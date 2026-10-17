Một tối 4 concert, thắng lớn nhất có thể là một nồi lẩu: Haidilao "chia quân" 10 chi nhánh đón fan, kèm một lời cảnh báo ai cũng nên đọc

Theo danh sách các chi nhánh tổ chức "hậu concert" mà chuỗi lẩu tổng hợp cho mùa concert tháng 10, có 10 chi nhánh tại TP.HCM và Bình Dương tham gia đón khách sau 4 sự kiện tối 17/10: concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tại The Global City (kéo dài sang đêm 18/10), Tinh Hà Say Hi tại Vạn Phúc City (hai đêm 17 và 18/10), Chapter Five của Phùng Khánh Linh tại Nhà thi đấu Phú Thọ và đêm diễn của nữ ca sĩ Tiffany Young tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

Điều đáng chú ý là mỗi chi nhánh áp dụng một chính sách riêng. Với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ba chi nhánh Estella, Landmark 81 và Hùng Vương Plaza bố trí xe đưa đón. Landmark 81 hỗ trợ thêm đặt bàn trước. Ở Estella và Hùng Vương Plaza, khách đi xe của nhà hàng được hưởng mức giảm khung giờ khuya như thường lệ, còn khách tự di chuyển đến được giảm lần lượt 20% và 12%. Các chi nhánh Bitexco, Crescent Mall, Giga Mall, Now Zone và Vincom Phan Văn Trị không đưa đón, giảm 10% cho khách sau concert.

Với Tinh Hà Say Hi, xe đưa đón do Giga Mall và Vincom Phan Văn Trị đảm nhận, trong đó Giga Mall giảm 10% món cho khách tự đến. Hùng Vương Plaza tiếp tục chạy xe cho đêm nhạc của Phùng Khánh Linh. Riêng đêm diễn của Tiffany Young, kết thúc sớm từ 20h, không có chi nhánh nào đưa đón, chỉ có mức giảm 10% tại 5 chi nhánh. Ba chi nhánh Giga Mall, Landmark 81 và Vincom Phan Văn Trị còn lập nhóm Zalo riêng để điều phối khách.

Song song với bảng ưu đãi, ngày 16/10, Haidilao Việt Nam đăng thông báo cảnh báo về các thông tin mạo danh thương hiệu để cung cấp hoặc tài trợ xe đưa đón chưa được xác thực. Thông báo khẳng định Haidilao vẫn chạy xe trong một số chương trình, nhưng đề nghị khách chỉ đăng ký qua fanpage hoặc hotline chính thức, không tự ý lên xe khi chưa có xác nhận và không chuyển khoản hay cung cấp thông tin cá nhân cho nguồn không xác thực. Đây là lần thứ hai trong tháng chuỗi lẩu phải lên tiếng. Ngày 3/10, cả fanpage Haidilao Việt Nam lẫn fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều đăng bài phủ nhận một tài khoản tự nhận là đối tác tổ chức xe đưa đón miễn phí cho concert. Ban tổ chức chương trình khi đó cũng khẳng định không có hợp tác hay tặng vé qua các đơn vị này.

Fan "lên kèo" lẩu từ hai tháng trước

Với khán giả, kế hoạch ăn lẩu sau concert không đợi đến khi Haidilao công bố danh sách. Ngày 12/8, chỉ vài ngày sau khi nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố lịch diễn, một tài khoản Threads đã gắn thẻ Haidilao Việt Nam, đề nghị chuỗi lẩu ghi rõ chi nhánh nào "gom fan Chông Gai", chi nhánh nào "gom fan Tinh Hà" để hai cộng đồng "không nhúng lẩu nhau". Bài đăng nửa đùa nửa thật này nhận khoảng 6.500 lượt thích. Cũng trong ngày, một người dùng khác viết hẳn chuỗi bài hướng dẫn cho người lần đầu ăn Haidilao, gọi 17/10 là "đại chiến concert và cũng có thể là đại chiến Haidilao", kèm gợi ý nên chọn chi nhánh nào và tránh chi nhánh nào dựa trên trải nghiệm phục vụ của chính mình.

Những bài đăng như vậy cho thấy concert không chỉ kéo khách quen quay lại. Một khán giả có vé từ giữa tháng 8 hỏi kinh nghiệm vì "chưa đi bao giờ nên muốn thử ghé" nhưng không biết giá cả ra sao, nên đến chi nhánh nào. Với một chuỗi nhà hàng, đây là dạng khách khó tiếp cận nhất bằng quảng cáo thông thường: người trẻ chưa từng bước vào quán, nay tự tìm hiểu và tự lên kế hoạch ghé thăm.

Nồi lẩu cũng trở thành phần nối dài của trải nghiệm cộng đồng. Hai ngày trước đêm diễn, một fan hỏi có ai đi Haidilao Bitexco sau đêm Day 1 không vì "sợ bị lạc hội". Bảng phân chia của Haidilao phần nào đáp lại mong muốn "không nhúng lẩu nhau": xe đưa đón của hai concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi do các chi nhánh khác nhau phụ trách, dù những chi nhánh chỉ giảm giá vẫn nhận khách của cả hai bên. Một ngày trước concert, một bài đăng nhận định doanh nghiệp "thắng lớn nhất" ngày 17/10 có lẽ là Haidilao đã thu về khoảng 6.600 lượt thích.

Giờ tan show, "ca kíp vàng" của một nồi lẩu

Đọc kỹ bảng ưu đãi sẽ thấy logic địa lý rất rõ. Chi nhánh nào gần sân khấu thì chạy xe, chi nhánh ở xa chỉ giảm giá để giữ chân khách tự tìm đến. Estella gần The Global City, Giga Mall gần Vạn Phúc City, Hùng Vương Plaza gần Nhà thi đấu Phú Thọ. Cách tính giảm giá cũng có chủ ý: khách tự đến được giảm sâu hơn khách đi xe, nghĩa là chiếc xe được coi như một phần ưu đãi có chi phí, còn ai tự lo được phương tiện thì nhận lại phần đó bằng tiền.

Với một chuỗi lẩu, khung giờ sau 22h vốn là "công suất chết". Mặt bằng đã thuê, nhân viên đã xếp ca, bếp vẫn đỏ lửa, nhưng bàn thì thưa. Một đêm concert đổ ra hàng chục nghìn người trẻ đang đói, đang hưng phấn và khó gọi xe đúng vào lúc phần lớn nhà hàng đã đóng cửa. Khi đó, ca muộn nhất trong ngày bỗng thành ca kíp vàng: mỗi bàn được lấp đầy gần như cộng thẳng vào lợi nhuận, vì chi phí cố định đã được trả từ trước.

Bài toán ấy có ý nghĩa lớn hơn khi nhìn vào số liệu của Super Hi International, công ty vận hành Haidilao ngoài Trung Quốc đại lục và niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) lẫn Nasdaq. Theo báo cáo nửa đầu 2026 công bố ngày 26/8, doanh thu tại Việt Nam đạt 56,99 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng), tăng 30,8% so với 43,57 triệu USD cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 thị trường được báo cáo tách riêng, vượt Hàn Quốc (tăng khoảng 28%), Malaysia (khoảng 15%), Mỹ (khoảng 9%) và Singapore (gần như đi ngang). Việt Nam đã vượt Hàn Quốc về quy mô doanh thu và chỉ còn kém Mỹ chưa tới 600.000 USD, trong khi toàn tập đoàn tăng 12,1%.

Báo cáo không tách riêng nguyên nhân tăng trưởng của từng quốc gia, nên không thể quy toàn bộ con số này cho các đêm concert. Nhưng phần chiến lược chung cho thấy hướng đi khá nhất quán: Super Hi cho biết đã hợp tác với nghệ sĩ địa phương, các IP hoạt hình, game và bám theo những sự kiện lớn để kéo khách, đồng thời phát triển thực đơn riêng cho khách trẻ và khung giờ khuya. Chi phí phát triển kinh doanh, khoản phần lớn dành cho marketing, tăng từ 2,9 triệu USD lên 6,3 triệu USD trong nửa đầu năm. Ở khu vực Đông Nam Á, mỗi khách chi trung bình 19,1 USD và mỗi bàn quay vòng 3,8 lượt một ngày. Với mức chi tiêu thấp hơn hẳn Bắc Mỹ (41,2 USD), con đường tăng doanh thu của Haidilao ở khu vực này nằm ở việc lấp thêm bàn, chứ không phải bán đắt hơn.

Bài học mang về từ cổng sân vận động Trung Quốc

Để tìm hiểu về văn hoá concert của Haidilao có thể ngược về quê hương của chuỗi cửa hàng lẩu này. Theo Jiemian, từ mùa hè 2023, sau các concert của Thái Y Lâm ở Thượng Hải hay Ngũ Nguyệt Thiên ở Vũ Hán, nhân viên Haidilao đã giăng băng rôn, mang xe buýt đến tận nơi để "vớt" khách, còn chi nhánh gần sân khấu chuẩn bị sẵn gậy phát sáng, micro và loa. Năm 2025, khi Lâm Tuấn Kiệt diễn 9 đêm tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh với hơn 500.000 vé được mở bán, xe miễn phí của Haidilao và chuỗi lẩu Ba Nỗ đã xếp hàng chờ fan tan show.

Một nhân viên Haidilao khi đó cho biết việc ra cổng concert đón khách không do tổng công ty điều phối, cũng không phải chi nhánh nào cũng làm, và xe đầy là chạy. Điều này khớp với cách Haidilao vận hành từ lâu: thu nhập của nhân viên gắn với doanh thu chi nhánh, còn quản lý cửa hàng có quyền tự quyết đáng kể trong kinh doanh. Bảng ưu đãi ở TP.HCM mang đúng dấu vân tay ấy, với mỗi chi nhánh một mức giảm, một phương án xe và một nhóm Zalo riêng. Hệ quả là trải nghiệm cũng khác nhau giữa các điểm, điều mà chính khách hàng ghi nhận rõ khi so sánh chi nhánh này với chi nhánh kia trên mạng xã hội.

Ở Trung Quốc, mô hình này vẫn đang chạy. Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 1/5/2026, hơn 1.300 chi nhánh Haidilao trên cả nước đã đón hơn 5 triệu lượt khách, và hình ảnh fan Ngũ Nguyệt Thiên kéo nhau từ Tổ Chim sang quán lẩu lúc 1h sáng lại lan truyền trên mạng xã hội.

Khi chiếc xe đưa đón trở thành mồi nhử

Chính sự linh hoạt ấy lại tạo ra kẽ hở. Khi mỗi chi nhánh có một chính sách, khi thông tin chủ yếu lan qua các nhóm chat và bài đăng của fan, khán giả rất khó phân biệt đâu là xe thật. Khoảng trống thông tin hiện rõ trên mạng xã hội. Ngày 1/10, một khán giả đêm Day 2 lên Threads hỏi nên liên hệ qua đâu để đăng ký đi ăn Haidilao sau concert. Hai ngày sau, tài khoản giả mạo đối tác xe đưa đón miễn phí xuất hiện và bị Haidilao lẫn ban tổ chức lên tiếng phủ nhận.

Một tài khoản giả chỉ cần dùng logo đỏ quen thuộc và câu "xe miễn phí sau concert" là đủ để thu hút người xem, bởi nhu cầu di chuyển là có thật. Một khán giả Tinh Hà Say Hi chia sẻ ảnh chỉ đường cho thấy từ Vạn Phúc City đến Haidilao Giga Mall chỉ mất khoảng 9 đến 10 phút đi xe máy, nhưng điều người này lo nhất là làm sao đặt xe công nghệ cả lượt đi lẫn về mà "không bị cắt giá cao". Người trẻ vừa đứng hàng giờ trong đám đông, điện thoại sắp hết pin, xe khan hiếm và giá cước tăng vọt sau 23h, lại là nhóm dễ tin nhất vào một lời mời tiện lợi.

Rủi ro không chỉ nằm ở vài trăm nghìn đồng tiền "giữ chỗ". Việc gửi thông tin cá nhân hay bước lên một chiếc xe lạ giữa đêm khuya có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Và dù Haidilao không chạy những chiếc xe đó, người bị thiệt sẽ nhớ cái logo trước tiên. Hai lần cảnh báo trong vòng hai tuần cho thấy chuỗi lẩu hiểu rõ điều này: trải nghiệm "đón tận cổng" từng giúp thương hiệu nổi tiếng giờ đã trở thành thứ đáng để kẻ xấu sao chép.

Đây là nghịch lý chung của nền kinh tế trải nghiệm. Một thương hiệu càng gắn mình với những khoảnh khắc cảm xúc như sinh nhật, concert, cuộc vui lúc nửa đêm thì lời hứa của nó càng đi xa hơn phạm vi nó kiểm soát được. Nồi lẩu, mức giảm giá hay chiếc xe 45 chỗ đều có thể nhân bản lên hàng chục chi nhánh. Thứ khó nhân bản nhất là niềm tin rằng khi một người trẻ bước ra khỏi sân vận động lúc gần nửa đêm và thấy logo quen thuộc, họ thực sự an toàn.

Tối nay, Haidilao Việt Nam khuyến cáo khán giả chỉ đăng ký xe qua fanpage hoặc hotline chính thức, không lên xe khi chưa nhận được xác nhận rõ ràng, và liên hệ trực tiếp thương hiệu nếu còn nghi ngờ.