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Chiếc iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

| | Lifestyle

Dù có mức giá hấp dẫn nhưng người dùng Việt không nên lựa chọn mẫu iPhone này ở thời điểm hiện tại.

Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 Pro Max từng gây chú ý nhờ hệ thống ba camera sau, gồm camera góc rộng, góc siêu rộng và camera tele. Đây cũng là một trong những mẫu điện thoại góp phần định hình thiết kế dòng iPhone Pro trong những năm tiếp theo.

Ở thời điểm ra mắt, thiết bị được đánh giá cao nhờ màn hình lớn, thời lượng pin tốt và khả năng chụp ảnh nổi bật. Sau nhiều năm, những ưu điểm này vẫn khiến iPhone 11 Pro Max có sức hút nhất định trên thị trường máy cũ, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm dòng iPhone cao cấp nhưng có ngân sách hạn chế.

Chiếc iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này- Ảnh 1.

iPhone 11 Pro Max. (Ảnh: CellphoneS)

Tại Việt Nam, iPhone 11 Pro Max hiện không còn được phân phối chính hãng, song vẫn xuất hiện tại nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại đã qua sử dụng. Với phiên bản bộ nhớ 64GB, mức giá được chào bán có thể vào khoảng 5-7 triệu đồng, tùy tình trạng máy, dung lượng pin và chính sách bảo hành của từng nơi bán.

Dù mức giá có thể hấp dẫn, người mua cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Sau nhiều năm sử dụng, các thiết bị trên thị trường có thể gặp tình trạng pin xuống cấp, màn hình từng bị thay thế, linh kiện không còn nguyên bản hoặc phát sinh lỗi phần cứng. Chất lượng giữa các máy cũng có thể chênh lệch đáng kể, ngay cả khi cùng phiên bản và dung lượng bộ nhớ.

Bên cạnh đó, việc được xếp vào danh sách vintage cũng là dấu hiệu cho thấy người dùng cần tính đến khả năng hỗ trợ sửa chữa trong tương lai. Nguồn cung linh kiện có thể hạn chế dần, trong khi chi phí khắc phục một số lỗi phần cứng có thể khiến khoản tiền tiết kiệm ban đầu không còn đáng kể.

Người có nhu cầu mua iPhone 11 Pro Max nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, màn hình, camera, Face ID, khả năng kết nối và lịch sử sửa chữa của thiết bị. Việc lựa chọn nơi bán có chính sách bảo hành rõ ràng cũng giúp giảm bớt rủi ro khi sử dụng máy cũ.

Ở góc độ khác, iPhone 11 Pro Max vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản như liên lạc, lướt web, xem video và chụp ảnh nếu thiết bị còn hoạt động tốt. Tuy nhiên, với người cần sử dụng điện thoại trong nhiều năm tới, việc lựa chọn một mẫu iPhone đời mới hơn có thể là phương án đáng cân nhắc, nhất là khi xét đến thời gian hỗ trợ phần mềm, hiệu năng và tình trạng pin.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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