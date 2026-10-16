Nhận diện thủ đoạn vay tiền online, giải ngân “siêu tốc”

Với chiêu trò “giải ngân siêu tốc”, “thủ tục đơn giản”, đối tượng lừa đảo đã khiến không ít nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”, thậm chí bị đánh cắp thông tin cá nhân cho các mục đích vi phạm pháp luật.

Các đối tượng lừa đảo thường thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo một kịch bản được dàn dựng tinh vi như: Chủ động đăng tải hàng loạt quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, gửi tin nhắn rác hoặc gọi điện trực tiếp để mời chào vay vốn với cam kết “không thế chấp”, “nợ xấu vẫn vay được”. Khi người vay cung cấp thông tin cá nhân (căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng), các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển trước một khoản tiền. Với lý do đây là phí làm hồ sơ, phí thẩm định, phí bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, hoặc tiền chứng minh năng lực tài chính.

Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chặn số, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản, hoặc tiếp tục bịa ra lỗi hệ thống để ép nạn nhân nộp thêm tiền. Đáng lo ngại hơn, thông tin cá nhân của người vay cũng các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước nạn lừa đảo trực tuyến, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nộp bất kỳ khoản phí nào (phí hồ sơ, bảo hiểm, mở khóa khoản vay...) vào tài khoản cá nhân do bên cho vay cung cấp để được nhận tiền giải ngân.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin thẻ hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai dưới danh nghĩa “hỗ trợ thủ tục vay vốn”. Không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt các app vay tiền không rõ nguồn gốc, đặc biệt là không cấp quyền truy cập danh bạ, hình ảnh hay dữ liệu cá nhân.

Chỉ tìm hiểu và vay vốn tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng được nhà nước cấp phép hoạt động. Luôn đọc kỹ hợp đồng, lãi suất, các khoản phí và điều khoản trước khi ký kết.

Nếu nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, hãy lập tức lưu lại toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch. Sau đó, nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ khóa tài khoản và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mỗi người dân hãy chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa, chia sẻ thông tin đến gia đình, bạn bè, cộng đồng... để cùng nhận diện, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.