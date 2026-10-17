20 năm quản lý vận hành bất động sản, POTS đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

POTS là một trong chỉ hai đơn vị quản lý vận hành bất động sản có dịch vụ được công nhận tại kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Đây là dấu mốc ghi nhận quá trình phát triển gần 20 năm trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản, đồng thời khẳng định định hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của các chủ đầu tư.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam – ghi nhận năng lực và giá trị dịch vụ

Được triển khai từ năm 2003, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2026, việc xét chọn dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới - S áng tạo, Năng lực tiên phong. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn thể hiện năng lực đổi mới, khả năng thích ứng và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Công tác xét chọn được thực hiện theo quy chế của Chương trình và hệ thống tiêu chí đánh giá, thông qua việc tiếp nhận, rà soát và thẩm định hồ sơ; kết hợp kiểm tra, xác minh thông tin với các cơ quan chức năng và thẩm định thực tế tại doanh nghiệp. Quy trình này góp phần bảo đảm tính chặt chẽ, khách quan và độ tin cậy của kết quả xét chọn.

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản

Thành lập từ tháng 7/1997, POTS khởi đầu với hoạt động cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ ngành dầu khí. Đến tháng 10/2006, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành cao ốc văn phòng, trong bối cảnh thị trường dịch vụ quản lý bất động sản chuyên nghiệp được dẫn dắt bởi các thương hiệu quốc tế. Từ dự án đầu tiên là Tòa nhà hạng A tại số 1–5 Lê Duẩn, TP.HCM, POTS từng bước tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực quản lý vận hành các công trình có quy mô, công năng và yêu cầu khai thác đa dạng.

Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực này, POTS đã tham gia quản lý vận hành nhiều loại hình công trình, từ cao ốc văn phòng như Tòa nhà PetroVietnam, Tòa nhà PV GAS đến công trình nghiên cứu chuyên ngành như Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, bao gồm Trung tâm Phân tích Thí nghiệm với tổng diện tích sử dụng 43.000 m²; các công trình thương mại như Trung tâm thương mại Platinum Plaza; và các công trình văn phòng khác như toà nhà FPT Tân Thuận 2 , Betrimex, Hải quan TP.HCM.... Danh mục dự án còn có Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ tại TP.HCM, đại diện cho nhóm công trình phục vụ biểu diễn và sự kiện quy mô lớn.

Mỗi loại hình công trình đặt ra những yêu cầu vận hành riêng. Cao ốc văn phòng đòi hỏi hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn hoạt động của khách thuê. Công trình nghiên cứu và thí nghiệm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kỹ thuật, môi trường và an toàn. Trung tâm thương mại cần đáp ứng lưu lượng khách lớn, hoạt động kinh doanh đa dạng và yêu cầu dịch vụ liên tục. Với các tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại, công tác vận hành phải bảo đảm sự phối hợp giữa hệ thống kỹ thuật, tiện ích chung và nhu cầu của cư dân, khách thuê. Trong khi đó, các công trình biểu diễn, sự kiện quy mô lớn đòi hỏi phương án tổ chức vận hành phù hợp, đặc biệt về an ninh, kiểm soát đám đông, phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

Kinh nghiệm triển khai trên nhiều loại hình công trình là nền tảng để POTS xây dựng phương án quản lý vận hành phù hợp với đặc thù từng dự án, hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác và kiểm soát chi phí.

Quản lý vận hành theo vòng đời công trình, bắt đầu từ giai đoạn trước bàn giao

Quản lý vận hành không chỉ bắt đầu khi công trình đi vào hoạt động. Tùy phạm vi dịch vụ, POTS có thể tham gia từ trước bàn giao: lập kế hoạch vận hành, chuẩn bị nhân sự, quy trình, nội quy và rà soát khiếm khuyết để chủ đầu tư kịp phối hợp nhà thầu khắc phục.

Khi công trình đi vào hoạt động, dịch vụ được triển khai trên năm phương diện:

Quản lý kỹ thuật: vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa, thang máy, bãi đỗ xe thông minh; kiểm tra, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo quy trình.

Bảo trì và phòng ngừa sự cố: lập kế hoạch bảo trì theo tình trạng thiết bị, theo dõi lịch sử hoạt động, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để hạn chế hư hỏng, gián đoạn và chi phí phát sinh.

Quản lý tài chính vận hành: lập và theo dõi ngân sách, tổng hợp thu chi, minh bạch các khoản phí dịch vụ; phối hợp theo dõi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định.

Quản lý dịch vụ và khách hàng: tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cư dân, khách thuê; duy trì chất lượng dịch vụ và môi trường sử dụng công trình.

Hỗ trợ khai thác thương mại: với văn phòng, trung tâm thương mại, tùy phạm vi hợp đồng, hỗ trợ phương án giá thuê, tiếp thị diện tích trống và đàm phán thuê.

Việc tổ chức đồng bộ giúp chủ đầu tư kiểm soát công trình, chất lượng dịch vụ và chi phí. POTS không áp dụng một mô hình chung: nhân sự, quy trình, kế hoạch bảo trì và phương án ứng phó sự cố được thiết kế theo từng dự án, điều chỉnh theo giai đoạn khai thác.

Mô hình quản lý vận hành "may đo" theo từng dự án, trên nền hệ thống quản lý chuẩn hóa

Điểm khác biệt trong dịch vụ của POTS là không áp dụng một mô hình đồng nhất cho mọi công trình. Phương án vận hành, từ cơ cấu nhân sự, quy trình, kế hoạch bảo trì đến tiêu chuẩn dịch vụ và ứng phó sự cố, được xây dựng theo đặc điểm, công năng, quy mô và yêu cầu của từng chủ đầu tư, đồng thời điều chỉnh theo từng giai đoạn khai thác. Cách tiếp cận này giúp chủ đầu tư chủ động kiểm soát chất lượng, chi phí và rủi ro thay vì áp dụng quy trình khuôn mẫu.

Nền tảng của sự linh hoạt đó là hệ thống quản lý theo bốn tiêu chuẩn ISO: ISO 9001:2015 về chất lượng, ISO 50001:2018 về năng lượng, ISO 14001:2015 về môi trường và ISO 45001:2018 về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn này giúp chuẩn hóa quy trình, kiểm soát rủi ro từ sự cố kỹ thuật, mất an toàn đến sử dụng năng lượng và tác động môi trường. Song song, POTS áp dụng phương pháp 5S và phần mềm quản lý chuyên dụng để giám sát công việc, theo dõi thiết bị và cải tiến liên tục.

Khẳng định năng lực, hướng đến giá trị bền vững

Trong quản lý vận hành bất động sản, chất lượng dịch vụ không chỉ thể hiện qua hiệu quả vận hành mà còn qua sự an toàn, tính ổn định và khả năng duy trì giá trị công trình trong dài hạn. Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 là dấu ấn trên hành trình 20 năm của POTS, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện giải pháp và nâng cao năng lực cạnh tranh trước xu hướng phát triển của thị trường bất động sản hiện đại.

Trên nền tảng kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và cam kết chất lượng, POTS tiếp tục là đối tác tin cậy trong lĩnh vực quản lý bất động sản, đồng hành cùng chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu giá trị khai thác và gia tăng giá trị tài sản theo hướng bền vững.