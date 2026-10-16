5 ứng dụng khiến iPhone hết pin nhanh

Công ty viễn thông và mạng Elevate đã phân tích mức tiêu thụ năng lượng của các ứng dụng phổ biến trên iPhone nhằm xác định những cái tên ảnh hưởng nhiều nhất đến thời lượng pin.

Nghiên cứu dựa trên nhiều yếu tố, gồm thời gian sử dụng màn hình trung bình, lượng dữ liệu tiêu thụ, mức hao pin mỗi giờ và thời gian hoạt động nền. Các kết quả sau đó được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm pin tương đương một lần sạc đầy trong một tháng.

Theo Elevate, các nền tảng phát video và mạng xã hội chiếm phần lớn danh sách. Đáng chú ý, không chỉ hoạt động trực tiếp trên màn hình, các tiến trình chạy nền cũng góp phần khiến thiết bị tiêu hao năng lượng.

Netflix dẫn đầu danh sách ứng dụng ngốn pin

Netflix đứng đầu bảng xếp hạng với mức tiêu hao tương đương 1.500% pin mỗi tháng, cao nhất trong số các ứng dụng được phân tích.

(Ảnh: Getty)

Theo Elevate, người dùng dành trung bình khoảng 60 giờ mỗi tháng để xem nội dung trên Netflix. Ngoài ra, ứng dụng còn ghi nhận khoảng 13 giờ hoạt động nền, ngay cả khi người dùng không trực tiếp xem phim.

Việc phát video liên tục khiến màn hình, bộ xử lý và kết nối Internet phải hoạt động trong thời gian dài. Đây là những yếu tố làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, đặc biệt khi người dùng xem phim với độ sáng màn hình cao hoặc sử dụng dữ liệu di động.

Xếp thứ hai là TikTok, với mức tiêu hao tương đương 825% pin mỗi tháng. Người dùng dành trung bình 33 giờ mỗi tháng để lướt nền tảng video ngắn này, bên cạnh khoảng 10 giờ hoạt động nền.

Đặc điểm phát video liên tục khiến TikTok tiêu thụ nhiều năng lượng trong quá trình sử dụng. Việc tải trước nội dung và duy trì một số hoạt động nền cũng có thể góp phần làm giảm thời lượng pin.

YouTube đứng thứ ba với mức tiêu hao tương đương 540% pin mỗi tháng. Theo thống kê, mỗi giờ sử dụng ứng dụng có thể khiến pin giảm trung bình khoảng 20%. Thời gian hoạt động nền của YouTube đạt khoảng 6-7 giờ mỗi tháng.

Mạng xã hội cũng khiến iPhone nhanh hết pin

Không chỉ các nền tảng phát video, những ứng dụng mạng xã hội quen thuộc cũng xuất hiện trong danh sách của Elevate.

(Ảnh minh hoạ: Cục an ninh mạng)

Threads, nền tảng do Meta phát triển, đứng thứ tư với mức tiêu hao tương đương 460% pin mỗi tháng. Dù chủ yếu hiển thị nội dung văn bản, ứng dụng vẫn ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng đáng kể.

Theo Elevate, người dùng dành trung bình 23 giờ mỗi tháng trên Threads. Mỗi giờ sử dụng có thể khiến pin giảm khoảng 20%, trong khi thời gian hoạt động nền đạt 6,9 giờ mỗi tháng.

Snapchat đứng cuối nhóm 5 ứng dụng với mức tiêu hao tương đương 320% pin mỗi tháng. Thời gian sử dụng trung bình đạt khoảng 16 giờ, chưa kể các hoạt động nền.

Những tính năng như chụp ảnh, quay video, sử dụng bộ lọc và trao đổi nội dung đa phương tiện có thể khiến Snapchat tiêu thụ nhiều năng lượng hơn các ứng dụng chỉ hiển thị văn bản.

Cách hạn chế hao pin trên iPhone

Theo Elevate, hoạt động nền là một trong những yếu tố cần chú ý khi tìm nguyên nhân khiến pin iPhone nhanh cạn.

Để kiểm tra, người dùng có thể truy cập Cài đặt > Pin nhằm xem mức tiêu thụ năng lượng của từng ứng dụng. Tại đây, iPhone cũng hiển thị thông tin về thời gian hoạt động trên màn hình và trong nền.

Người dùng có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để tắt tính năng này đối với những ứng dụng không cần thiết.

Ngoài ra, giảm độ sáng màn hình, bật chế độ nguồn điện thấp và hạn chế sử dụng các ứng dụng phát video trong thời gian dài cũng giúp tiết kiệm năng lượng.

Cần lưu ý, các tỷ lệ được Elevate công bố là mức tiêu hao quy đổi theo thời gian sử dụng trung bình, không có nghĩa một ứng dụng sẽ làm pin giảm đúng tỷ lệ đó trên mọi thiết bị. Thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng pin, kết nối mạng và thói quen sử dụng của từng người.