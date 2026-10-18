Vợ cũ tỷ phú Elon Musk tiết lộ góc khuất hôn nhân, hé lộ điều khiến cuộc sống đầy áp lực và bước ngoặt bất ngờ

Justine Wilson là người vợ đầu tiên của tỷ phú Elon Musk, từng có 8 năm chung sống với doanh nhân đứng sau Tesla và SpaceX. Trong những chia sẻ về cuộc hôn nhân đã qua, bà tiết lộ những khó khăn trong đời sống gia đình, đặc biệt khi sự nghiệp kinh doanh của Musk ngày càng phát triển.

Wilson và Musk gặp nhau khi cùng học tại Đại học Queen’s ở Ontario, Canada. Hai người kết hôn năm 2000, có sáu người con và chính thức ly hôn vào năm 2008 (Ảnh: Eonline)

Áp lực khi chồng ngày càng nổi tiếng

Theo chia sẻ của Justine Wilson, khi sự nghiệp kinh doanh của Elon Musk ngày càng phát triển, cuộc sống hôn nhân của hai người cũng đối mặt với những áp lực riêng. Wilson từng mô tả bản thân giống một “người vợ chỉ để trưng bày”, phải đáp ứng một hình mẫu nhất định gắn với thế giới của những người nổi tiếng.

Những chia sẻ này hé lộ góc nhìn của Wilson về những khó khăn trong đời sống gia đình khi Musk dần trở thành gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh và công nghệ. Đằng sau sự nghiệp ngày càng được chú ý của ông là những bất đồng và trải nghiệm riêng tư mà Wilson cho rằng đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của họ.

Theo Indy100, Wilson cũng nhắc đến một vụ tai nạn xe hơi mà bà xem là bước ngoặt trong mối quan hệ. Sự việc khiến bà nhìn nhận lại cuộc sống chung và những vấn đề giữa hai người, trong đó có những lo ngại liên quan đến cách Musk phản ứng trước các tình huống ảnh hưởng đến sự an toàn của cả hai.

Cuộc sống tình cảm của Elon Musk sau ly hôn

Sau khi ly hôn Justine Wilson năm 2008, Elon Musk tiếp tục có những mối quan hệ tình cảm thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trước đó, Jennifer Gwynne là một trong những người yêu đầu tiên được biết đến của Musk. Hai người gặp nhau khi cùng học tại Đại học Pennsylvania vào giữa những năm 1990 và hẹn hò khoảng một năm. Sau khi mối quan hệ kết thúc, Gwynne vẫn lưu giữ một số kỷ vật liên quan đến Musk. Năm 2022, cô đưa những món đồ này ra đấu giá, thu hút sự chú ý của truyền thông đối với chuyện tình thời trẻ của vị tỷ phú.

Sau khi chia tay Gwynne, Musk kết hôn với Justine Wilson và có sáu người con. Tuy nhiên, con trai đầu lòng Nevada qua đời khi mới 10 tuần tuổi. Sau đó, họ có cặp song sinh Griffin và Vivian vào năm 2004, cùng ba con trai Kai, Saxon và Damian vào năm 2006. Cuộc hôn nhân kết thúc năm 2008.

Elon Musk có đời sống tình cảm nhiều thăng trầm với lịch sử tình trường đáng chú ý (Ảnh: People)

Không lâu sau khi chia tay Justine Wilson, Musk bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên người Anh Talulah Riley. Hai người kết hôn năm 2010 nhưng ly hôn chỉ hai năm sau đó. Năm 2013, họ tái hôn, song cuộc hôn nhân thứ hai cũng kết thúc vào năm 2016. Dù hai lần đường ai nấy đi, Musk và Riley vẫn duy trì quan hệ bạn bè sau khi ly hôn.

Đời sống tình cảm của Musk tiếp tục được chú ý khi ông hẹn hò Amber Heard, nữ diễn viên từng kết hôn với Johnny Depp. Hai người vướng tin đồn tình cảm từ năm 2016 và công khai mối quan hệ trên Instagram vào tháng 4/2017.

Họ chia tay vào tháng 8 cùng năm, sau đó vẫn được bắt gặp xuất hiện bên nhau trước khi mối quan hệ được cho là kết thúc một lần nữa vào đầu năm 2018. Musk từng chia sẻ rằng ông yêu Heard và cảm thấy đau lòng khi hai người chia tay. Dù mối quan hệ không kéo dài, cả hai đều từng thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.

Năm 2018, Musk công khai mối quan hệ với Grimes, tên thật là Claire Boucher, một nữ nhạc sĩ người Canada. Hai người có ba con, gồm X Æ A-Xii, sinh năm 2020; Exa Dark Sideræl, chào đời vào tháng 12/2021 thông qua phương pháp mang thai hộ; và Techno Mechanicus, còn được gọi là Tau, được công chúng biết đến vào năm 2023.

Mối quan hệ của họ trải qua nhiều lần chia tay và tái hợp. Grimes từng mô tả mối quan hệ này không theo khuôn mẫu thông thường. Dù không còn duy trì quan hệ tình cảm ổn định, hai người vẫn có những vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy các con.

Một mối quan hệ khác được chú ý là giữa Musk và Shivon Zilis, lãnh đạo tại Neuralink, công ty công nghệ thần kinh do ông đồng sáng lập. Hai người có cặp song sinh Strider và Azure vào tháng 11/2021, sau đó có thêm hai con là Arcadia và Seldon Lycurgus trong năm 2024 và đầu năm 2025. Đến tháng 10/2026, Zilis cho biết hai người từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Ngoài ra, Ashley St. Clair, một tác giả, tuyên bố vào ngày 14/2/2025 rằng cô đã sinh con với Musk. St. Clair cho biết cô giữ kín thông tin trong một thời gian nhằm bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của đứa trẻ.