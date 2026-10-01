Vượt loạt ứng viên từ Mỹ, Thuỵ Sĩ, chuyến tàu 200.000 đồng của Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới: Đi trong 3 giờ với chất lượng như khách sạn 5 sao

Vừa qua, tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng của Việt Nam đã được xướng tên trong danh sách 20 hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026 của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler. Kết quả được công bố ngày 6/10, thuộc giải thưởng Readers’ Choice Awards thường niên lần thứ 39, dựa trên 798.867 lượt bình chọn trong thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2026.

Hành trình chuyến tàu Huế - Đà Nẵng đi qua nhiều vùng cảnh quan đẹp. Ảnh: Quangpraha/Getty

Mang tên “Kết nối di sản miền Trung”, tuyến tàu xếp thứ 10 trong danh sách, trở thành một trong hai đại diện của Việt Nam góp mặt năm nay. Đại diện còn lại là The Vietage by Anantara, dịch vụ tàu hỏa hạng sang xếp thứ 14.

Theo Condé Nast Traveler, đi tàu hỏa mang đến cơ hội quan sát cảnh quan dọc đường, từ những cánh đồng, làng mạc đến rừng núi và vùng ven biển. Với tuyến Huế - Đà Nẵng, điểm nhấn nằm ở sự thay đổi liên tục của cảnh quan trong hành trình kết nối hai đô thị du lịch miền Trung.

Ba lớp cảnh quan trên hành trình khoảng 3 giờ

Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” bắt đầu khai thác từ ngày 26/3/2024, kết nối ga Huế với ga Đà Nẵng trên quãng đường khoảng 100-102 km. Thay vì chỉ là phương tiện di chuyển giữa hai địa phương, tuyến tàu được phát triển theo hướng kết hợp vận tải với trải nghiệm tham quan.

Tạp chí Mỹ mô tả du khách sẽ lần lượt đi qua 3 lớp cảnh quan gồm vùng đầm phá, không gian biển và núi với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân là một trong những điểm thu hút hành khách. Một bên là núi rừng, bên còn lại hướng ra biển, tạo nên góc nhìn khác với hành trình di chuyển bằng đường bộ qua hầm Hải Vân.

Tàu có thời gian dừng tại ga Lăng Cô để hành khách ngắm cảnh, chụp ảnh. Nhờ vậy, chuyến đi không chỉ phục vụ nhu cầu đến Huế hoặc Đà Nẵng mà còn phù hợp với những người muốn dành thời gian khám phá cung đường ven biển.

Theo thông tin từ ngành đường sắt, sau hai năm vận hành, tính đến tháng 3/2026, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách.

Giá vé 'dễ chịu'

Tuyến tàu hiện khai thác hai đôi tàu mỗi ngày, mang số hiệu HĐ1, HĐ2, HĐ3 và HĐ4, với các chuyến buổi sáng và buổi chiều. Thời gian di chuyển giữa Huế và Đà Nẵng vào khoảng 3 giờ, tùy chuyến.

Từ Huế đi Đà Nẵng, tàu HĐ1 khởi hành lúc 7h5, dự kiến đến nơi lúc 10h10; tàu HĐ3 xuất phát lúc 14h30 và đến Đà Nẵng lúc 18h15. Ở chiều ngược lại, tàu HĐ2 rời ga Đà Nẵng lúc 7h5, đến Huế lúc 11h03; tàu HĐ4 khởi hành lúc 15h20 và đến nơi lúc 18h15.

Du khách trải nghiệm chuyến tàu Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Về chi phí, theo thông tin từ website đặt vé tàu của tập đoàn đường sắt Việt Nam, giá vé dao động khoảng 227.000-395.000 đồng/lượt, tùy thời điểm và loại chỗ. Mức giá có thể thay đổi theo ngày đi, hạng vé và chính sách ưu đãi của ngành đường sắt.

Du khách có thể tra cứu lịch chạy, chọn hành trình và đặt vé tại website chính thức của đoàn tàu. Nên kiểm tra giá theo ngày khởi hành cụ thể trước khi đặt, đặc biệt vào cuối tuần và các kỳ nghỉ cao điểm.

Không chỉ ngắm cảnh, tàu còn có trải nghiệm văn hóa

Hồi tháng 3 vừa qua, "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" được thay đổi với diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho du khách ngay từ khi lên tàu.

Đoàn tàu có 6 toa xe với toàn bộ ghế mềm có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Các toa tàu thường có giá vé 227.000 đồng/chiều/người

Điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi quý khách có thể nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô - vịnh đẹp top 1 thế giới.

Toa VIP có giá 395.000 đồng/chiều/người

Toa VIP có không gian sang xịn như khách sạn

Bên cạnh đó, toa xe Cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Hành khách có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa và tham gia các trải nghiệm độc đáo ngay trên hành trình.

Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn Led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Việc lọt vào danh sách của Condé Nast Traveler đưa tuyến tàu Huế - Đà Nẵng đến gần hơn với nhóm du khách quan tâm đến trải nghiệm đường sắt. Đây cũng là một gợi ý cho hành trình kết hợp hai điểm đến miền Trung, khi bản thân quãng đường di chuyển trở thành một phần của chuyến du lịch thay vì chỉ là khoảng thời gian nối giữa hai địa phương.

Với vị trí thứ 10, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” đứng trên 10 hành trình đường sắt khác trong bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler. Trong số này có những chuyến tàu nổi tiếng như Eastern & Oriental Express chạy qua Singapore và Malaysia (hạng 11), Napa Valley Wine Train tại Mỹ (hạng 12), Royal Scotsman ở Scotland (hạng 13), The Canadian xuyên Canada (hạng 15) và Bernina Express băng qua dãy Alps của Thụy Sĩ (hạng 17). Các vị trí từ 18 đến 20 lần lượt thuộc về Indian Pacific của Australia, Golden Eagle Silk Road Express ở Trung Á và Jungfrau Railway của Thụy Sĩ. Việc vượt qua những hành trình này giúp tuyến tàu kết nối Huế - Đà Nẵng trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của du lịch đường sắt Việt Nam trên bảng xếp hạng năm nay.