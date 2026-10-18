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Tiền mua iPhone Duo mà mang gửi tiết kiệm, đến Tết lãi tối đa bao nhiêu?

| | Lifestyle

Tiền mua iPhone Duo mà mang gửi tiết kiệm, đến Tết lãi tối đa bao nhiêu?

iPhone Duo đặt trước có mức giá dao động từ 64.999.000 đồng đến 103.999.000 đồng tùy dung lượng.

Khảo sát giá iPhone Duo trên website chính thức của Apple tại Việt Nam, cho thấy: Mức giá khi mua dưới dạng đặt trước từ 16/10 sẽ dao động trong khoảng từ 64.999.000 triệu đồng đến 103.999.000 triệu đồng tùy dung lượng.

Với 1 chiếc điện thoại nói chung, rõ ràng đây là con số không nhỏ. Vậy nếu không mua iPhone Duo mà mang tiền đó đi gửi ngân hàng, từ giờ đến Tết sẽ lãi tối đa bao nhiêu?

Tiền mua iPhone Duo mà mang gửi tiết kiệm, đến Tết lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 1.

iPhone Duo (Ảnh: Pinterest)

Lấy mốc kỳ hạn 3 tháng tại nhóm ngân hàng Big4, mức lãi suất mà Vietcombank, VietinBank, và BIDV niêm yết cho kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; còn Agribank niêm yết mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Như vậy, đáp án cho câu hỏi trên sẽ như sau.

1. Tiền mua iPhone Duo 256 GB: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi tối đa 771.863 đồng

Giá iPhone Duo 256 GB là 64.999.000 triệu đồng. Mang số tiền này đi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mức lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV: Tiền lãi = 64.999.000 x 2,4% x 3/12 = 389.994 đồng

- Gửi tại Agribank: Tiền lãi = 64.999.000 x 4,75% x 3/12 = 771.863 đồng

2. Tiền mua iPhone Duo 512 GB: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi tối đa 849.176 đồng

Giá iPhone Duo 512 GB là 71.499.000 đồng. Mang số tiền này đi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mức lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV: Tiền lãi = 71.499.000 x 2,4% x 3/12 = 428.994 đồng

- Gửi tại Agribank: Tiền lãi = 71.499.000 x 4,75% x 3/12 = 849.176 đồng

3. Tiền mua iPhone Duo 1T: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi tối đa 1.003.426 đồng

Giá iPhone Duo 1T là 84.499.000 đồng. Mang số tiền này đi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mức lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV: Tiền lãi = 84.499.000 x 2,4% x 3/12 = 506.994 đồng

- Gửi tại Agribank: Tiền lãi = 84.499.000 x 4,75% x 3/12 = 1.003.426 đồng

4. Tiền mua iPhone Duo 2T: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi tối đa 1.235.238 đồng

Giá iPhone Duo 2T là 103.999.000 đồng. Mang số tiền này đi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mức lãi tương ứng lần lượt là:

Gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV: Tiền lãi = 103.999.000 x 2,4% x 3/12 = 623.994 đồng

Gửi tại Agribank: Tiền lãi = 103.999.000 x 4,75% x 3/12 = 1.235.238 đồng

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 17/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Theo Ngọc Linh

Thanh Niên Việt

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