Cứu doanh số iPhone, Apple gắn AI của Alibaba vào máy bán ở Trung Quốc

Suốt hơn một năm qua, người mua iPhone đời mới tại Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh bỏ tiền đắt đỏ nhưng không được dùng bộ tính năng thông minh Apple Intelligence.

Nguyên nhân là Bắc Kinh quy định mọi mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh phục vụ công chúng đều phải trải qua quy trình kiểm duyệt an ninh dữ liệu nghiêm ngặt và không được dùng trực tiếp các phần mềm nước ngoài chưa cấp phép như ChatGPT của OpenAI.

Để tháo gỡ nút thắt đang bào mòn sức mua iPhone trước các đối thủ nội địa như Huawei, nguồn tin từ Bloomberg và TechNode ngày 15/10/2026 cho biết Apple sẽ chính thức tung ra Apple Intelligence tại Trung Quốc đại lục vào tháng 12/2026 thông qua bản cập nhật hệ điều hành iOS 27.3. Trước đó, vào ngày 29/9, cơ quan quản lý Trung Quốc đã cấp giấy phép cho phép các dòng iPhone gần đây được vận hành bộ tính năng thông minh này dựa trên nền tảng công nghệ nội địa.

Có công cụ viết lách và xóa vật thể trong ảnh, nhưng vắng bóng Siri thế hệ mới

Để vượt qua cửa ải pháp lý, hãng công nghệ Mỹ buộc phải chọn giải pháp "vỏ Apple, ruột Trung Quốc". Phiên bản Apple Intelligence dành riêng cho thị trường tỷ dân sẽ tích hợp trực tiếp hai mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen và Tongyi Wanxiang do tập đoàn thương mại điện tử Alibaba phát triển. Song song đó, Apple cũng hợp tác với gã khổng lồ tìm kiếm Baidu để xử lý các tính năng tra cứu thông tin và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.

Apple đang tính đường hợp tác với Baidu. Ảnh: Baidu

Dù vậy, người dùng iPhone tại Trung Quốc vẫn chưa được hưởng trọn vẹn mọi tính năng trong đợt phát hành tháng 12 tới. Bản cập nhật iOS 27.3 sẽ chỉ bao gồm bộ công cụ hỗ trợ viết và chỉnh sửa văn bản, tính năng tóm tắt thông báo tự động, công cụ tạo biểu tượng cảm xúc Genmoji và tính năng xóa vật thể thừa trong ảnh (Clean Up). Hai mảnh ghép được mong đợi nhất là trợ lý ảo Siri thiết kế lại hoàn toàn và công cụ tự động vẽ tranh Image Playground sẽ bị lùi lại, chưa xuất hiện trong đợt ra mắt cuối năm nay.

Đối với thị trường và người tiêu dùng Việt Nam, động thái nhượng bộ của Apple tại Trung Quốc mang lại hai tác động đáng chú ý. Thứ nhất, những người dùng tại Việt Nam có thói quen mua iPhone xách tay mã thị trường Trung Quốc đại lục (nhằm tận dụng thiết kế hai khe cắm thẻ SIM vật lý) cần lưu ý: máy mã Trung Quốc khi kích hoạt tính năng trí tuệ nhân tạo sẽ chịu sự chi phối của bộ lọc nội dung và mô hình Alibaba thay vì kết nối với ChatGPT như máy chính hãng mã VN/A. Thứ hai, việc ngay cả một tập đoàn khổng lồ vốn khép kín như Apple cũng phải cúi đầu tuân thủ quy định bản địa hóa dữ liệu cho thấy chủ quyền số quốc gia đã trở thành luật chơi bắt buộc trên toàn cầu.