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Bà ngoại SN 1977 hot nhất Việt Nam thả dáng “cháy”, cứ xuất hiện là xôn xao

| | Lifestyle

Bà ngoại SN 1977 hot nhất Việt Nam thả dáng “cháy”, cứ xuất hiện là xôn xao

Sắc vóc của “bà ngoại hot nhất Việt Nam” khiến ai nhìn cũng muốn xin vía.

Mới đây, cô Mai Đoàn - mẹ ruột của Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay diện những bộ cánh quá phô trương, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung, thần thái sang trọng và vóc dáng thon gọn ở tuổi 49.

Điều khiến dân tình chú ý là dù đã lên chức bà ngoại, cô Mai Đoàn vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Gương mặt tươi tắn, kiểu tóc tém cá tính cùng cách lựa chọn trang phục tinh tế giúp cô trông trẻ trung hơn tuổi thật. Đặc biệt, vóc dáng mảnh mai và phong cách ăn mặc hiện đại cũng chẳng hề kém cạnh con gái - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My.

Loạt ảnh mới của mẹ Doãn Hải My khiến netizen rần rần khen ngợi (Ảnh: IGNV)

Mỗi lần xuất hiện, cô Mai Đoàn đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Từ những khoảnh khắc đời thường đến các dịp quan trọng của gia đình, mẹ ruột Doãn Hải My luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn có nét trẻ trung, thời thượng riêng.

Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc, gu thời trang của mẹ Doãn Hải My cũng là yếu tố khiến mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm. Cô thường lựa chọn những thiết kế có phom dáng thanh lịch, màu sắc trang nhã nhưng vẫn bắt mắt, kết hợp cùng túi xách và phụ kiện hàng hiệu.

Trước đó, hình ảnh cô Mai Đoàn diện áo dài trong những dịp đặc biệt cũng luôn nhận về nhiều lời khen ngợi. Hay những khoảnh khắc xuất hiện cùng con gái Doãn Hải My, hai mẹ con còn thường được nhận xét trông giống chị em.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu sở hữu phong cách trẻ trung, thời thượng (Ảnh: IGNV)

Sinh năm 1977, cô Mai Đoàn hiện đã bước sang tuổi 49 và lên chức bà ngoại sau khi Doãn Hải My kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào năm 2023 rồi đón con trai đầu lòng. Dù không hoạt động trong showbiz, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách sống hiện đại.

Đáng chú ý, sự trẻ trung của mẹ Doãn Hải My không chỉ nằm ở cách ăn mặc. Trên trang cá nhân của mình, cô Mai Đoàn thường chia sẻ hình ảnh duy trì tập luyện thể thao, đặc biệt là yoga, đồng thời chú trọng chế độ ăn uống khoa học. Cô cũng dành thời gian cho bản thân, đi du lịch cùng gia đình và cập nhật các xu hướng trên mạng xã hội.

Có lẽ vì thế mà danh xưng “bà ngoại hot nhất Việt Nam” vẫn thường được cư dân mạng nhắc đến mỗi khi cô Mai Đoàn xuất hiện. Ở tuổi U50, mẹ Doãn Hải My vẫn có phong cách riêng, biết cách làm mới hình ảnh mà không cần quá cầu kỳ. Và nhìn những khung hình hai mẹ con đứng cạnh nhau, không khó hiểu vì sao nhan sắc của cô luôn là chủ đề được dân tình quan tâm.

Lần nào cô Mai Đoàn xuất hiện cũng thu hút sự chú ý không kém gì con gái (Ảnh: IGNV)

Theo Hải My

Phụ Nữ Mới

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