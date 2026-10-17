Trang phục trong MV mới của Hoàng Thùy Linh bị thương hiệu nước ngoài tố đạo nhái

Tối 15/10, Hoàng Thùy Linh chính thức trình làng màn comeback sau 4 năm với MV Thầy Dùi, mở ra một thế giới nghệ thuật mới trong năm 2026. Vẫn kiên định với lối đi đã làm nên dấu ấn cá nhân, nữ ca sĩ khéo léo đan cài chất liệu văn hóa Việt vào tư duy nghệ thuật hiện đại. Bên cạnh phần nhìn được đầu tư công phu, tủ đồ thời trang của dự án cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được giới mộ điệu quan tâm.

Tiếp tục đồng hành cùng stylist Hoàng Ku trong vai trò Fashion Director, Thầy Dùi mang đến một bảng màu thời trang dân gian đương đại hóa với 11 tạo hình. Mỗi thiết kế đều được Hoàng Ku đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về concept, mang đậm tính tượng hình và lớp lang ý tứ.

Dự án ưu tiên sự kết hợp với các NTK và thương hiệu trẻ trong nước, điểm xuyết một vài sự xuất hiện nhẹ nhàng từ các luxury brand quốc tế. Điều này không chỉ tạo nên sự đa dạng mà còn là một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm tôn vinh thời trang Việt Nam hiện đại.

Bữa tiệc thị giác giao thoa giữa tín ngưỡng bản địa và thời trang đương đại trong "Thầy Dùi" của Hoàng Thuỳ Linh.

Toàn bộ thông tin, câu chuyện về tạo hình và trang phục của dự án cũng được Fashion Director Hoàng Ku công khai chia sẻ minh bạch và rõ ràng ngay sau khi MV lên sóng. Tuy nhiên, sau khoảng 1 ngày ra mắt, một thiết kế nằm trong Look số 02 của MV bất ngờ vướng phải lùm xùm khi thương hiệu nước ngoài có tên Omar Amor bất ngờ lên tiếng nghi ngờ bị đạo nhái ý tưởng.

Cụ thể, dưới phần bình luận bài đăng về sản phẩm này của Hoàng Ku lẫn trên hình ảnh cá nhân của anh, tài khoản của thương hiệu Omar Amor nhiều lần để lại các bình luận nhắn nhủ nam stylist nên sử dụng "bản gốc":

- Please next time book the original design from me instead of dei.zuko_ (Tạm dịch: Làm ơn lần sau hãy đặt thiết kế gốc từ tôi thay vì Đỗ Phúc Quyền).

- My dear next time you want to book a design made from Earphone book the original one, which is mine. (Tạm dịch: Bạn thân mến, lần sau nếu muốn đặt một thiết kế làm từ tai nghe, hãy đặt bản gốc, đó là của tôi).

Thương hiệu Thụy Sĩ Omar Amor trực tiếp để lại bình luận đánh tiếng với ê-kíp Việt Nam.

Theo bảng moodboard được Hoàng Ku chia sẻ trước đó, Look 02 mang tên "GIÁO SƯ" - Khi AI trở thành "Thầy Dùi" của thời đại mới. Tổng thể trang phục lấy sắc trắng làm chủ đạo, đại diện cho một khoảng không gian chưa được định nghĩa - nơi công nghệ, trí tưởng tượng và con người cùng viết nên tương lai. Bản phối bao gồm áo choàng và chân váy xếp nếp rủ mềm mại từ H2B Alamode, phối cùng trang sức Dolce & Gabbana và giày đính phím máy tính độc đáo mang hàm ý "dấu chân kỹ thuật số" của Trần Quốc Dũng.

Look 02 "Giáo Sư": Bản phối mang thông điệp về kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tâm điểm của tạo hình - chiếc áo croptop đang bị tố đạo nhái - là một thiết kế được custom bởi NTK Đỗ Phúc Quyền. Theo ê-kíp, hàng trăm chiếc tai nghe được đính kết đã tạo thành một cấu trúc kỳ quái, mang hơi hướm futuristic. Tai nghe vốn sinh ra để "nghe", nhưng khi xuất hiện với số lượng lớn bao quanh nhân vật, nó lại mang phép ẩn dụ về "hàng trăm lời nói, hàng trăm lời khuyên, ý kiến" trong một xã hội nơi ai cũng muốn làm "thầy dùi" chỉ đường cho người khác.

Thiết kế croptop của NTK Đỗ Phúc Quyền sau khi được Hoàng Ku tinh chỉnh.

Tinh thần dân gian đương đại càng được khẳng định khi chiếc áo này được phối cùng vật phẩm "quạt mo" sơn bạc. Sự kết hợp này lập tức gợi nhắc đến cụm từ "quân sư quạt mo" đặc trưng trong văn hóa Việt Nam. Chiếc croptop đính tai nghe được Hoàng Ku đặt để ở đây không đơn thuần là một phép cộng nhặt, mà là một mảnh ghép được tính toán chặt chẽ trong kịch bản thời trang mang tính triết lý: Giao thoa giữa yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam và thông điệp về kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Hình ảnh tai nghe là ẩn dụ đại diện cho hàng trăm lời phán xét từ những "thầy dùi" thời đại số.

Về phía Omar Amor, đây là một thương hiệu thời trang tái chế độc lập có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nổi lên như một hiện tượng trong năm 2026 với tư duy biến rác thải công nghệ thành thời trang mang tinh thần avant-garde. Các thiết kế lấy ý tưởng chủ đạo từ hàng trăm chiếc tai nghe có dây màu trắng vốn bị xem là đồ bỏ đi hoặc linh kiện lỗi từ nhà máy đã xuất hiện công khai từ khoảng tháng 4 năm nay trong khuôn khổ bộ sưu tập đồ án thạc sĩ năm hai của NTK Omar Amor.

Sáng tạo này nhanh chóng được giới mộ điệu quốc tế và các ấn phẩm thời trang như Pap Magazine đánh giá cao nhờ tính thẩm mỹ độc đáo. Bằng kỹ thuật thắt nút Macramé thủ công tinh xảo, NTK đã đan cài 750 chiếc tai nghe để biến phần dây cáp thành cấu trúc "sợi vải", trong khi giữ nguyên các củ loa và jack cắm để tạo hiệu ứng tua rua uyển chuyển cho các thiết kế váy, áo khoác, gile và túi xách.

Các thiết kế từ tai nghe làm nên tên tuổi Omar Amor trong năm 2026 được cho là mới xuất hiện từ tháng 4/2026.

Đồ án thạc sĩ biến rác thải điện tử thành "wearable art" của Omar Amor từng được tạp chí PAP đưa tin.

Nam ca sĩ MIKA diện một chiếc croptop của Omar Amor tại Bazaar Gala 2026.

Sau khi tiếp nhận thông tin về nghi ngờ đạo nhái từ Omar Amor, Hoàng Ku đã trực tiếp phản hồi. Bằng một thái độ văn minh và chuyên nghiệp, nam stylist thẳng thắn lên tiếng giải thích về quy trình làm việc của mình.

Theo đó, Hoàng Ku cho biết anh đóng vai trò là người giám tuyển, lựa chọn thiết kế này từ một bộ sưu tập có sẵn của NTK Đỗ Phúc Quyền vì cảm thấy đồng điệu với tầm nhìn sáng tạo của MV. Sau đó, anh đã xin phép tác giả để được tinh chỉnh lại phom dáng trang phục nhằm phục vụ tốt nhất cho ngôn ngữ hình ảnh của bối cảnh.

Đồng thời, Hoàng Ku cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với Omar Amor, anh khẳng định trước khi sự việc diễn ra, bản thân chưa từng biết đến các tác phẩm của thương hiệu này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Hoàng Ku dành lời khen ngợi cho các thiết kế của Omar Amor và ngỏ ý muốn được kết nối. Anh nhấn mạnh rằng sự tương đồng giữa hai thiết kế (nếu có) hoàn toàn nằm ngoài chủ đích của cá nhân của mình khi làm nghề.

Bên cạnh phản hồi công khai, Hoàng Ku cũng cho biết anh đang chủ động làm cầu nối, trực tiếp liên hệ và trao đổi với cả hai NTK. Nam stylist khẳng định quan điểm không trốn tránh và đang tích cực tìm hiểu câu chuyện. Hiện tại, sự việc vẫn đang chờ phản hồi cuối cùng từ các bên liên quan.

Giám đốc thời trang Hoàng Ku - một mảnh ghép đằng sau vũ trụ dân gian của Hoàng Thuỳ Linh.

Nguyên văn đoạn phản hồi bằng tiếng Anh của Hoàng Ku gửi đến thương hiệu Omar Amor được tạm dịch như sau:

"Rất vui khi nhận được tin nhắn từ bạn.

Trước hết, tôi muốn chia sẻ một chút về cách mình làm việc. Tôi chọn thiết kế này từ bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Phúc Quyền (DPQ) vì ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã bị thu hút và cảm thấy nó rất phù hợp với ý tưởng sáng tạo của mình. Sau đó, tôi chủ động liên hệ với nhà thiết kế để xin phép chỉnh sửa trang phục, sao cho phù hợp hơn với bối cảnh và cách tạo hình mà tôi mong muốn.

Sau khi bạn liên hệ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu các thiết kế của bạn. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp biết đến các tác phẩm của bạn, và tôi thực sự rất ấn tượng trước vẻ đẹp trong những sáng tạo ấy. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về bạn, cùng nhau trao đổi ý tưởng và biết đâu có thể hợp tác trong những dự án sắp tới.

Với vai trò stylist của dự án này, tôi luôn cố gắng giữ cho câu chuyện thời trang xuyên suốt và nhất quán. Sự tương đồng giữa hai thiết kế hoàn toàn không nằm trong chủ ý của tôi. Tôi cũng không bao giờ muốn việc này khiến bất kỳ ai cảm thấy khó chịu hay buồn lòng, đặc biệt là bạn.

Tôi thật lòng mong rằng đây sẽ là dịp để chúng ta kết nối với nhau, và hy vọng trong tương lai, cả hai sẽ có cơ hội cùng làm việc và tạo nên những điều thú vị."

Dù sáng tạo của Omar Amor gây tiếng vang trong năm 2026, nhưng không hẳn là đầu tiên. Ý tưởng sử dụng rác thải điện tử - cụ thể là tai nghe - làm chất liệu thiết kế không phải là một nước đi chưa từng có tiền lệ. Trước đó, tại Tuần lễ thời trang London mùa Thu - Đông 2024, nhà thiết kế Conner Ives đã từng gây chú ý khi trình làng mẫu váy cưới xuyên thấu đính kết thủ công từ những chiếc tai nghe bị loại bỏ, tận dụng từ một nhà máy sản xuất tai nghe dây nằm cạnh xưởng thêu của anh.

"Headphone Bride" - thiết kế váy cưới từ tai nghe của Conner Ives tại Tuần lễ thời trang London Thu - Đông 2024.

Thiết kế mang tên "Headphone Bride" nằm trong bộ sưu tập The Swans, được người mẫu Tish Weinstock trình diễn, là minh chứng rõ nét cho thấy việc biến e-waste (rác điện tử) thành trang phục đã là một xu hướng được manh nha khai thác từ trước. Điều này mở ra một góc nhìn khách quan hơn: Trong thời trang, việc các nhà thiết kế cùng chạm đến một nguồn vật liệu phi truyền thống để truyền tải thông điệp đôi khi là một sự giao thoa tư duy theo dòng chảy xu hướng và câu chuyện của thời đại, không dễ kết luận là sao chép.

Ảnh: IGNV, Internet