp trứng sử dụng thiết bị của Pas Reform, Hà Lan; hệ thống thiết bị chăn nuôi của Facco, Italy; còn công đoạn phân loại trứng có sự tham gia của máy móc MOBA, Hà Lan.

Nhiều khâu như cấp thức ăn, nước uống và thu gom trứng được tự động hóa, giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động ở quy mô lớn. Nguồn thức ăn chăn nuôi cũng có sự liên kết với mảng sản xuất cám của Hòa Phát.

Mảng chăn nuôi thu được nhiều kết quả

Không chỉ phát triển chăn nuôi gia cầm, HPA còn vận hành chuỗi hoạt động gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển con giống và chăn nuôi thương phẩm. Trong quý III/2026, doanh nghiệp tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, trong đó gần 52.000 tấn được phân phối ra thị trường và hơn 46.000 tấn phục vụ các trang trại nội bộ. Mạng lưới phân phối thức ăn chăn nuôi hiện có hơn 600 đại lý trên toàn quốc.

Ở mảng chăn nuôi heo, HPA xuất bán hơn 151.000 con trong quý III, tăng 47% so với quý trước. Doanh nghiệp đang vận hành 8 trang trại với quy mô đàn heo nái khoảng 25.000 con.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi.

Công ty vận hành mô hình khép kín từ sản xuất thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm. Sau hơn 10 năm hoạt động, HPA đứng số 1 về cung cấp bò Úc, nằm trong top 10 về quy mô đàn nái và top 13 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.