Một thương hiệu 'nhẵn mặt' khách Việt, từng thuộc sở hữu của Pepsico nay 'quay xe' chọn Coca-Cola làm đối tác cung cấp đồ uống ở thị trường 340 triệu dân, 3.700 điểm bán

Việc mất đi quan hệ đối tác đồ uống với KFC – chuỗi có 3.718 địa điểm tại Mỹ – có thể là một bước lùi đối với PepsiCo trong bối cảnh hãng đang nỗ lực cải thiện doanh số bán nước ngọt tại thị trường này, đồng thời mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ cũng đang phải đối mặt với tình trạng giá cả leo thang và xu hướng chuyển dịch sang các lựa chọn lành mạnh hơn của người tiêu dùng.

Chi phí gia tăng cũng là một mối lo ngại đối với CEO Ramon Laguarta của PepsiCo; ông cho biết hồi đầu tháng này rằng quá trình tăng trưởng và phục hồi biên lợi nhuận đang diễn ra chậm hơn so với kế hoạch.

Mối quan hệ hợp tác này bắt đầu từ khi PepsiCo mua lại KFC với mục tiêu mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Mặc dù PepsiCo đã tách KFC ra vào năm 1997, hãng vẫn tiếp tục là đối tác cung cấp đồ uống cho công ty mẹ của KFC là Yum Brands.

Jay Woods, chiến lược gia thị trường trưởng tại Freedom Capital Markets, nhận định: "Đây là một hình ảnh không mấy tích cực đối với PepsiCo khi mất đi một đối tác thương hiệu lớn như vậy. Đây có thể là 'giọt nước tràn ly' về mặt cảm nhận thị trường".

PepsiCo cũng đang chịu sự giám sát từ nhà đầu tư hoạt động Elliott Investment Management – đơn vị đã công bố sở hữu cổ phần tại công ty vào năm ngoái và yêu cầu hãng bán bớt các tài sản hoạt động kém hiệu quả cũng như cải thiện kết quả kinh doanh tại Bắc Mỹ.

Một người phát ngôn của PepsiCo chia sẻ với Reuters rằng, Yum Brands và PepsiCo vừa gia hạn các thỏa thuận cung cấp đồ uống cho chuỗi Taco Bell và các cửa hàng KFC quốc tế. Trong đó, thỏa thuận với Taco Bell có thời hạn 10 năm.

Hiện tại, PepsiCo vẫn đang là đối tác cung cấp đồ uống cho các chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp như Subway và Jersey Mike's Subs. Họ cũng vận hành hệ thống máy pha đồ uống có ga tại Pizza Hut – chuỗi nhà hàng đã tách khỏi tập đoàn Yum Brands trong năm nay và từng chuyển từ Coca-Cola sang PepsiCo vào năm 2011.

Công ty cho biết các sản phẩm của Coca-Cola sẽ có mặt tại các nhà hàng KFC ở Mỹ vào mùa xuân năm 2027. Các chi tiết tài chính của quan hệ đối tác này không được tiết lộ.

Theo Reuters



