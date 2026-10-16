Thông báo mới nhất từ Công an đến toàn bộ người dân đang sử dụng camera, TV, máy giặt, tủ lạnh có kết nối Internet

Tủ lạnh, camera, tivi thông minh có thể trở thành “cửa ngõ” để tin tặc xâm nhập gia đình

Trong đêm 11 và rạng sáng 12/10/2026, nhiều hệ thống điều khiển làm lạnh tại các siêu thị ở Pháp bị xâm nhập từ xa, khiến tủ đông và kho lạnh tại hàng trăm cửa hàng hoạt động bất thường, trong khi nhiệt độ ở một số thiết bị được ghi nhận tăng lên khoảng 50°C.

Sự cố ảnh hưởng đến các cửa hàng thuộc nhiều chuỗi bán lẻ, trong đó có Intermarché, Coopérative U và E.Leclerc, nên một lượng lớn thực phẩm tươi sống và đông lạnh đã phải tiêu hủy, còn thiệt hại được truyền thông quốc tế ước tính lên tới hàng triệu euro.

Trong cảnh báo phát hành ngày 12/10 và cập nhật ngày 13/10/2026, Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính quốc gia Pháp, thuộc Cơ quan An ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp, cho biết đã ghi nhận nhiều bộ điều khiển làm lạnh từ xa bị xâm nhập, bao gồm các thiết bị Danfoss dòng AK‑SM, AK‑SC cùng một số hệ thống Copeland XWeb và Dixell XWeb.

Cơ quan này khuyến nghị đơn vị vận hành phải ngừng để bộ điều khiển truy cập trực tiếp từ Internet, đồng thời kiểm tra toàn bộ cấu hình liên quan đến chu kỳ rã đông, cập nhật firmware và thay đổi mật khẩu mặc định trước khi kết nối trở lại thông qua VPN hoặc một mạng được bảo vệ.

Sự cố tại Pháp cho thấy một cuộc tấn công mạng không còn chỉ gây mất dữ liệu hay gián đoạn website, bởi khi hệ thống điều khiển được kết nối với thiết bị vật lý, tin tặc có thể làm hỏng hàng hóa, gây cháy hoặc khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ trên diện rộng.

Theo thông tin được đăng tải trên Fanpage Cục An ninh mạng, thiết bị gia dụng dễ bị tấn công do sử dụng mật khẩu mặc định, ít cập nhật phần mềm hoặc đã hết thời hạn hỗ trợ bảo mật nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Khi bị chiếm quyền, camera, router và các thiết bị thông minh có thể bị biến thành một phần của mạng máy tính ma để thực hiện các cuộc tấn công mạng. Tin tặc cũng có thể lợi dụng chúng làm bàn đạp xâm nhập điện thoại, máy tính dùng chung mạng Wi-Fi, theo dõi sinh hoạt hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Tại Việt Nam, Công an Thành phố Hà Nội từng đăng cảnh báo về những lỗ hổng trên camera Hikvision và thiết bị phát Wi‑Fi, qua đó cho thấy kẻ tấn công có thể thực thi mã độc, chiếm quyền quản trị hoặc xâm nhập sâu hơn vào mạng nội bộ.

Nhằm tăng mức độ bảo vệ ngay từ khâu sản xuất và cung cấp sản phẩm, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT‑BCA kèm theo QCVN 11:2026/BCA, trong đó quy định các yêu cầu an ninh mạng cơ bản đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet và áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo quy chuẩn này, camera thuộc phạm vi điều chỉnh khi được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu về xác thực, quản lý lỗ hổng, bảo vệ dữ liệu và khôi phục thiết bị, qua đó hạn chế tình trạng sử dụng mật khẩu mặc định chung hoặc lưu giữ thông tin của chủ sở hữu cũ sau khi chuyển nhượng.

Người dùng cần làm gì để bảo vệ ngôi nhà thông minh?

Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân, ngay sau khi lắp đặt thiết bị, người dùng nên thay toàn bộ mật khẩu mặc định bằng mật khẩu mạnh và riêng biệt, đồng thời bật xác thực hai yếu tố nếu nhà sản xuất hỗ trợ để giảm nguy cơ tài khoản bị chiếm đoạt khi thông tin đăng nhập bị lộ.

Phần mềm và firmware cần được cập nhật định kỳ, còn những thiết bị đã hết thời hạn hỗ trợ bảo mật, đặc biệt là router và camera hoạt động lâu năm, nên được thay thế vì thao tác khôi phục cài đặt gốc không thể khắc phục một lỗ hổng chưa có bản vá.

Người dùng cũng nên tắt tính năng truy cập từ xa khi không cần thiết và tạo một mạng Wi‑Fi riêng dành cho thiết bị thông minh, bởi biện pháp phân tách này có thể hạn chế khả năng tin tặc di chuyển từ camera hoặc tivi sang máy tính, điện thoại và thiết bị lưu trữ dữ liệu quan trọng.

Đối với camera, chủ sở hữu cần kiểm tra định kỳ danh sách tài khoản được phép truy cập và lịch sử đăng nhập, đồng thời không nên lắp thiết bị tại phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc những khu vực riêng tư vì bất kỳ hệ thống kết nối Internet nào cũng có khả năng bị xâm nhập.

Khi thiết bị tự khởi động, đèn báo hoạt động bất thường hoặc cài đặt bị thay đổi mà không rõ nguyên nhân, người dùng nên ngắt kết nối Internet, đổi mật khẩu từ một thiết bị an toàn và liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra, trong khi việc tiếp tục sử dụng có thể khiến dữ liệu bị thu thập hoặc những thiết bị khác trong mạng bị tấn công.

Người mua nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được nhà sản xuất cam kết cập nhật bảo mật trong thời gian cụ thể, bởi mức giá thấp ban đầu có thể không bù đắp được rủi ro nếu thiết bị nhanh chóng hết hỗ trợ nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều năm.

Nhà thông minh mang lại nhiều tiện ích, nhưng mỗi thiết bị kết nối Internet cũng làm tăng thêm một điểm có thể bị khai thác, vì vậy việc cập nhật phần mềm, kiểm soát quyền truy cập và thay thế sản phẩm lỗi thời cần được xem là những bước bảo vệ thiết yếu đối với dữ liệu, tài sản và sự riêng tư của mỗi gia đình.