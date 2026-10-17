Trend hoa sữa hot nhất năm nay: 20/10 nhiều người xin hoa về cắm cho... thơm

Mùa thu Hà Nội năm nay có một cuộc tranh cãi nảy lửa: hoa sữa.

Hoa sữa đã ở Hà Nội bao nhiêu năm, người mê thì mê đắm mê đuối, người chê thì chỉ ngửi thoáng qua cũng đã quay xe. Vậy nên khi những cành hoa sữa trên đường phố Hà Nội được cắt tỉa cho gọn gàng, ngoài tiếng thở phào nhẹ nhõm còn có cảnh không ít người muốn xin về cắm trong nhà.

Nghe hơi ngược đời, nhưng nghĩ kỹ cũng có lý. Thấy mạng xã hội bàn tán rôm rả thì tò mò muốn bắt trend, nhìn những chùm hoa trắng xanh phơn phớt cũng xinh xắn, mà nếu vốn đã mê mùi hương đặc trưng này thì càng chẳng có lý do gì để từ chối.

Hoa sữa đang hot, xin vài cành về cắm cũng là một cách bắt trend!

Nói gì thì nói, mùa thu Hà Nội đôi khi cũng có sức mạnh đáng gờm. Các nàng thơ rủ nhau check-in dưới những tán lá, cõi mạng ngập những cuộc tranh luận về mùi hương hoa sữa, người khen thơm, người than nhức đầu chóng mặt. Thấy chủ đề được bàn tán khắp nơi, hội tò mò cũng muốn thử một lần xem hoa sữa có gì mà khiến thiên hạ chia phe quyết liệt đến thế.

Và dĩ nhiên, khi những cành hoa được đơn vị chức năng cắt tỉa, chuyện xin vài cành về cắm lại càng có lý do để xuất hiện. Vừa bắt kịp xu hướng, vừa có hoa để ngắm, lại được tự mình trải nghiệm mùi hương đặc biệt của mùa thu Hà Nội. Một chiếc bình hoa đặt ở góc phòng, trên bàn làm việc hay cạnh cửa sổ cũng đủ tạo điểm nhấn cho không gian. Đúng kiểu người ta đang bàn tán về hoa sữa thì mình cũng muốn có một chút hoa sữa của riêng mình.

(Ảnh chụp màn hình)

Mà hoa sữa đâu chỉ có mỗi mùi hương để tranh luận. Những chùm hoa nhỏ li ti, màu trắng xanh phơn phớt, nở thành từng cụm trông nhẹ nhàng và có nét đẹp rất riêng. Không cần đỏ rực như hoa hồng, chẳng cần hồng phấn như tulip, hoa sữa vẫn có thể trở thành một chiếc background xinh xắn cho những bức ảnh mùa thu. Với hội mê phong cách nhẹ nhàng, màu hoa này đúng là nhìn một lần đã muốn mang về cắm thử.

Tất nhiên, không phải ai xin hoa sữa về cũng chỉ vì chạy theo trend. Có người vốn đã yêu loài hoa này từ lâu, coi mùi hương ấy là dấu hiệu quen thuộc báo mùa thu Hà Nội đã về. Với họ, hoa sữa gắn với những buổi tối đi dạo phố, những con đường thân thuộc và ký ức riêng chẳng cần giải thích nhiều. Trend có thể khiến nhiều người chú ý hơn, nhưng tình yêu dành cho một loài hoa đôi khi đã có từ trước khi nó trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng.

Vậy nên, chuyện mang hoa sữa về cắm cũng chẳng có gì khó hiểu. Người thích thì muốn ngắm hoa gần hơn, người tò mò thì muốn thử cho biết, người bắt trend thì có thêm một trải nghiệm mùa thu để chia sẻ. Chỉ có một lưu ý nho nhỏ: trước khi mang hoa về nhà, hãy chắc chắn rằng mình thực sự chịu được mùi hương ấy. Kẻo hoa chưa kịp tàn mà chủ nhà đã phải tìm đường thoát thân!

Tranh thủ khi hoa sữa được cắt tỉa để xin mang về cắm (Ảnh chụp màn hình)

Ê, chính ra cây hoa sữa đã chỉ ra một cách sống thú vị!

Nói đến hoa sữa, phản ứng của những người đang sống ở Hà Nội có thể chia thành hai trường phái. Một bên nghe mùi hương là thấy mùa thu về, muốn đi dạo phố, chụp vài tấm ảnh rồi đăng Threads với dòng trạng thái đầy chất thơ. Bên còn lại vừa ngửi thấy đã nhức đầu, chóng mặt, chỉ mong Google Maps có thêm tính năng đánh dấu tuyến đường hoa sữa để tiện né như né tắc đường.

Cùng một loài hoa, người này mê mẩn, người kia chỉ muốn đi thật nhanh. Nhưng có lẽ cây hoa sữa chẳng bận tâm đến chuyện đó. Đến mùa thì đơm hoa, rồi tỏa hương theo cách vốn có. Chẳng thấy cây nào họp khẩn với hội đồng quản trị để xem năm nay nên điều chỉnh mùi hương thế nào cho vừa lòng thiên hạ.

Có lẽ đó cũng là một lựa chọn sống đáng chú ý. Thích mặc đồ màu mè thì cứ mặc, thích làm việc kiếm tiền thì cứ làm, thích ở một mình thì tận hưởng, muốn yêu đương hay lập gia đình thì cứ lựa chọn theo điều mình thực sự mong muốn. Không cần hôm nay nghe người ta bảo con gái phải dịu dàng rồi lập tức tém tém lại, ngày mai nghe người ta khen phụ nữ độc lập, cá tính lại vội vàng chứng minh mình chẳng cần ai.

(Ảnh: @chimeoo, @hoanhaquin, @minmin2323, @ngocbox)

Cuộc đời đã đủ nhiều việc phải lo, đừng tự nhận thêm công việc làm hài lòng tất cả mọi người. Người thích mình vì sự hoạt bát, người lại cho rằng mình nói nhiều. Người thích phong cách ăn mặc nổi bật, người khác có thể thấy quá phô trương. Người cho rằng phụ nữ ngoài 30 nên ổn định, người lại thấy đây mới là lúc thích hợp để thử những điều mới mẻ. Nếu cứ mỗi lần nghe một lời nhận xét lại sửa mình một chút, chẳng mấy chốc bản thân cũng không biết phiên bản nào mới là phiên bản mình thích.

Dĩ nhiên, sống như hoa sữa không có nghĩa là mặc kệ tất cả. Hoa sữa nở là chuyện của cây, còn con người sống giữa cộng đồng vẫn cần biết tôn trọng người khác. Không thể lấy câu “tôi là chính mình” để hợp thức hóa mọi hành vi khiến người xung quanh khó chịu. Nhưng giữa việc điều chỉnh bản thân để trưởng thành và việc liên tục thu nhỏ mình để được yêu thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có người thích sự dịu dàng, có người lại mê nét sắc sảo. Có người thích một cô gái an phận, có người ngưỡng mộ người phụ nữ dám thử sức với những điều mới mẻ. Không có một kiểu người nào đủ sức làm hài lòng tất cả. Đến hoa sữa chỉ đứng im và nở hoa còn gây tranh cãi mỗi độ thu về, huống chi con người với đủ tính cách, lựa chọn và mong muốn riêng.