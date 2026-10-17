Giá máy ~60 triệu nhưng riêng phí thay màn hình của iPhone Duo đã tốn 40 triệu

Apple vừa công bố giá sửa chữa iPhone Duo tại Ấn Độ, sau khi giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng trước. Bên cạnh giá mua máy, chi phí thay thế linh kiện cũng là khoản người dùng cần cân nhắc, đặc biệt với màn hình gập bên trong.

Thay màn hình gập tốn gần nửa giá máy mới

Với trường hợp vỡ màn hình gập bên trong, không thuộc phạm vi bảo hành và không có AppleCare+, phí thay thế là 149.900 rupee, tương đương khoảng 40,77 triệu đồng. Con số này gần bằng một nửa giá khởi điểm 299.900 rupee của iPhone Duo tại Ấn Độ, tương đương khoảng 81,57 triệu đồng.

Mức phí thay màn hình trong cũng chỉ thấp hơn một chút so với giá ra mắt của một chiếc iPhone 18 Pro tại thị trường này. Trong khi đó, hạng mục “hư hỏng khác” có chi phí lên tới 224.900 rupee, tương đương khoảng 61,17 triệu đồng, tức khoảng 75% giá một chiếc iPhone Duo mới.

Các linh kiện bên ngoài có chi phí sửa chữa thấp hơn nhưng vẫn là những khoản đáng kể. Thay màn hình ngoài có giá 42.900 rupee, tương đương khoảng 11,67 triệu đồng, còn thay đồng thời màn hình ngoài và kính lưng tốn 55.900 rupee, tương đương khoảng 15,2 triệu đồng.

Phí thay camera sau là 26.900 rupee, tương đương khoảng 7,32 triệu đồng, trong khi thay pin tốn 24.900 rupee, tương đương khoảng 6,77 triệu đồng. Hai hạng mục còn lại gồm kính lưng giá 20.900 rupee, khoảng 5,68 triệu đồng, và lớp phủ màn hình giá 5.900 rupee, khoảng 1,6 triệu đồng.

AppleCare+ giảm phí sửa chữa, nhưng tăng chi phí ban đầu

Gói AppleCare+ dành cho iPhone Duo tại Ấn Độ có giá 51.900 rupee, tương đương khoảng 14,12 triệu đồng. Khi có gói này, phí xử lý sự cố màn hình gập bên trong giảm xuống còn 8.900 rupee, tương đương khoảng 2,42 triệu đồng.

Với màn hình ngoài hoặc kính lưng, phí dịch vụ là 2.500 rupee cho mỗi trường hợp, tương đương khoảng 680.000đ. Hạng mục lớp phủ màn hình có phí 1.900 rupee, khoảng 517.000đ, còn dịch vụ pin được liệt kê ở mức miễn phí trong phạm vi áp dụng của gói.

Nếu mua iPhone Duo, thêm AppleCare+ và một chiếc ốp chính hãng, tổng chi phí ban đầu vào khoảng 350.000 đến 360.000 rupee, tương đương 95,2 đến 97,92 triệu đồng. Người dùng vẫn phải trả phí dịch vụ đối với các sự cố hư hỏng được bảo vệ, và gói AppleCare+ được đề cập không bao gồm mất cắp hoặc thất lạc thiết bị.

Như vậy, AppleCare+ giúp giảm đáng kể khoản tiền phải trả khi xảy ra một số sự cố, nhất là với màn hình gập. Đổi lại, riêng giá mua gói đã tương đương hơn 17% giá khởi điểm của điện thoại.

Giá linh kiện Galaxy Z Fold8 thấp hơn ở nhiều hạng mục

Để đối chiếu, bảng giá linh kiện Samsung công bố cho Galaxy Z Fold8 tại Ấn Độ ghi nhận cụm màn hình chính ở mức khoảng 54.130 rupee, tương đương 14,72 triệu đồng. Phương án sửa ở cấp độ linh kiện có mức giá khoảng 35.490 rupee, tương đương 9,65 triệu đồng.

Kính hoặc nắp lưng và pin của Galaxy Z Fold8 đều được liệt kê ở mức khoảng 2.300 rupee cho từng hạng mục, tương đương khoảng 626.000đ. Giá bo mạch chủ thay đổi theo dung lượng lưu trữ, nhưng các mức được đề cập đều thấp hơn khoản phí “hư hỏng khác” cao nhất của iPhone Duo.

Tuy nhiên, giá linh kiện của Samsung và phí dịch vụ sửa chữa của Apple có thể khác nhau về phạm vi công việc và những khoản đi kèm. Vì vậy, các con số này cung cấp thêm góc nhìn về chi phí, chưa đủ để xác định chính xác chênh lệch hóa đơn cuối cùng giữa hai thiết bị.

Một số người dùng điện thoại gập Galaxy từng phản ánh phải thay màn hình chỉ sau vài tháng sử dụng, dù thiết kế bản lề và kết cấu đỡ màn hình đã được cải tiến qua nhiều thế hệ. Những phản ánh riêng lẻ này không cho biết tỷ lệ hỏng chung, nhưng cho thấy chi phí sửa màn hình vẫn là yếu tố cần tính đến khi lựa chọn điện thoại gập.

Với iPhone Duo, đây mới là thế hệ sản phẩm đầu tiên nên độ bền thực tế còn cần thời gian kiểm chứng. Tham khảo giá và đặt hàng iPhone Duo chính hãng TẠI ĐÂY.