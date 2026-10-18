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1 chiếc iPhone Duo bằng mấy chỉ vàng SJC?

| | Lifestyle

Tùy từng phiên bản dung lượng mà iPhone Duo sẽ có các mức giá khác nhau.

Những ngày gần đây, thông tin iPhone Duo mở bán dưới dạng đặt trước đã khiến nhiều người quan tâm. Trên website chính thức của Apple tại Việt Nam, khách hàng có thể đặt trước iPhone Duo từ 16/10 với 4 tùy chọn dung lượng. Giá iPhone Duo dao động trong khoảng từ 64,999 triệu đồng đến 103,999 triệu đồng.

Thử làm nhanh một bài toán như sau: Giá 1 chiếc iPhone Duo hiện bằng mấy chỉ vàng?

1 iPhone Duo bằng mấy chỉ vàng (Ảnh: Pinterest)

Lấy mốc giá vàng SJC ở chiều bán ra ngày 17/10 là 14.240.000 triệu đồng/chỉ, đáp án cho bài toán trên sẽ như sau.

1. iPhone Duo 256GB tương đương 4,56 chỉ vàng SJC

Phiên bản dung lượng thấp nhất của iPhone Duo là 256GB, có giá đặt trước 64.999.000 đồng. Như vậy, 1 chiếc iPhone Duo 256GB tương đương: 64.999.000/14.240.000 = 4,56 chỉ vàng.

2. iPhone Duo 512GB tương đương 5,02 chỉ vàng SJC

Phiên bản iPhone Duo 512GB có giá đặt trước 71.499.000 đồng. Như vậy, 1 chiếc iPhone Duo 512GB tương đương: 71.499.000/14.240.000 = 5,02 chỉ vàng.

3. iPhone Duo 1TB tương đương 5,93 chỉ vàng SJC

Phiên bản iPhone Duo 1TB có giá đặt trước 84.499.000 đồng. Như vậy, 1 chiếc iPhone Duo 1TB tương đương: 84.499.000/14.240.000 = 5,93 chỉ vàng.

4. iPhone Duo 2TB tương đương 7,3 chỉ vàng SJC

Phiên bản iPhone Duo 2TB có giá đặt trước 103.999.000 đồng. Như vậy, 1 chiếc iPhone Duo 2TB tương đương: 103.999.000/14.240.000 = 7,3 chỉ vàng.

iPhone Duo (Ảnh: Pinterest)

Nâng cấp dung lượng iPhone Duo, người mua phải trả thêm bao nhiêu chỉ vàng?

Khoản tiền chênh lệch khi nâng cấp dung lượng lưu trữ trên iPhone Duo cũng là một con số không nhỏ. Nếu lấy giá vàng SJC bán ra ngày 17/10 là 14.240.000 đồng/chỉ làm mốc quy đổi, số tiền phải trả thêm giữa các phiên bản dao động có thể lên đến 1,37 chỉ vàng.

Cụ thể:

- iPhone Duo bản 256GB giá 64.999.000 đồng, bản 512GB giá 71.499.000 đồng, bạn phải chi thêm 6,5 triệu đồng, tương đương 0,46 chỉ vàng SJC.

- Nếu nâng cấp từ bản 512GB lên 1TB, mức giá tăng từ 71.499.000 đồng lên 84.499.000 đồng, tức chênh lệch 13 triệu đồng, tương đương khoảng 0,91 chỉ vàng.

- Khoản chênh lệch lớn nhất nằm giữa bản 1TB và 2TB. Với mức giá lần lượt là 84.499.000 đồng và 103.999.000 đồng, người mua cần trả thêm 19,5 triệu đồng để sở hữu phiên bản dung lượng cao nhất, tương đương khoảng 1,37 chỉ vàng SJC.

Theo Ngọc Linh

Đời sống & Pháp luật

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