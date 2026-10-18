Nữ NSƯT cưới chồng kém 9 tuổi, U60 vẫn trẻ đẹp, sống bình yên trong căn nhà 3 tầng ở Hà Nội

NSƯT Hương Tươi (sinh năm 1970) là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói và hài kịch miền Bắc. Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nữ nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu cảm xúc, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều chương trình hài kịch và bộ phim truyền hình. Với những đóng góp cho nghệ thuật, năm 2015, cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Về đời tư, NSƯT Hương Tươi kết hôn năm 2003 với nghệ sĩ Hoàng Trung kém cô 9 tuổi, cả hai từng có thời gian cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Vợ chồng nữ nghệ sĩ có hai con đủ nếp đủ tẻ. Trái với hình ảnh đa dạng trên sân khấu và màn ảnh, ngoài đời, cô hướng đến cuộc sống bình yên, giản dị và khá kín tiếng trong chuyện gia đình. Nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ về đời tư trên truyền thông, thay vào đó lựa chọn tận hưởng những khoảnh khắc riêng bên người thân. Hiện cô cùng gia đình sinh sống trong căn nhà 3 tầng tại Hà Nội. Không gian sống gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, cách bài trí gọn gàng, tinh tế, kết hợp hài hòa giữa nội thất gỗ truyền thống và những khoảng xanh mát mắt, tạo nên tổ ấm vừa tiện nghi vừa gần gũi, ấm cúng.

Toàn cảnh căn nhà 3 tầng ở Hà Nội của NSƯT Hương Tươi

NSƯT Hương Tươi tận hưởng cuộc sống bình yên trong căn nhà 3 tầng khang trang, nằm trong một con ngõ yên tĩnh trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Ngôi nhà gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, tinh tế, được sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng, gần gũi. Qua những hình ảnh đời thường được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, không gian sống của gia đình phần nào hiện lên với sự chỉn chu và tâm huyết trong từng chi tiết. Căn nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại, không quá cầu kỳ trong cách trang trí nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Nổi bật ngay từ lối vào là khoảng sân rộng rãi được lát gạch đỏ, gợi nét thân thuộc của những ngôi nhà truyền thống Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nhà ở và không gian xanh xung quanh tạo nên một tổng thể thoáng đãng, mộc mạc mà vẫn đầy sức sống.

Trong không gian sống của gia đình NSƯT Hương Tươi, cây xanh được ưu tiên dành một khoảng diện tích rộng rãi, tạo nên khu vườn nhỏ ngập tràn sức sống ngay trong sân nhà. Nhiều loại cây cảnh, hoa kiểng được trồng và chăm chút cẩn thận, vừa tô điểm cảnh quan thêm sinh động, vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đáng chú ý, khu vườn còn có những cây ăn quả cho trái, góp phần tạo nên nét mộc mạc, bình dị cho không gian sống. Mỗi dịp lễ, Tết, góc sân ngập sắc xanh và hoa lá cũng trở thành phông nền lý tưởng để nữ nghệ sĩ lưu lại những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè.

Bên trong căn nhà, không gian tiếp tục được bài trí theo hướng ấm cúng, gần gũi, mang đậm nét truyền thống. Phòng khách rộng rãi, có cửa sổ lớn kết hợp cùng rèm màu vàng nhạt, giúp đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng. Nổi bật giữa căn phòng là bộ bàn ghế gỗ chạm khắc cầu kỳ, kết hợp với sạp gỗ và hệ tủ có hoa văn đồng điệu, tạo nên tổng thể hài hòa, đẹp mắt. Những món đồ nội thất chủ yếu mang gam màu nâu trầm, càng tôn lên vẻ sang trọng và chấm phá nét hoài cổ cho không gian. Không phô trương hay cầu kỳ trong cách trang trí, phòng khách vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nội thất gỗ truyền thống và cách bài trí tinh tế, mang đến cảm giác nền nã, ấm cúng và thân thuộc.

Từ góc phòng khách có thể nhìn ra khu vực bếp nấu, cho thấy cách bố trí các không gian sinh hoạt trong nhà khá hợp lý và khoa học, vừa tạo sự kết nối giữa các khu vực vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh nội thất gỗ mang nét truyền thống, NSƯT Hương Tươi còn khéo léo tô điểm cho tổ ấm bằng những bình hoa tươi rực rỡ đặt ở nhiều góc nhà. Sắc hoa tươi tắn đan xen với gam màu trầm của đồ nội thất, giúp không gian thêm sinh động, mềm mại mà vẫn giữ được vẻ ấm cúng, thanh lịch.

Khu vực cầu thang dẫn lên tầng trên được thiết kế đơn giản với các bậc gỗ chắc chắn, hài hòa với tổng thể nội thất trong nhà. Phần gầm cầu thang được tận dụng làm hệ tủ kín, vừa tăng diện tích lưu trữ vừa giúp không gian luôn gọn gàng, ngăn nắp. Cách bố trí này đề cao tính thực tế, tối ưu công năng sử dụng, đồng thời phần nào gợi dấu ấn của một ngôi nhà đã được xây dựng từ nhiều năm, khi thiết kế thường chú trọng sự bền chắc, tiện nghi và khả năng tận dụng từng khoảng diện tích.