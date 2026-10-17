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Loạt smartphone, đồ gia dụng giảm giá 50% dịp 20/10

| | Thị trường

Nhiều mẫu smartphone, robot hút bụi, nồi cơm điện hay tủ lạnh được một đại lý giảm giá mạnh nhân dịp 20/10 này.

Loạt smartphone, đồ gia dụng giảm giá 50% dịp 20/10 - Ảnh 1.

FPT Shop vừa thông báo triển khai chương trình có tên "Yêu thương to, giá khỏi lo" với ưu đãi 50% trên toàn hệ thống cho một số sản phẩm gia dụng thông minh. Từ đây, khách hàng sẽ có thêm các lựa chọn quà tặng thiết thực dịp 20/10 này.

Một số sản phẩm đáng chú ý giảm giá mạnh trong chương trình này có thể kể đến như smartphone Oppo Find N3 giảm 17,69 triệu đồng, robot hút bụi thông minh Ecovacs N30 Pro Omni giảm 50% còn 7 triệu đồng, nồi cơm điện Kangaroo 1,8 lít giảm 40% còn 809.000 đồng.

Ở nhóm điện máy và gia dụng, máy giặt LG AI DD Inverter 12kg FV1412S3B giảm 8 triệu đồng còn 9,99 triệu đồng. Bên cạnh đó, các thiết bị cá nhân và phụ kiện công nghệ cũng được áp dụng mức giá ưu đãi, như đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 55 giảm đến 50%, còn 2,5 triệu đồng; tai nghe Bluetooth Open Ear Trusmi WS18-013 và pin sạc dự phòng Magsafe QC 3.0/PD 20.5W 10.000mAh Yoobao cùng giảm đến 50%, lần lượt còn 249.000 đồng và 199.000 đồng.

Theo FPT Shop, chương trình được áp dụng tại hơn 600 cửa hàng của hệ thống trên 34 tỉnh,. Thành phố cho đến hết ngày 20/10 hoặc thời gian áp dụng của riêng sản phẩm.

Tiêu Dao

Việt Nam hàng ngày

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