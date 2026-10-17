Từ bán máy móc cơ khí thành 'đối tác' sản xuất linh kiện ô tô cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng - một DN Việt báo doanh thu 1.500 tỷ, sắp theo VinFast sang cả Ấn Độ

Từ bán máy móc đến sản xuất hàng nghìn mã linh kiện ô tô

Không bắt đầu với tư cách một nhà sản xuất phụ tùng ô tô chuyên nghiệp, Automech vốn hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy móc, thiết bị gia công cơ khí và giải pháp tự động hóa. Việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô đến khi doanh nghiệp có cơ hội làm việc với VinFast. Tại sự kiện Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast tổ chức ngày 16/10, ông Lương Đức Thụ - Chủ tịch HĐQT Automech đã chia sẻ câu chuyện "bắt tay" với tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ông Thụ cho biết ban đầu công ty tham gia các dự án của VinFast với vai trò cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động gia công, chế tạo tại nhà máy ở Hải Phòng, sau đó mở rộng sang Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc giúp ông Thụ nhận thấy nhu cầu phát triển nhà cung cấp trong nước, đồng thời đặt ra một câu hỏi: nếu chỉ cung cấp thiết bị, doanh nghiệp sẽ khó tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất ô tô. Thay vì tiếp tục đứng ngoài khâu sản xuất linh kiện, Automech quyết định đầu tư thêm hệ thống nhà máy để chuyển dần sang lĩnh vực này.

Đây là bước thay đổi đáng kể đối với một doanh nghiệp trước đó chủ yếu bán máy móc và cung cấp linh kiện cơ khí nhỏ lẻ, chưa có hoạt động sản xuất phụ tùng ô tô quy mô lớn.

Theo ông Thụ, hiện Automech cung cấp hàng nghìn mã linh kiện rời trên các dòng xe VinFast, chủ yếu là chi tiết thân vỏ. Doanh nghiệp cũng sản xuất khung cho hai mẫu xe buýt điện và cụm CCB – một cụm chi tiết quan trọng của thân vỏ - cho ba mẫu ô tô.

Dàn máy phay tiện HWACHEON do Automech cung cấp cho VinES.

Việc chuyển từ kinh doanh thiết bị sang sản xuất linh kiện đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về năng lực kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và tiến độ giao hàng. Doanh nghiệp không chỉ cần máy móc mà còn phải tổ chức được quy trình sản xuất đủ ổn định để đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất ô tô.

Doanh số tăng từ 800 tỷ lên 1.500 tỷ đồng, nhân sự gấp 5 lần

Quá trình chuyển đổi được phản ánh qua quy mô hoạt động của Automech.

Ông Thụ cho biết doanh thu của doanh nghiệp tăng từ khoảng 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng trong giai đoạn ba năm gần đây. Năm 2025, con số này đạt 1.500 tỷ đồng và doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Quy mô nhân sự cũng thay đổi tương ứng. Từ khoảng 200 người trước khi hợp tác sâu hơn với VinFast, Automech hiện có hơn 1.000 nhân sự theo chia sẻ của ông Thụ, cùng hệ thống ba nhà máy.

Tuy nhiên, theo vị chủ tịch, điều đáng kể không chỉ nằm ở doanh số hay số lượng lao động. Quá trình làm việc với VinFast còn buộc Automech thay đổi cách vận hành, từ một đơn vị sản xuất tương đối manh mún sang tổ chức hoạt động theo quy trình và tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.

Ông Thụ cho biết đội ngũ kỹ thuật, mua hàng và kiểm soát chất lượng của VinFast đã trực tiếp xuống nhà máy Automech để hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, tiến độ. Theo ông, hoạt động hỗ trợ này không thu phí.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã đạt chứng chỉ IATF 16949, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng dành cho ngành công nghiệp ô tô. Với một đơn vị xuất phát từ hoạt động kinh doanh máy móc, việc xây dựng năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn này là một bước chuyển quan trọng.

Dây chuyền dập tandem Yadon do Automech cung cấp cho VinFast.

Dù vậy, tăng trưởng nhanh cũng kéo theo áp lực đầu tư. Theo ông Thụ, doanh nghiệp phải liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng đồng thời yêu cầu về sản lượng, chất lượng và tiến độ, thay vì duy trì phương thức sản xuất cũ.

Khởi công nhà máy tại Hà Tĩnh, tính chuyện sang Ấn Độ

Ngày 13/10, Automech khởi công nhà máy thứ ba tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, gần nhà máy VinFast. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Thụ cho biết Automech đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư thiết bị, mở rộng danh mục linh kiện và tăng khả năng sản xuất các cụm chi tiết thay vì chỉ cung cấp từng linh kiện riêng lẻ. Doanh nghiệp cũng dự kiến xây dựng tổ hợp chuyên sản xuất cụm linh kiện ô tô tại Bắc Ninh.

Ông Thụ tiết lộ đã chủ động sang Ấn Độ khảo sát mặt bằng để tính đến phương án mở nhà máy sản xuất linh kiện, cụm linh kiện tại thị trường này.

Ông Thụ cho rằng các doanh nghiệp Việt muốn tham gia chuỗi cung ứng cần mạnh dạn đầu tư, bởi nếu không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, phần việc đó có thể thuộc về các nhà cung cấp nước ngoài. Bản thân Automech, ngoài sản xuất linh kiện, vẫn kinh doanh máy móc, thiết bị và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với những doanh nghiệp muốn tham gia lĩnh vực này.