7 món đồ quen thuộc trong nhà tưởng giúp vệ sinh ô tô tiết kiệm, nhưng có thể khiến chủ xe tốn tiền sửa chữa

Chỉ cần tìm kiếm các mẹo vệ sinh ô tô trên mạng, không khó để bắt gặp những hướng dẫn như dùng nước rửa chén làm sạch nội thất, lấy kem đánh răng đánh bóng đèn pha hay bôi vaseline lên bảng táp lô để tạo độ bóng.

Điểm chung của những cách làm này là nguyên liệu dễ kiếm, giá rẻ và thường cho thấy kết quả ngay sau khi thực hiện. Tuy nhiên, sạch trước mắt không đồng nghĩa với an toàn về lâu dài.

Theo trang Motorpasion, nhiều sản phẩm vệ sinh gia dụng chứa các thành phần hóa học không phù hợp với vật liệu trên ô tô. Chúng có thể làm mất lớp phủ bảo vệ, khiến nhựa và da bị khô, bạc màu hoặc nứt vỡ sau một thời gian sử dụng. Đáng chú ý, một số hư hại không xuất hiện ngay lập tức mà chỉ bộc lộ khi xe thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.

Dưới đây là 7 sản phẩm quen thuộc mà chủ xe nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Thực tế, những mẹo trên không hoàn toàn vô tác dụng. Nước rửa chén có thể loại bỏ vết bẩn, kem đánh răng có thể khiến đèn pha trông sáng hơn và xà phòng có thể tạm thời làm giảm tiếng rít. Nhưng hiệu quả tức thời chỉ là một phần của câu chuyện.

Nội thất ô tô ngày nay sử dụng nhiều loại vật liệu và lớp phủ khác nhau, từ nhựa mềm, da tổng hợp đến màn hình cảm ứng có lớp xử lý bề mặt. Một sản phẩm phù hợp với vật liệu này chưa chắc an toàn với vật liệu khác.

Trong khi đó, chi phí thay thế một màn hình, bọc lại ghế da hoặc phục hồi các chi tiết nhựa có thể cao hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm được từ việc tận dụng hóa chất gia dụng.

Vì vậy, trước khi thử một mẹo vệ sinh ô tô được chia sẻ trên mạng, điều quan trọng không chỉ là xem nó có làm sạch được hay không, mà còn phải biết nó có ảnh hưởng đến vật liệu sau nhiều lần sử dụng hay không.

Một chiếc xe được chăm sóc đúng cách không nhất thiết phải bóng loáng sau mỗi lần vệ sinh, nhưng cần giữ được chất lượng bề mặt và độ bền qua nhiều năm sử dụng.