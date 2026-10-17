Kia Sonet thế hệ mới tiếp tục lộ diện: Nâng cấp toàn diện khung gầm, màn hình kép 12,3 inch, hứa hẹn có bản hybrid

Kia đang phát triển thế hệ mới của Sonet với mã nội bộ QY2E. Sau khi xuất hiện trên đường thử tại Ấn Độ, mẫu SUV này tiếp tục bị bắt gặp tại Hàn Quốc. Lớp ngụy trang vẫn che phủ phần lớn thân xe, nhưng hình ảnh mới cho thấy một số điều chỉnh ở ngoại thất và một phần khoang lái.

Kia Sonet 2027 chạy thử tại Hàn Quốc với lớp ngụy trang kín thân xe. Ảnh: Auto Spy

Kia Sonet 2027 thay đổi thiết kế ngoại thất

Ở thế hệ mới, Kia Sonet dự kiến tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United của thương hiệu. Hình ảnh xe chạy thử cho thấy đường viền cửa sổ góc cạnh, mui xe vuốt nhẹ về phía sau, trụ C được thiết kế lại và gương chiếu hậu hai tông màu có kiểu dáng sắc nét hơn.

Bộ mâm hợp kim cũng có thiết kế mới. Kích thước mâm được dự đoán là 17 hoặc 18 inch, tùy phiên bản, nhưng thông số này chưa được xác nhận.

Kia Sonet 2027 hé lộ thiết kế mâm hợp kim mới và đường viền thân xe góc cạnh. Ảnh: Auto Spy

Phía sau, cụm đèn hậu dường như được làm mới với tạo hình sắc nét hơn. Thiết kế đèn có thể nối liền qua cửa cốp, trong khi cửa cốp và cản sau cũng được dự kiến điều chỉnh để phù hợp với diện mạo mới.

Kia Sonet 2027 xuất hiện với cụm đèn hậu LED thiết kế mới ở phía sau. Ảnh: Auto SpyKia Sonet 2027 xuất hiện với cụm đèn hậu LED thiết kế mới ở phía sau. Ảnh: Auto Spy

Thiết kế đầu xe chưa được hé lộ rõ do lớp ngụy trang. Theo những dự đoán ban đầu, Sonet thế hệ mới có thể sử dụng lưới tản nhiệt cao và vuông vức hơn, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED bố trí theo chiều dọc cùng dải đèn định vị ban ngày mang họa tiết Star Map. Những đường nét này được cho là sẽ tạo sự tương đồng với các mẫu xe mới hơn của Kia như EV3, EV9 và Seltos.

Nội thất có thể chuyển sang màn hình kép 12,3 inch

Khoang lái của Kia Sonet thế hệ mới được kỳ vọng có nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ. Một trong những trang bị được nhắc đến là màn hình toàn cảnh dạng cong, kết hợp hai màn hình 12,3 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Các thay đổi tiềm năng khác gồm vô-lăng đa chức năng thiết kế hai chấu hoặc dạng đáy phẳng, cùng cụm điều khiển điều hòa có thể chuyển đổi giữa chức năng chỉnh âm thanh và nhiệt độ.

Kia Sonet 2027 dự kiến thay đổi thiết kế khoang lái với màn hình kép 12,3 inch. Ảnh: Kia

Kia cũng có thể bổ sung vật liệu bọc ghế giả da sinh học PU và vải tái chế. Danh sách trang bị dự kiến còn có cửa sổ trời toàn cảnh hai tấm kính, hệ thống âm thanh nâng cấp và ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ vị trí.

Về an toàn, Sonet mới được kỳ vọng nâng cấp từ hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 1 trên mẫu hiện hành lên cấp độ 2. Việc chuyển sang nền tảng khung gầm K1 mới của Kia cũng được cho là một phần trong kế hoạch cải thiện công nghệ và an toàn. Tuy nhiên, các thông tin này chưa phải thông số chính thức của xe thương mại.

Kia Sonet hybrid dự kiến xuất hiện năm 2029

Theo kế hoạch được đề cập, Kia Sonet thế hệ mới có thể ra mắt vào năm 2027 với các tùy chọn động cơ hiện có. Hãng dự kiến bổ sung hệ truyền động hybrid cho mẫu xe này vào năm 2029.

Hệ truyền động hybrid được kỳ vọng đạt tổng công suất 140 PS. Kia Seltos và Carens cũng nằm trong kế hoạch phát triển phiên bản hybrid, mở rộng lựa chọn hệ truyền động cho các dòng xe của hãng.

Kia Sonet hybrid dự kiến ra mắt năm 2029. Ảnh: Rushlane

Hiện Kia chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, trang bị và giá bán của Sonet thế hệ mới. Các thông tin về thiết kế và công nghệ trên xe vẫn chủ yếu dựa trên hình ảnh chạy thử và những dự đoán trước thời điểm ra mắt.