Đặt trước iPhone Duo chính hãng, ưu đãi đến 5 triệu

‏iPhone Duo có thiết kế gập đột phá, vô cùng đẹp mắt, linh hoạt và bền bỉ. Thiết bị mở ra nhiều tiềm năng, mang đến cho người dùng cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà vẫn vô cùng quen thuộc cùng hai màu tinh tế: Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.‏

‏Hệ thống CellphoneS chính thức nhận đặt cọc trước iPhone Duo từ 19:00 ngày 16/10 cho đến hết ngày 22/10. ‏ ‏Khách hàng đặt trước được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước: trợ giá đến 5 triệu hoặc nhận tai nghe Airpods 5 bản sạc có dây mới, khi tham gia chương trình bán máy cũ lên đời. Đối với khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết, được giảm đến 3 triệu.‏

‏CellphoneS hỗ trợ trả góp trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember mua sắm iPhone Duo và ‏ ‏iPhone 18 Pro‏ ‏ series.‏

‏Ưu đãi đến 5 triệu khi đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS.

‏‏Khi mua kèm phụ kiện cùng ‏ ‏iPhone Duo‏ ‏ tại CellphoneS, khách hàng được giảm thêm 1 triệu đồng khi mua kèm đồng hồ Apple Watch Series 12 hoặc Ultra 4; ưu đãi đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+. ‏ ‏CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone Duo từ 8:00 sáng ngày 23/10 tại đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc.‏

‏Khách hàng mua sắm iPhone tại cửa hàng CellphoneS.

‏‏"Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 20,000 khách hàng quan tâm đăng kí thông tin sớm về iPhone Duo. Điều này thể hiện sức hút và sự quan tâm của thị trường Việt Nam dành cho iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple." - đại diện CellphoneS nhận định.‏

‏Hệ thống CellphoneS chia sẻ rằng khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác chính thức của Apple Việt Nam, CellphoneS ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.‏

‏Đối với khách hàng vẫn muốn tham gia Thu Cũ - Lên Đời ngay tại thời điểm mua máy mới, mà vẫn muốn tiết kiệm thời gian đồng thời yên tâm về mức giá thu, CellphoneS hỗ trợ định giá chuyên sâu có kết quả trong 2 phút ngay trên ứng dụng CellphoneS.‏

‏Khách hàng trải nghiệm sản phẩm iPhone tại CellphoneS.

‏‏Với hơn 180 cửa hàng bán lẻ phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt, hơn 100 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized cao cấp của Apple, CellphoneS là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple. Ngay trong thời gian mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội được trải nghiệm iPhone Duo, ‏ ‏iPhone 18‏ ‏ Pro series để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.‏

‏Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.‏

‏Nguồn: CellphoneS.‏